Samsung - innowacje we wnętrzach



Wchodzimy w nową erę projektowania przestrzeni. Urządzając wnętrze nie kierujemy się wyłącznie trendami, ale dostosowujemy je do własnych preferencji i stylu życia. Podobnie wygląda to w odniesieniu do domowej elektroniki. Nie poszukujemy wyłącznie nowinek technologicznych, ale stawiamy na funkcjonalność urządzeń i ich wygląd, harmonizujący z otoczeniem. Ten trend odnosi się także do telewizorów, które mają dziś stanowić ozdobę i dopełnienie naszych wnętrz. W związku z tym przed projektantami stanęło zadanie niejako zdefiniowania na nowo sposobów korzystania z telewizorów i zaproponowania takich innowacji, aby urządzenia te mogły subtelnie i harmonijne współgrać z trybem życia ich właścicieli.



Tak było kiedyś...



Wybór telewizora i stylistyka wnętrza kiedyś traktowane były jako dwie zupełnie różne kwestie. Telewizory zawsze ustawiano w tych samych miejscach i otaczano innymi urządzeniami. Wszędzie plątały się przewody. Poszczególne produkty praktycznie nie różniły między sobą – ani kolorem ani kształtem. Po ustawieniu i podłączeniu taki telewizor „zapuszczał korzenie” i praktycznie niemożliwe było przestawienie go w inne miejsce. Kiedy zaś był wyłączony, nie wnosił żadnej wartości w wystrój wnętrza. Na szczęście to się zmieniło. Dzięki wprowadzeniu innowacji we wzornictwie telewizorów, jeden po drugim przełamano wszystkie te stereotypy. W trakcie tego procesu udało się rozwinąć stylistykę współczesnych urządzeń, która znacznie zwiększa ich funkcjonalność w zasadniczych aspektach i współgra z każdą przestrzenią.



QLED, bo liczy się detal. I kropka.



Telewizory QLED oferują niczym nieskrępowaną swobodę w każdym aspekcie – zarówno wrażenia podczas oglądania, jak i sposób instalacji urządzenia czy jego miejsce otwierają przed użytkownikami zupełnie nowe możliwości. Podczas ich tworzenia projektanci zadali sobie pytanie, dlaczego widzowie wciąż tak kurczowo trzymają się ustawiania telewizora w tzw. salonie, naprzeciw kanapy. Kiedy poznali odpowiedzi, stworzyli QLED TV. Telewizor, w którym klasyczne kształty odbiornika zastąpiono innowacyjnym wzornictwem. Dzięki temu produkty z tej linii stały się dziełami sztuki zdobiącymi otoczenie nawet wtedy, gdy nie są włączone.



Wzornictwo 360˚ przesuwa granice przestrzeni



Dotychczas tył telewizora praktycznie nie interesował projektanta, ponieważ był „niewidoczny”. Jednak kiedy okazało się, że telewizor może stanąć pośrodku jakiejś przestrzeni, wszystkie płaszczyzny urządzenia zyskały intrygujące wzornictwo. Dziś taki telewizor jak QLED, który oddaje pełną gamę realistycznych kolorów, może stać się wręcz dominującym obiektem w swoim otoczeniu.



Zabawa w „znikanie”



Jest takie niemieckie określenie: „Kabel-Salat”. W dosłownym tłumaczeniu oznacza ono „sałatkę z kabli” i chyba idealnie opisuje kłąb splątanych przewodów. Taką wątpliwą dekorację można dostrzec do dziś w pobliżu wielu telewizorów i niestety to właśnie ona często najsilniej przyciąga uwagę w skądinąd przyjemnym wnętrzu. W telewizorach QLED zastosowano koncepcję „niewidocznego połączenia”, której podstawą jest praktycznie niewidoczny kabel optyczny, zaprojektowany tak, aby jak najmniej rzucał się w oczy. Ponadto, dzięki modułowi „One Connect”, wszystkie dodatkowe urządzenia, takie jak dekodery, odtwarzacze Blu-ray czy konsole pozostaną poza zasięgiem wzroku. Niemal bezprzewodowa konstrukcja telewizorów QLED bardzo tonuje ich otoczenie.



Telewizor zawieszony w powietrzu



Za telewizorami zamontowanym na ścianie zawsze znajdowała się niewykorzystana przestrzeń, luka. Aby ją wyeliminować, w telewizorach QLED zastosowano nowy, opcjonalny system mocowania – wieszak No Gap – który pozwala ograniczyć do minimum odległość odbiornika od ściany, tworząc nowoczesny efekt telewizora estetycznie przylegającego do znajdującej się za nim płaszczyzny. Sam uchwyt jest bardzo wąski, a w dodatku w całości chowa się w tylnej ściance urządzenia, co poprawia końcowy efekt wizualny.



