„LG OLED Kanion” - nieprawdopodobna instalacja otwiera CES 2018



Nowe możliwości komercyjnych i elastycznych wyświetlaczy LG OLED typu „Open Frame”



Firma LG Electronics zaprezentowała podczas trwających w Las Vegas targów CES 2018 wyjątkową instalację wykonaną z elastycznych paneli OLED do zastosowań komercyjnych. Kręty „kanion” o długości 28 metrów został wykonany z 246 wyświetlaczy LG OLED typu „Open Frame”, tworzących wypukłe oraz wklęsłe płaszczyzny. Dzięki tej oledowej instalacji, dziesiątki tysięcy osób zwiedzających targi CES mają jedyną w swoim rodzaju możliwość podziwiania cudów natury.

Matryca OLED z pikselami emitującymi światło pozwala na precyzyjną kontrolę jasności oraz jakości obrazu. Co więcej, ze względu na brak dodatkowego podświetlenia LED, matryce organiczne są niezwykle lekkie, cienkie i elastyczne. Kształt wykonanych w tej technologii wyświetlaczy do zastosowań biznesowych LG OLED Open Frame może być zmieniany w zależności od potrzeby – oryginalny dla rozwiązań artystycznych lub bardziej funkcjonalny dla urządzeń o zastosowaniach informacyjno-reklamowych.



Kanion LG OLED składający się z 90 wypukłych oraz 156 wklęsłych paneli Open Frame wita gości odwiedzających imponujące stanowisko firmy LG, które znajduje się przy głównym wejściu do Las Vegas Convention Center. Filmy wyświetlane przez miliard pikseli, prezentują piękno sił natury, takich jak lodowiec czy burza śnieżna, które są źródłem niewiarygodnych wrażeń wzrokowych. To wyjątkowe widowisko wzmacniają dodatkowo efekty dźwiękowym systemu Dolby Atmos, który stosowany jest także w telewizorach LG OLED z oferty konsumenckiej na rok 2018.

Dzięki matrycom LG OLED powstała nowa kategoria paneli high-end, które pozwalają na uzyskanie niesamowitego obrazu o idealnej czerni i niewiarygodnie żywych kolorach, widocznych nawet pod dużym kątem. Zdolność diod organicznych do włączania się lub całkowitego wygaszenia sprawia, że matryca LG OLED gwarantuje niespotykany dotąd realizm odwzorowania barw oraz nieskończenie duży współczynnik kontrastu.



Uczestnicy targów CES 2018, którzy odwiedzą stanowisko LG nr 11100 w Las Vegas Convention Central Hall, będą mogli na własne oczy zobaczyć kanion LG OLED.