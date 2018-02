Panasonic - OLED obsługujące standard HDR10+



W oparciu o liczne dowody uznania, przyznane telewizorom OLED w 2017 r. za ich niezwykłą jakość obrazu, Panasonic z przyjemnością informuje, że w 2018 r. pojawią się na rynku cztery nowe modele telewizorów OLED należące do dwóch serii. Do 77-calowego modelu EZ1000, który w 2017 r. odniósł spektakularny sukces, dołączą w nowym roku modele FZ950 i FZ800 w wersjach 65- i 55-calowych. Dzięki połączeniu nowych paneli OLED z najnowszej generacji procesorem HCX Panasonic, opracowanym we współpracy z hollywoodzką firmą, możliwe było wprowadzenie istotnych wewnętrznych modyfikacji. Cztery nowe modele będą pierwszymi telewizorami OLED w 2018 r. ze standardem HDR10+, który wykorzystuje technologię dynamicznych metadanych. Aby zapewnić optymalną jakość dźwięku, modele FZ950 wyposażono w głośniki Blade Speaker — zwodniczo smukły system audio zoptymalizowany przez inżynierów uznanej marki Technics, który gwarantuje mocny i dynamiczny dźwięk.



• Cztery nowe modele telewizorów OLED z dwóch serii z obsługą standardu HDR10+ z wykorzystaniem dynamicznych metadanych

• Kontynuacja współpracy Panasonic z Deluxe, gigantem z Hollywood, gwarantująca nieustanne wsparcie działalności artystycznej filmowców

• Gruntowna modyfikacja HCX — procesora obrazu Panasonic

• Najnowsza generacja paneli HDR OLED wyróżniających się wyjątkowym kontrastem i nasyceniem kolorów



Współpraca z Hollywood i specjalistami ds. AV

Sukces, jaki odniosły telewizory OLED Panasonic, to efekt zastosowania wyjątkowych technik przetwarzania obrazu udoskonalanych na przestrzeni dziesiątek lat rozwoju technologii telewizyjnych. Są to m.in. referencyjne ekrany plazmowe, opracowane przy wsparciu ekspertów z branży filmowej i telewizyjnej oraz wewnątrzfirmowego działu Panasonic ds. AV. W celu zapewnienia, że parametry techniczne ekranów spełniają artystyczne wymagania reżyserów, Panasonic zamierza nadal współpracować z hollywoodzkim gigantem Deluxe i jego największymi studiami postprodukcyjnymi: Company 3, EFILM oraz Encore. Deluxe jest globalnym partnerem twórców i dystrybutorów, dzięki któremu mogą oni urzeczywistniać swoje wizje artystyczne.



Ponadto oprócz Deluxe również inne studia postprodukcyjne w Hollywood coraz częściej wybierają nasze telewizory OLED, które są używane jako wielkoformatowe monitory referencyjne w procesach tworzenia. Z uwagi na to, że te same telewizory mogą kupić zwykli klienci, popularne hasło „Hollywood w Twoim domu” („Hollywood to your Home”) nigdy nie było bardziej prawdziwe niż dziś.



Inżynierowie Panasonic przed wysyłką każdego telewizora OLED będą dokładnie sprawdzać, czy dołączone są do niego certyfikaty Ultra HD Premium i THX.



Istotna modyfikacja procesora HCX — najdokładniejsze w historii odwzorowanie barw



Nowe modele telewizorów Panasonic dysponujące najnowszej generacji procesorami HCX 4K oraz najnowszej generacji panelami HDR OLED wyróżniają się najwyższą jakością obrazu (HDR) i perfekcyjnym odwzorowaniem barw.



Wyjątkowa kontrola, którą zapewnia nowy procesor, umożliwia łączenie głębokich czerni z gamą kolorów liczącą ponad miliard odcieni, a co za tym idzie — odtwarzanie niemal pełnej przestrzeni barw DCI. Pozwala to na wierniejsze odwzorowywanie barw, szczególnie w obszarach wyjątkowo trudnych do odtworzenia, takich jak ciemne pola i jasne akcenty.