Stojak dla indywidualistów



Telewizory QLED mogą funkcjonować w przestrzeni także na wiele innych sposobów. Urządzenie na stojaku Studio wygląda jak prawdziwe dzieło sztuki. Forma klasycznej sztalugi pozwala podkreślić nieszablonowy klimat wnętrza. Z kolei stojak „Tower” to metalizowana, stożkowa podstawa, która kształtem przypomina intrygującą rzeźbę. Dzięki nowoczesnej estetyce sprawia wrażenie części artystycznej instalacji, która zdobi pomieszczenie.



The Frame, czyli mariaż technologii i sztuki



Człowiek spędza na oglądaniu telewizji średnio 4 godziny dziennie. Innymi słowy przez co najmniej 20 godzin na dobę odbiornik jest wyłączony. Właśnie dlatego powstał The Frame, czyli telewizor, który może intrygować i zdobić wnętrze także wtedy, gdy nie jest włączony. Przez cały dzień The Frame jest po prostu obrazem, uzupełniającym wystrój pomieszczania.



Dwa tryby, dwie role



Jeśli trzeba by wskazać jeden przedmiot, który zasadniczo wpływa na wystrój wnętrza, z pewnością byłby to zdobiący je obraz lub zdjęcie. The Frame stanowi doskonałe połączenie telewizora z obrazem, które można łatwo dostosować do indywidualnych gustów i preferencji domowników. Każdy z dwóch trybów jego pracy – „TV” i „Art” – nadaje pomieszczeniu odrębny, wyjątkowy klimat. Koniec z czarnym ekranem – po wyłączeniu, telewizor staje się dziełem sztuki i stanowi unikatowe dopełnienie wnętrza.



Jedyna w swoim rodzaju przestrzeń



The Frame może stanowić oprawę dla wspaniałego dzieła sztuki lub ulubionej fotografii, które zaprezentowane będą jak na prawdziwym obrazie. W rzeczywistości zostaną wyświetlone na ekranie 4K UHD z czujnikiem jasności.



The Frame jest także platformą umożliwiającą komfortowe obcowanie ze sztuką w domowym zaciszu. W Samsung Collection dostępnych jest bezpłatnie ponad 100 dzieł sztuki wybranych przez profesjonalnych kuratorów spośród prac 37 artystów reprezentujących 10 różnych stylów. Dostęp do tej kolekcji oferowany jest w pakiecie wraz z telewizorem. Użytkownicy mogą także spersonalizować wnętrze, wyświetlając dowolny obraz ze swojego rodzinnego archiwum fotograficznego. Z kolei w ramach sklepu Art Store zyskają płatny dostęp do dodatkowych dzieł sztuki, pozyskanych od najlepszych światowych galerii i partnerów, takich jak Muzeum Albertina, LUMAS, Magnum Photos, Saatchi Art i Sedition.



Warto podkreślić, że wybór ustawień i opcji wyświetlania odbywa się także za pośrednictwem aplikacji Smart View w smartfonie. Z poziomu urządzenia mobilnego możemy więc m.in. wybrać rodzaj reprodukcji, którą chcemy oglądać, kolor oraz jedną z sześciu opcji tła, a następnie nałożyć na nie wybrane obrazy, tworząc z The Frame własne, niepowtarzalne dzieło sztuki.



Rama w wielu wzorach



Telewizor The Frame został zaprojektowany tak, że nie sposób odróżnić go od prawdziwego obrazu – dzięki czemu idealnie integruje się z każdym wystrojem wnętrza. W ofercie dostępne są dodatkowe ramki, które kupuje się oddzielnie. Można je łatwo przymocować i oddzielić od obudowy. Są one dostępne w kolorze orzechowym, beżowym lub białym, co pozwala wybrać wersję dopasowaną do charakteru i stylu wnętrza.



Opakowanie godne zawartości



Nawet opakowanie The Frame nawiązuje do wyjątkowego charakteru urządzenia, które jest w nim dostarczane. Grafika opisująca jego funkcje sama w sobie jest już dziełem sztuki.



Koncepcja „Screen Everywhere” („Ekran wszędzie”) stanowi wizję przyszłości telewizorów marki Samsung. Przykładami jej realizacji są właśnie telewizory QLED i The Frame. Odbiornik telewizyjny, który można ustawić w dowolnym miejscu w domu, zapewnia zupełnie nowe doświadczenia jego użytkownikowi, pozwalając dopasować czas, miejsce i sposób korzystania z niego do indywidualnych oczekiwań i potrzeb. A to dopiero początek innowacji w projektowaniu telewizorów. Innowacji, które zburzą stereotypy dotyczące całego dotychczasowego postrzegania roli i miejsca telewizora w naszym życiu.