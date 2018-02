Panasonic DP‑UB820 i DP‑UB420 pierwsze odtwarzacze Ultra HD Blu ray obsługujące HDR10+



Panasonic z przyjemnością informuje, że wprowadza na rynek najnowsze odtwarzacze Ultra HD Blu-ray Players, w tym dwa modele — DP‑UB820 i DP‑UB420 —obsługujące technologię dynamicznych metadanych HDR10+, czyli nową generację formatu HDR. Wraz z serią DP-UB330/DP-UB320, kolekcja na rok 2018 obejmuje cztery odtwarzacze — wszystkie z certyfikatem Ultra HD Premium.



● Cztery nowe odtwarzacze Ultra HD Blu-ray, w tym pierwsze modele obsługujące technologię dynamicznych metadanych HDR10+.

● Najnowsza generacja procesorów HCX zapewniających oszałamiającą jakość obrazu HDR.

● Łatwa obsługa bez użycia rąk, z wykorzystaniem poleceń głosowych Asystenta Google (wkrótce) i Amazon Alexa (wkrótce).

● W odpowiedzi na oczekiwania użytkowników, model UB820 obsługuje również Dolby Vision.



W odtwarzaczach Ultra HD Blu-ray zastosowano procesor HCX opracowany i udoskonalony przez specjalistów z Hollywood. Owocem ich pracy jest fascynująca jakość treści odtwarzanej w domowych warunkach, w formie zgodnej z zamysłem artystów i wykonawców.



Odtwarzacze Panasonic Ultra HD* z 2018 roku można obsługiwać z wykorzystaniem poleceń głosowych Asystenta Google (wkrótce) i Amazon Alexa (wkrótce).



Funkcję szybkiego przewijania do przodu lub zatrzymania odtwarzania filmu można włączyć poleceniem głosowym skierowanym do urządzenia z Asystentem Google lub Amazon Alexa, bez konieczności sięgania po pilot zdalnego sterowania.



Maksymalne wykorzystanie potencjału HDR



Dwa nowe odtwarzacze Panasonic Ultra HD Blu-ray — modele UB820 i UB420 — obsługują*** technologię dynamicznych metadanych HDR10+, która oferuje widzowi szereg korzyści dzięki optymalizacji wrażeń z oglądania dla poszczególnych scen. HDR10+ to nowa, otwarta, beztantiemowa platforma dynamicznych metadanych opracowana wspólnie przez wytwórnię filmową 20th Century Fox oraz firmy Panasonic i Samsung. Dalszych informacji na temat programu licencji HDR10+ udziela biuro administracji licencji HDR+, z którym można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: info@hdr10plus.org.



Ponadto, w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników, model UB820 obsługuje również Dolby Vision.



Obraz wysokiej jakości: autorska technologia udoskonalania obrazu zapewnia wierne odtwarzanie oryginalnego zapisu



Układ 4K w urządzeniach jest oparty na opracowanym przez firmę Panasonic procesorze HCX (Hollywood Cinema Experience) przeznaczonym do odtwarzaczy Ultra HD Blu-ray. Udoskonalono go poprzez zastosowanie unikatowego przetwarzania barw i gradacji w technologii wideo opracowanej przez Panasonic Hollywood Laboratory (PHL), czyli ośrodek badawczo-rozwojowy firmy odpowiedzialny za poprawę jakości obrazu Blu‑ray. Procesor HCX wprowadzony na rynek w ubiegłym roku odtwarza materiały wideo Ultra HD Blu-ray i 4K przesyłane za pośrednictwem internetu z niezwykłą precyzją kolorów i w optymalnej jasności.



Precyzyjne przetwarzanie barw



W modelach UB820, UB420 i UB330/320 zastosowano oryginalną funkcję 4K Direct Chroma Up-scaling, która odpowiada za konwersję rozdzielczości Full HD na 4K w celu wyświetlenia pięknych kolorów.



Optymalne przetwarzanie HDR



W miarę jak coraz więcej treści na dyskach i w serwisach streamingowych jest dostępnych w standardzie HDR, zdolność optymalnego odtwarzania takiego sygnału staje się istotną cechą urządzeń. Poza szerokim spektrum kontrastu, obraz z odtwarzacza Ultra HD Blu-ray musi zachowywać najdrobniejsze detale zarówno w ciemnych, jak i jasnych obszarach. W tym celu w nowych odtwarzaczach Panasonic zastosowano unikatową technologię obejmującą trzy funkcje korekty HDR.