Największym udoskonaleniem, jakie wprowadzono do procesora HCX, jest nowy system „Dynamic LUT”. Technologia LUT („Look Up Table”) jest powszechnie stosowana w profesjonalnych studiach postprodukcyjnych i emisyjnych zarówno w Hollywood, jak i w innych wytwórniach filmowych w celu poprawy dokładności odwzorowania zastosowanej palety kolorów. Do tej pory systemy LUT były konfigurowane w oparciu o przestrzeń barw, z której korzystało źródło. Dzięki wprowadzonej innowacji procesor HCX automatycznie monitoruje średni poziom jasności danej sceny i używa sztucznej inteligencji (AI) w celu dynamicznego załadowania systemu LUT, w zależności od parametrów tej sceny. Skorzystają na tym rozwiązaniu sceny o średnim oświetleniu, które teraz będą się prezentować o wiele bardziej naturalnie.



W celu zwiększenia dokładności odwzorowania barw w miejscach zacienionych inżynierowie Panasonic dodali nowe warstwy danych LUT na znacznie wyższych poziomach czerni. Oznacza to, że jednocześnie usprawniono przejście z absolutnej czerni do jej kolejnych najciemniejszych odcieni oraz zwiększono dokładność odwzorowania kolorów we wspomnianych miejscach.



Odpowiadając na zapotrzebowanie profesjonalistów z Hollywood, zwiększono zakres barw i skrócono odstępy między poszczególnymi punktami kalibracji w zakresie najciemniejszych fragmentów skal RGB i gamma. Użytkownik może zmienić te ustawienia, korzystając z systemu zarządzania kolorem (Colour Management System) Panasonic. W modelach FZ950 i FZ800, które obsługują ustawienia kalibracji według Imaging Science Foundation (isf), nowe punkty kalibracji ustalono na 5 i — po raz pierwszy w branży — 2,5% luminancji, co zapewnia maksymalny poziom kontroli w każdej sytuacji, począwszy od niemal czystej czerni w przypadku scen o słabym oświetleniu. Wspomniane punkty kalibracji będą również obsługiwane przez funkcję AutoCal w aplikacji CalMAN® firmy Portrait Display®. Telewizory FZ950 i FZ800 Panasonic są z nią w pełni kompatybilne.



Wyższe referencyjne poziomy czerni



Wszystkie przedstawiane nowe modele telewizorów OLED posiadają filtr Absolute Black Filter, który poprzez absorpcję światła otoczenia w celu eliminowania odbić zapewnia niezwykle dokładne odwzorowanie głębokich czerni. Jest on szczególnie przydatny w jasno oświetlonych pomieszczeniach.



HDR — ciąg dalszy



Nowe modele telewizorów OLED Panasonic z obsługą standardu HDR10+ będą wykorzystywać technologię dynamicznych metadanych, która pozwala na optymalizację parametrów poszczególnych scen. Inżynierowie Panasonic zamierzają ją dalej rozwijać i w przyszłości stosować również w innych produktach.



HDR10+ to nowa, otwarta, wolna od opłat licencyjnych platforma dynamicznych metadanych do obsługi obrazów HDR (High Dynamic Range), opracowana przez 20th Century Fox, Panasonic i Samsung. Po otwarciu programu licencyjnego dla HDR10+ te trzy korporacje będą stosować technologię HDR10+ we wszystkich nowych filmach produkowanych w formacie Ultra HD, w wybranych telewizorach i odtwarzaczach Ultra HD Blu-ray, a także w innych produktach. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu licencyjnego HDR10+, należy skontaktować się z działem administracyjnym zarządzającym tym programem, pisząc na adres info@hdr10plus.org.



Telewizory OLED Panasonic obsługują również standard HDR10, który występuje w formacie UHD Blu-ray oraz w treściach 4K HDR publikowanych w takich serwisach, jak Netflix, Amazon czy YouTube. Wszystkie nowe modele obsługują ponadto HLG — format HDR kompatybilny z transmisjami telewizyjnymi, którego rozwój przewidywany jest w najbliższej przyszłości.



