Firma Onkyo wprowadza na rynek w Polsce uniwersalny amplituner stereo model TX-8220.



Urządzenie posiada w pełni analogową amplifikację zapewaniającą wytrzymałość na niskie impedancje obciążenia i generującą prądy wyjściowe o wysokich wartościach. Oferuje bardzo dobrą jakość dźwięku znacznie lepszą niż ta jaką mogła by sugerować jego cena.





Amplituner TX-8220 jest urządzeniem na wskroś nowoczesnym. Posiada tuner DAB+ pozwalający cieszyć się użytkownikowi z radia nadawanego w postaci cyfrowej. Oferuje ono jakość dźwięku zbliżoną do tej do jakiej przyzwyczaiła nas płyta CD. Odbiór stacji pozbawiony jest zakłóceń, szumów i zniekształceń. Oprócz odbioru w technologii DAB+, można także skorzystać z tradycyjnej analogowej modulacji częstotliwości (FM z RDS) i zapisać w pamięci urządzenia do 40 stacji.





Dla miłośników transmisji bezprzewodowej, amplituner Onkyo wyposażony jest w technologię Bluetooth w wersji 4.1(A2DP/AVRCP). Wystarczy sparować urządzenie ze smartfonem, tabletem lub PC by móc cieszyć się ukochaną muzyką w bardzo dobrej jakości. Po sparowaniu, amplituner może ustawiać się automatycznie na wejście Bluetooth jak tylko rozpoczniesz wysyłanie sygnału.





Onkyo TX-8220 wyposażony jest w dwa wejścia cyfrowe (TOSLINK i koaksjalne) pozwalające podłączyć telewizor lub odtwarzacz Blu-ray/konsola gier. Dodatkowo możesz korzystać z czterech wejść analogowych i z wejścia gramofonowego współpracującego z wkładkami MM. Dostępne jest także stereofoniczne wyjście liniowe „Line Out”.





W gestii użytkownika pozostaje dodatkowo: regulacja barwy tonu (niskie/wysokie), balansu, podłączenie dwóch par kolumn głośnikowych i nagłośnienie dodatkowego pomieszczenia, czy możliwość zastosowania zewnętrznego subwoofera co z pewnością zwiększy ilość i głębokość niskich tonów.



Najważniejsze właściwości TX-8220





Moc wyjściowa 100 W/kanał (wysoki prąd wyjściowy)

Bluetooth® - bezprzewodowy streaming audio

DAB + i FM(RDS) z pamięcią 40 stacji

Wejścia analogowe i cyfrowe

Wejście gramofonowe MM

Wzmacniacze wysokoprądowe wykonane na tranzystorach





Funkcje zaawansowane





Moc wyjściowa 100 W/kanał (6Ω, 1kHz, 1% THD, wyst. jeden kanał, IEC)

Bezprzewodowy streaming z urządzeń mobilnych: smartfonów, tabletów, laptopów i PC przez Bluetooth Version 4.1 (A2DP/AVRCP)

Funkcje Bluetooth Standby i Auto Connect

DAB + i FM(RDS) z pamięcią 40 stacji

Możliwość nazywania stacji (do 8 znaków)

Wzmacniacze zrealizowane w technologii WRAT

Masywny wysokoprądowy transformator EI

Wzmacniacze o niskiej impedancji wyjściowej

Duże kondensatory w bloku zasilacza

Wzmacniacz bez przesunięć fazowych zrealizowany na tranzystorach – dźwięk czysty i detaliczny

Obwód: Optimum Gain Volume

Tryb Direct – antentyczna reprodukcja audio

Przetwornik cyfrowo/analogowy (PCM1754)





Połączenia





2 wejścia cyfrowe audio (1 optyczne i 1 koaksjalne)

4 wejścia analogowe i 1 wyjście (Line Out)

Wejście gramofonowe (MM)

Wyjście na aktywny subwoofer

2 x wyjścia głośnikowe (A/B)

Wyjście słuchawkowe 6.35 mm





Inne właściwości





Regulacja barwy tonów na panelu przednim: Bass/Treble/Balance

Przełączanie głośników A/B na panelu przednim

3 tryby pracy wyświetlacza (Normal/Dim/Dimmer)

Sleep Timer i bezbateryjna pamięć ustawień

Pełnowymiarowy pilot zdalnego sterowania RI obsługujący wszystkie funkcje

Bluetooth Standby, Auto Standby