LG Display poszerza strategię rozwoju OLED w Europie



Podczas Europejskiego Dnia OLED w Monachium firma LG Display, czołowy innowator w obszarze technologii wyświetlania obrazu, zaprezentowała swoją strategię, badania rynku oraz nowe możliwości zastosowania paneli organicznych. W sympozjum udział wzięli kluczowi europejscy producenci telewizorów OLED, jak LG Electronics, Loewe, Bang & Olufsen, Philips, Grundig, Metz, Panasonic, Toshiba, a także przedstawiciele najważniejszych branżowych organizacji, m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Obrazu i Dźwięku (EISA), prowadzącego badania rynku GfK oraz organizującego plebiscyt Red Dot, w ramach którego telewizory LG OLED były już wielokrotnie nagradzane.



Dla LG Display Europa to kluczowy rynek dla kategorii telewizorów najwyższej klasy. Region ten szczególnie wyróżnia się na tle innych - według najnowszych danych GfK, modele premium z technologią UHD, HDR czy WCG stanowią aż 76% całego rynku telewizorów w Europie.



Europa oferuje optymalne warunki dla rozwoju OLED – wśród konsumentów panuje wysoki stopień akceptacji dla nowych technologii, a segment premium ma duży udział we wszystkich sektorach rynku. W perspektywie dwóch najbliższych lat, LG Display zamierza zmaksymalizować udział w globalnym rynku ekranów wielkoformatowych OLED



PRZYZNAŁ W SWOIM WYSTĄPIENIU SANG-DEOG YEO, PREZES I DYREKTOR DS. MARKETINGU SPÓŁKI LG DISPLAY



W 2013 r. spółka LG Display zapoczątkowała erę OLED, wprowadzając do sprzedaży pierwszy na świecie telewizor z matrycą organiczną, opracowany we współpracy z LG Electronics. Ten innowacyjny produkt utwierdził spółkę w przekonaniu, iż technologia OLED na dobre zmieni standardy wyświetlania obrazu oraz oblicze całego rynku telewizorów. Liczba producentów telewizorów wykorzystujących panele OLED stale rośnie. Podczas ostatnich Międzynarodowych Targów Elektroniki IFA w Berlinie swoje produkty wyposażone w tę technologię zaprezentowało 13 marek. Według danych GfK, pozycja rozwiązań z technologią OLED na globalnym rynku telewizorów znacznie się umocniła. Modele z panelem organicznym stanowią już 74% kategorii telewizorów premium z ekranem większym niż 55 cali i droższych niż 2 000 dolarów, oraz 61% w segmencie powyżej 65 cali i 3 000 dolarów. Oznacza to, że zgodnie z przewidywaniami w segmencie premium technologia OLED zdominowała rozwiązania LCD.



Odsetek klientów decydujących się na rozwiązania z technologią OLED na świecie, a także liczba produktów OLED będą rosnąć jeszcze szybciej. Efekt aureoli produktów OLED sprawi, że producenci wprowadzający tę technologię zauważą wzrost świadomości ich marki oraz sprzedaży. Ostatecznie zaowocuje to tym, że firmy stawiające głównie na produkty OLED staną się liderami rynku telewizorów.



POWIEDZIAŁ SANG-HOON LEE, STARSZY WICEPREZES I SZEF GRUPY DS. SPRZEDAŻY I MARKETINGU TELEWIZORÓW W LG DISPLAY



Telewizor z matrycą OLED gwarantuje jakość obrazu, która dotąd pozostawała jedynie w sferze marzeń, czyli doskonałą czerń, żywe kolory i duży kontrast. To sprawia, że idealnie nadaje się do odtwarzania treści HDR. Panel organiczny zapewnia także szeroki kąt widzenia, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdza się w miejscach publicznych, takich jak poczekalnie czy bary. Właśnie te parametry decydują o tym, że telewizory OLED regularnie otrzymują wysokie oceny w testach i plasują się na szczytach rankingów jakości i wydajności w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Ameryce Północnej i innych rejonach świata.



Co więcej, technologia OLED nie obciąża oczu tak jak technologia LCD. Nawet przy niskiej luminancji oglądanie obrazów na ekranie OLED mniej męczy wzrok niż wyświetlacze korzystające z matrycy ciekłokrystalicznej. Według badań przeprowadzonych przez doktora Jamesa Sheedy z Pacific University, technologia LCD uzyskuje ostrość obrazu dzięki maksymalnemu podniesieniu poziomu podświetlenia, podczas gdy technologia OLED pozwala osiągnąć najlepszą jakość przy stosunkowo niskiej luminancji. Jest to możliwe, dzięki doskonałej czerni, która sprawia, że ekrany OLED są bardziej przyjazne dla oka – dodatkowo, emitują także mniej niebieskiego światła, a więc są mniej obciążające dla wzroku niż ekrany LCD.



Ze względu na unikalną konstrukcję ekranów OLED, projektanci poszczególnych modeli mogą puścić wodze fantazji. Panele organiczne nie wymagają podświetlania i użycia ciekłego kryształu – są przezroczyste, elastyczne i niezwykle smukłe. Spółka LG Display wprowadziła w tym roku na rynek nowe produkty, m.in. telewizory OLED typu „wallpaper”, które jak sama nazwa wskazuje, można z łatwością mocować na ścianach. W ofercie znalazły się także takie innowacje jak telewizory OLED wykorzystujące technologię krystalicznie czystego dźwięku (Crystal Sound, CSO), dwustronne wyświetlacze oraz „falujący” pionowy ekran VTO (Vertical Tiling OLED), który przypomina konstrukcję złożoną z połączenia sześciu wyświetlaczy OLED.



Na sympozjum w Monachium spółka LG Display zapowiedziała także nowe produkty wykorzystujące technologię OLED, takie jak 65- i 77-calowe telewizory UHD OLED Wallpaper, 55 i 65-calowe telewizory UHD OLED z technologią Crystal Sound (CSO), 65-calowy wklęsły telewizor z technologią UHD i CSO, a także najbardziej innowacyjne panele kolejnej generacji takie jak 18,1-calowy, zwijany ekran OLED i 12,3-calowy plastikowy ekran OLED przeznaczony do montażu w samochodach.



Spółka LG Display stworzyła stabilny system, gwarantujący utrzymanie wysokiego poziomu produkcji i jakości. Planujemy zwiększyć produkcję paneli OLED z poziomu 1,7 miliona sztuk (stan na 2017 r.) do poziomu 2,5 miliona w roku 2018. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na zwiększony popyt na telewizory OLED. Zamierzamy także nawiązać ścisłą współpracę z naszymi europejskimi partnerami, by opracować akcję promocyjną technologii OLED.



POINFORMOWAŁ REPREZENTUJĄCY FIRMĘ LG DISPLAY, JEAN LEE