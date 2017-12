Poznaj genialne urządzenia Panasonic podczas BEiKS RoadShow 2017!



Już 20 października rusza kolejny BEiKS RoadShow! To wielkie święto entuzjastów branży wideo i nie tylko. Podczas wydarzeń, które będą odbywać się w siedmiu miastach Polski, przewidziano między innymi serię warsztatów i prezentacji poświęconych produkcji, postprodukcji i emisji. W tym doborowym towarzystwie nie mogło oczywiście zabraknąć firmy Panasonic!

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi informacjami o produktach, które będą wystawione podczas tegorocznej edycji BRS.



Lumix GH5 – kolejny poziom w produkcji wideo



W Lumixie GH5 po raz pierwszy uzyskano płynny i nieograniczony w czasie zapis obrazu w formacie ultrawysokiej rozdzielczości 4K 60p/50p w jednoobiektywowym bezlusterkowym aparacie cyfrowym. GH5 umożliwia również wewnętrzny zapis wideo w 10bitowym formacie 4:2:2 z rozdzielczością 4K 30p/25p oraz jeszcze wierniejsze odtwarzanie kolorów — po raz pierwszy w aparacie cyfrowym z wymiennym obiektywem. Zapis ze zmienną liczbą klatek na sekundę (VFR, Variable Frame Rate) pozwala na nagrywanie filmów w zwolnionym lub przyspieszonym tempie w rozdzielczości 4K (60 klatek na sekundę, maksymalnie 2,5 raza wolniej) i Full HD (180 klatek na sekundę, maksymalnie 7,5 raza

wolnej).



Aparat Lumix GH5 został skonstruowany w taki sposób, by nadawał się do intensywnego użytkowania w terenie. Do każdego łączenia, pokrętła i przycisku zastosowano uszczelnienie chroniące przed warunkami pogodowymi, dzięki czemu aparat jest odporny na zachlapanie, kurz oraz mróz do -10 stopni Celsjusza. Rama głównej konstrukcji aparatu w pełni odlana ze stopu magnezu sprawia, że jego korpus jest lekki, ma niewielkie rozmiary, a jednocześnie cechuje się dużą wytrzymałością. Możesz zabrać ten aparat ze sobą wszędzie!



Lumix FZ2000 – niespotykana precyzja



LUMIX FZ2000 cechuje się wyjątkowymi parametrami nagrywania filmów, niespotykanymi dotąd w aparatach cyfrowych. Ma możliwość nieograniczonego nagrywania filmów w jakości 4K (Cinema 4K: 4096x2160 / 24 kl./s i QFHD 4K: 3840x2160 /do 30 kl./s) w formacie MOV/MP4 oraz filmów w jakości Full HD z niezwykle wysoką przepływnością 200 Mb/s (ALL-Intra) lub 100 Mb/s (IPB).

Użytkownicy mogą wybierać format spośród MOV, MP4, AVCHD³ Progressive i AVCHD przy różnych szybkościach klatek — zgodnie z zastosowaniem. Profesjonaliści mogą wybierać częstotliwość systemu spośród 59,94 Hz (23,98 Hz) / 50,00 Hz / 24,00 Hz. Aparat LUMIX FZ2000 umożliwia także przesyłanie obrazu w czasie rzeczywistym poprzez opcjonalny kabel mikro HDMI w trakcie nagrywania filmu. Ponadto, aby umożliwić tworzenie niepowtarzalnych filmów, aparat LUMIX FZ2000 jest wyposażony także w takie profesjonalne funkcje jak Dolly Zoom, VFR (Variable Frame Rate — zmienny klatkaż), tryb filmu poklatkowego i tryb animacji poklatkowej.



Oprócz wymienionych wyżej aparatów istnieje okazja zapoznać się z całą gamą produktów Panasonic.



To co będzie można zobaczyć podczas wydarzeń, to między innymi kompaktowy Lumix LX15, czy hit ostatnich lat LX100. Oprócz tego zaprezentowane zostaną dwie zaawansowane kamery HC-X1000 i HC-X1.



Nie może również zabraknąć genialnych obiektywów, które dzięki swoim niewielkim rozmiarom i zaawansowanej technologii spełnią oczekiwania każdego zawodowca i amatora.



Oto niektóre z obiektywów:



H-E08018E

H-ES045E

H-ES12060E

H-RS100400E

H-X015E-S



I inne.



Zapraszamy również na warsztaty dotyczące Lumix GH5, które poprowadzi osoba od wielu lat zajmująca się multimediami i doradztwem technicznym – Pan Dariusz Kosior.



Dariusz Kosior to ceniony twórca specjalizujący się w doradztwie technicznym, fotografii i wideofilmowaniu już od przeszło 25 lat. Z wykształcenia jest fotografem, a pierwsze kroki zawodowe stawiał w Telewizji Polskiej. Na swoim koncie ma również pracę w Centralnej Agencji Fotograficznej i wielu firmach z branży foto - wideo. Obecnie prowadzi firmę działającą na polu multimediów i realizującą zlecenia dla największych przedsiębiorstw prywatnych i państwowych.



Daty i miasta w których odbędą się wydarzenia w ramach BRS:



20.10.2017 - Kraśnik

23.10.2017 - Kraków

24.10.2017 - Wrocław

25.10.2017 - Poznań

26.10.2017 - Gdańsk

27.10.2017 - Warszawa

28.10.2017 - Białystok



Oprócz odwiedzenia stoiska Panasonic podczas wydarzeń będzie możliwość wzięcia udziału w prezentacji aparatu Lumix GH5 i nowej kamery Panasonic EVA. Serdecznie zapraszamy!