1. Optymalizacja HDR*



Telewizory kompatybilne z HDR wykorzystują mapowanie tonów w celu dopasowania zakresu jasności obrazu do statycznych metadanych w treści, jednak osiągnięcie optymalnego efektu nie zawsze jest możliwe i zależy od producenta lub parametrów konkretnego modelu. Przenosząc mapowanie tonów do odtwarzacza, można uzyskać stabilną jakość obrazu HDR niezależnie od telewizora. Oryginalne technologie analizy i przetwarzania obrazu Panasonic pozwalają odtwarzać obraz HDR z wyższą rozdzielczością, a mapowanie tonów jest wykorzystywane do korekty jasności treści. Nawet obrazy HDR w zwykłym standardzie HDR10 oraz programy telewizyjne są wyświetlane w optymalnej jakości.



2. Konwersja z HDR na SDR (zoptymalizowane remapowanie tonów dla telewizora SDR)



W telewizorach, które nie są kompatybilne z technologią HDR (SDR TV) konwersja zakresu dynamicznego zapewnia wyświetlanie jaśniejszego i ładniejszego obrazu niż w przypadku zwykłych materiałów Blu-ray. Funkcja ta umożliwia maksymalizację ekspresji obrazu, co jest istotą Ultra HD Blu-ray.



3. Korekta HDR z uwzględnieniem różnych warunków oglądania



Nowe modele są wyposażone w funkcję korekty HDR, która zapewnia wierne odtwarzanie ciemnych i jasnych obszarów obrazu niezależnie od warunków otoczenia. Ciemne sceny oglądane w jasnym pomieszczeniu są niekiedy słabo widoczne i mogą wymagać korekty jasności. Ze względu na różnice parametrów sygnałów HDR i SDR, dotychczas stosowane funkcje korekty są niewystarczające. W modelach UB820, UB420 i UB330/320 zastosowano oryginalną technologię optymalizacji sygnału wideo HDR, która umożliwia swobodną regulację jasności obrazu HDR. Za pomocą przycisku ustawień HDR na pilocie zdalnego sterowania użytkownik może wybrać optymalne ustawienie w zależności od warunków otoczenia.



Wysoka jakość dźwięku: unikatowe technologie audio zapewniające bogactwo odtwarzanego dźwięku



7.1-kanałowe analogowe wyjście audio



UB820 obsługuje analogowy 7.1-kanałowy dźwięk poprzez bezpośrednie podłączenie do systemu kina domowego, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się realistycznym dźwiękiem przestrzennym. Każde złącze jest pozłacane, a co za tym idzie, odporne na utlenianie i utrzymuje wysoką przewodność sygnału.



Twin HDMI Pure AV (dwa oddzielne wyjścia audio/wideo HDMI)



Urządzenia z serii UB820 i UB420 są wyposażone w dwa wyjścia HDMI — osobne dla sygnału TV (wideo 4K) i audio do wzmacniacza. Rozdzielenie sygnałów audio i wideo pozwala wyeliminować szumy oraz poprawić jakość odtwarzania zarówno obrazu, jak i dźwięku.



Odtwarzanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości



Modele UB820, UB420 i UB330/320 zostały zaprojektowane z myślą o odtwarzaniu dźwięku w wysokiej rozdzielczości. Oprócz tradycyjnych formatów WAV/FLAC/MP3/AAC/WMA odtwarzają one również pliki muzyczne DSD (11,2 MHz*/5,6 MHz/2,8 MHz) ALAC i AIFF.



Aby cieszyć się muzyką o jakości porównywalnej do studyjnej, wystarczy podłączyć urządzenie do domowego systemu audio.



Cyfrowa symulacja dźwięku wzmacniacza lampowego z upsamplingiem



UB820 i UB420 wiernie naśladują charakterystyczne ciepłe i kojące dźwięki wzmacniaczy lampowych.



Wyjątkowym dźwiękiem można delektować się dzięki sześciu jego rodzajom powstającym w układzie symulującym lampy próżniowe z upsamplingiem 96 kHz/192 kHz.