Ponadto dodano nową funkcję Dynamic Scene Optimizer, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do wyświetlania wykresów dynamicznych metadanych przy jednoczesnym odtwarzaniu treści w formacie HDR10 na najnowszych telewizorach 4K. Kolejna z nowych funkcji, Auto HDR Brightness Enhancer, pozwala użytkownikowi na ręczną lub automatyczną regulację sposobu wyświetlania treści w standardzie HDR w jasnych pomieszczeniach, dzięki czemu można zachować ich wszystkie niuanse.



Głośnik Dynamic Blade — dopracowany przez Technics



Aby dźwięk dorównał wyjątkowej jakości obrazom wyświetlanym na modelach FZ950, Panasonic opracował niezwykle elegancki system audio o doskonałych parametrach. Głośnik Dynamic Blade opatrzony logo „Tuned by Technics” (dopracowany przez Technics) został zaprojektowany z wykorzystaniem najwyższej jakości części i wyróżnia się najlepszym w tej klasie dźwiękiem zintegrowanych głośników telewizyjnych. Posiadający co najmniej osiem głośników pojedynczych (cztery większe głośniki niskotonowe, cztery głośniki średniotonowe i dwa głośniki wysokotonowe plus poczwórny pasywny radiator podbijający bas) oraz zwiększony o 40% poziom głośności, głośnik Dynamic Blade został opracowany we współpracy z inżynierami Technics — uznanej marki sprzętu audio należącej do Panasonic — którzy uczestniczyli we wszystkich etapach całego procesu, począwszy od projektowania elementów mechanicznych i obwodów elektrycznych, a skończywszy na dostrajaniu dźwięku.



Spełniamy oczekiwania graczy w zakresie HDR



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej zapalonych graczy, telewizory FZ950 i FZ800 Panasonic umożliwiają wykorzystanie technologii 4K HDR do gier, która cechuje się najkrótszymi w historii czasami reakcji. W specjalnym trybie Game obrazy przetwarzane są wyjątkowo szybko. Są one w efekcie niezwykle szczegółowe, nawet w przypadku gier wykorzystujących technologię 4K i standard HDR, wymagających krótkich czasów reakcji.



Piękne obrazy zasługują na piękną stylistykę



Telewizory OLED Panasonic łączące w sobie klasyczną elegancję z wyrafinowanym stylem zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu najwyższych standardów i z wykorzystaniem wyłącznie najwyższej jakości materiałów. Stylistykę modeli FZ950 oraz FZ800 opracowano zgodnie z estetyką „Art & Interior” Panasonic, której cechą charakterystyczną są ciemne, metalowe elementy wykończeniowe. Brak widocznych połączeń i ukryte systemy audio sprawiają wrażenie, jakby telewizory te delikatnie unosiły się nad stolikami.



O Deluxe



Deluxe jest wiodącym na świecie przedsiębiorstwem, zajmującym się tworzeniem i dystrybucją treści wykorzystywanych w przemyśle audiowizualnym oraz świadczeniem kompleksowych usług cyfrowych i rozwiązań technologicznych na szczeblu międzynarodowym. Dzięki działaniom prowadzonym na szeroką skalę, zastosowaniu niezrównanych rozwiązań technologicznych oraz wykorzystaniu swojego potencjału innowacyjnego Deluxe wprowadza na rynek światowy profesjonalnie opracowane materiały filmowe. Doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pracowników Deluxe ufają najlepsi twórcy, nadawcy, dostawcy treści OTT i dystrybutorzy. Pozycja Deluxe z centralami w Los Angeles i Nowym Jorku oraz przedstawicielstwami na 38 najważniejszych rynkach mediów na świecie to efekt pracy i talentu 7500 najlepszych w branży twórców, ekspertów, inżynierów i innowatorów.