W pełni funkcjonalne inteligentne połączenie z siecią ułatwia korzystanie z różnych źródeł 4K



Współpraca z asystentem głosowym



Odtwarzacze Panasonic Ultra HD* z 2018 roku można obsługiwać z wykorzystaniem poleceń głosowych Asystenta Google (wkrótce) i Amazon Alexa (wkrótce).



Poszczególne funkcje, takie jak szybkie przewijanie do przodu lub zatrzymanie odtwarzania, można włączyć poleceniem głosowym skierowanym do urządzenia z Asystentem Google lub Amazon Alexa, bez sięgania po pilot zdalnego sterowania. W przyszłości możliwe będzie także uruchamianie i obsługa aplikacji takich jak VOD.



Kompatybilność z 4K VOD (NETFLIX, YouTube* i Amazon****)



Dwa modele z kolekcji na 2018 rok — UB820 i UB420 — obsługują serwisy 4K VOD (wideo na żądanie), w tym NETFLIX, YouTube* i Amazon****, oferując najlepsze wrażenia z rozrywki wideo dla użytkowników oczekujących bezkompromisowej jakości obrazu i dźwięku przy odbiorze transmisji internetowych.



Odtwarzanie z kamery cyfrowej 4K oraz plików JPEG



Użytkownik odtwarzacza Panasonic Ultra HD z 2018 roku może również obejrzeć zawartość pliku wideo w jakości 4K (MP4) z aparatu fotograficznego lub kamery cyfrowej, a także przesyłać dane w formacie JPEG w rozdzielczości 4K, aby przywołać wspomnienia z wakacyjnych wyjazdów i podziwiać uchwycone w kadrze naturalne piękno.



Stylistyka: stylowy i kompaktowy wygląd odzwierciedla wysoką jakość



Stylistyka trójwymiarowego kryształu



Wszystkie te zaawansowane technologie mieszczą się w eleganckiej i kompaktowej obudowie, wykończonej w charakterystycznej dla urządzeń Panasonic stylistyce trójwymiarowego kryształu. Prosty, a zarazem przyciągający uwagę wygląd sprawia, że odtwarzacz pasuje do każdego telewizora z płaskim ekranem. Panel przedni odtwarzacza Ultra HD Blu-ray wykończono skośnymi cięciami ze wszystkich czterech stron, aby nadać mu subtelny, lecz niepowtarzalny wyraz.



* Z wyjątkiem serii UB330/320

**(Asystent głosowy, odpowiedni dla danego kraju lub języka)

*** W przypadku UB420 wymagana jest aktualizacja oprogramowania układowego.

**** Usługa Amazon Video jest dostępna tylko w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii.



Główne cechy odtwarzacza DP-UB820/824



Obraz wysokiej jakości



● Odtwarzanie Ultra HD Blu-ray (4K/HDR)

● Procesor HCX (Hollywood Cinema Experience) w odtwarzaczu Ultra HD Blu-ray

● Obsługa technologii dynamicznych metadanych HDR10+/Dolby Vision

● Procesor 4K High-Precision Chroma

● Funkcja 4K Direct Chroma Up-scaling

● Wyjście 4K 60p/50p/4:4:4

● Optymalizacja HDR

● Odtwarzanie Blu-ray DiscTM FULL HD 3D



Dźwięk wysokiej jakości



● 7.1-kanałowe analogowe wyjście audio

● TWIN HDMI PURE AV (dwa oddzielne wyjścia)

● Niezwykła czystość dźwięku

● Czysty dźwięk przez HDMI (technologia HDMI Low Clock Jitter Process)

● Cyfrowa symulacja dźwięku wzmacniacza lampowego z upsamplingiem

● Odtwarzanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości (DSD (11,2 MHz/2,8 MHz/5,6 MHz), ALAC, FLAC, WAV, AIFF)

● Remastering dźwięku przestrzennego 192 kHz/96 kHz



Inteligentne funkcje



● Współpraca z asystentem głosowym (nazwa robocza)

● Obsługa 4K VOD (NETFLIX/YouTube/Amazon*²)

● Obsługa sieciowa 4K (wyświetlanie plików 4K JPEG/wideo)

● Aplikacje internetowe*¹

● DLNA (klient i odtwarzacz)

● Dostęp do dysku sieciowego

● Odtwarzanie z zewnętrznego dysku twardego

● Możliwość wyświetlania obrazu ze smartfona/tabletu

● Przeglądarka internetowa*¹

● Wbudowana bezprzewodowa sieć LAN

● Stylowy graficzny interfejs użytkownika

● Aplikacja Quick Start

● Tapeta na ekranie głównym

● Sterowanie przez złącze HDMI



*¹ Wymaga szerokopasmowego dostępu do Internetu.

*² Usługa Amazon Video jest dostępna tylko w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii.

Główne cechy odtwarzacza DP-UB420/424



Obraz wysokiej jakości



● Odtwarzanie Ultra HD Blu-ray (4K/HDR)

● Procesor HCX (Hollywood Cinema Experience) w odtwarzaczu Ultra HD Blu-ray

● Obsługa technologii dynamicznych metadanych HDR10+*¹

● Procesor 4K High-Precision Chroma

● Funkcja 4K Direct Chroma Up-scaling

● Wyjście 4K 60p/50p/4:4:4

● Optymalizacja HDR

● Odtwarzanie Blu-ray DiscTM FULL HD 3D



Dźwięk wysokiej jakości



● TWIN HDMI PURE AV (dwa oddzielne wyjścia)

● Niezwykła czystość dźwięku

● Czysty dźwięk przez HDMI (technologia HDMI Low Clock Jitter Process)

● Cyfrowa symulacja dźwięku wzmacniacza lampowego z upsamplingiem

● Odtwarzanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości (DSD (11,2 MHz/2,8 MHz/5,6 MHz), ALAC, FLAC, WAV, AIFF)

● Remastering dźwięku przestrzennego 192 kHz/96 kHz



Inteligentne funkcje



● Współpraca z asystentem głosowym (nazwa robocza)

● Obsługa 4K VOD (NETFLIX/ YouTube/ Amazon*³)

● Obsługa sieciowa 4K (wyświetlanie plików 4K JPEG/wideo)

● Aplikacje internetowe*²

● DLNA (klient i odtwarzacz)

● Dostęp do dysku sieciowego

● Odtwarzanie z zewnętrznego dysku twardego

● Możliwość wyświetlania obrazu ze smartfona/tabletu

● Przeglądarka internetowa*²*¹

● Wbudowana bezprzewodowa sieć LAN

● Stylowy graficzny interfejs użytkownika

● Aplikacja Quick Start

● Tapeta na ekranie głównym

● Sterowanie przez złącze HDMI



*¹ Dostępna po aktualizacji oprogramowania.

*² Wymaga szerokopasmowego łącza internetowego.

*³ Usługa Amazon Video jest dostępna tylko w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii.



Główne cechy odtwarzacza DP-UB330/320



Obraz wysokiej jakości



● Odtwarzanie Ultra HD Blu-ray (4K/HDR)

● Procesor HCX (Hollywood Cinema Experience) w odtwarzaczu Ultra HD Blu-ray

● Procesor 4K High-Precision Chroma

● Funkcja 4K Direct Chroma Up-scaling

● Wyjście 4K 60p/50p/4:4:4

● Odtwarzanie Blu-ray DiscTM FULL HD 3D



Dźwięk wysokiej jakości



● Czysty dźwięk przez HDMI (technologia HDMI Low Clock Jitter Process)

● Odtwarzanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości (DSD (2.8MHz/5.6MHz), ALAC, FLAC, WAV, AIFF)



Inteligentne funkcje



● Obsługa 4K VOD (NETFLIX/Amazon*²)

● Obsługa sieciowa 4K (wyświetlanie plików 4K JPEG/wideo)

● Aplikacje internetowe*³

● DLNA (klient i odtwarzacz)

● Dostęp do dysku sieciowego

● Odtwarzanie z zewnętrznego dysku twardego

● Przeglądarka internetowa*³

● Wbudowana bezprzewodowa sieć LAN*¹

● Stylowy graficzny interfejs użytkownika

● Aplikacja Quick Start

● Tapeta na ekranie głównym

● Sterowanie przez złącze HDMI



*¹ Oprócz UB320.

*² Usługa Amazon Video jest dostępna tylko w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii.

*³ Wymaga szerokopasmowego łącza internetowego.