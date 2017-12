Onkyo TX-8250 – amplituner stereo z Chromecast built-in, FireConnect™i DTS Play-Fi®*, DAB+



Firma Onkyo wprowadza do swojej oferty amplituner stereo model TX-8250. To połączenie klasycznie zrealizowanego analogowego wzmacniacza z nowoczesnymi przetwornikami cyfrowo/analogowymi AKM (AK4452VN), funkcjami sieciowymi i bezprzewodowym multiroomem (Chromecast built-in, FireConnect™ i DTS Play-Fi®*).



Najnowszy Onkyo wyposażony jest w dwuzakresową (5 GHz / 2,4 GHz ) transmisję Wi-Fi, dzięki czemu połączenie z urządzeniami w innych pomieszczeniach jest pewne i stabilne. Wykorzystując darmową aplikację na urządzenia przenośne – Onkyo Controller (iOS lub Android) – można łatwo sterować amplitunerem i dodatkowymi głośnikami, korzystając przy tym z: Spotify, Tidal, Deezer, TuneIn, a wykorzystując połączenia AirPlay, z iTunes.





Wzmacniacz audio został wykonany w technologii tranzystorowej WRAT z zastosowaniem nadzwyczaj solidnego układu zasilającego. W jego skład wchodzą: duży transformator EI i ponadwymiarowe kondensatory filtrujące o małej tolerancji parametrów, przeznaczone do pracy w urządzeniach audio. W połączeniu z wydajnymi tranzystorami końcowymi, zapewaniającymi wysoką wartość prądu wyjściowego, urządzenie jest zdolne do energetycznego odtworzenia każdej ścieżki audio i wysterowania dowolnych kolumn głośnikowych, zapewniając wspaniałą reprodukcję basu i pełną kontrolę. Za dekodowanie sygnałów cyfrowych odpowiedzialny jest wysokiej klasy przetwornik Asahi Kasei AK4452, który idealnie spisuje się przy odtwarzaniu plików Hi-Res Audio.





TX-8250 może być z powodzeniem wykorzystany jako centrum domowej rozrywki. Posiada całą gamę (7) wejść analogowych, w tym wejście gramofonowe, wejścia cyfrowe, porty USB (zasilanie i pliki audio), a także wyjścia analogowe: Line Out i na zewnętrzny subwoofer. Dwie pary solidnych zakręcanych gniazd głośnikowych (A/B/AiB – wybór z pilota lub na froncie) pozwalają na swobodne rozbudowanie systemu. Na tylnej ściance znajdują się dodatkowo gniazda: Ethernet, Ri i IR (in-out).





Najważniejsze właściwości TX-8250:





Moc wyjściowa 135 W/kanał

Multiroom audio: Chromecast built-in, FireConnect™*1i DTS Play-Fi®*2

Korzystanie z: Spotify®, TIDAL, Deezer i TuneIn (radio internetowe) przez aplikację Onkyo Controller*3

Stabilne dwuzakresowe Wi-Fi – 5 GHz/2.4 GHz

Air Play, Bluetooth®

Konwersja A/D AKM – AK 4452VN – odtwarzanie Hi-Res Audio

Wejścia: MM Phono, analogowe, USB, cyfrowe (2 x optyczne, 2 x koaksjalne)

Radio: DAB/DAB+*4, FM z RDS i AM – pamięć 40 stacji



Funkcje zaawansowane:





Moc wyjściowa 135 W/kanał (6Ω, 1kHz, 1% THD, wyst. jeden kanał, IEC)

Chromecast – bezprzewodowy streaming audio

FireConnect™ – bezprzewodowy multiroom pozwalający przesłać sygnał audio z do współpracujących, opcjonalnych głośników bezprzewodowych.

Współpracuje z Google Assistant Smart Speakers

Stabilne dwuzakresowe Wi-Fi – 5 GHz/2.4 GHz

Kontrola i zarządzanie odtwarzaniem dźwięku w Multiroom z wykorzystaniem aplikacji Onkyo Controller (iOS, Android).

Streaming z urządzeń mobilnych i PC przez Bluetooth v 4.1, +LE (A2DP/AVRCP) z funkcjami Wake On Play, Bluetooth Standby i Auto Connect

Radio: DAB/DAB+*4, FM z RDS i AM z pamięcią 40 stacji

Nadawanie nazw stacjom (do 10 stacji)

Odtwarzanie audio z flash USB przez Onkyo Controller Navigation

Wzmacniacze w technologii WRAT (Wide Range Amplifier Technology)

Wzmacniacz bez przesunięć fazowych zrealizowany na tranzystorach – dźwięk czysty i detaliczny

Obwód: Optimum Gain Volume

Przetworniki cyfrowo analogowe AKM AK4452VN

Hi-Res Audio – sieć i USB (DSD Direct 2.8MHz/5.6Mhz*5 i 192kHz/24-bit PCM)

Advanced Music Optimizer – poprawia jakość skompresowanych plików

Dekoduje pliki: FLAC, WAV, ALAC, DSD, AIFF WMA Lossless, MP3, ACC dostarczone przez sieć lub z USB

Tryb Direct – autentyczne reprodukcja Audio





Połączenia:





4 wejścia cyfrowe audio (2 optyczne i 2 koaksjalne – 192 kHz/24-bit)

7 pozłacanych wejść analogowych audio w tym wejście gramofonowe z korektorem MM

1 wyjście audio

Wyjście Line Output

Wyjście na subwoofer

Zakręcane gniazda głośnikowe

2 porty USB (front: 5V/0.5A, tył: 5V/1A)

IR (Infra-red) wejście i wyjście

Wejście LAN z IP Control Capability dla systemów automatyki domowej

Pozłacane wejście słuchawkowe 6.35 mm

RI (Remote Interactive)



Inne właściwości:



Wybór wejść przy pomocy pokrętła

Regulacja barwy tonu dla niskich i wysokich tonów i balansu przy pomocy pokręteł

3 tryby pracy wyświetlacza (Normal/Dim/Dimmer)

Sleep Timer i bezbateryjna pamięć ustawień

Pełnowymiarowy pilot zdalnego sterowania RI obsługujący wszystkie funkcje

Network Standby (on) – umożliwia uruchomienie amplitunera z pozycji standby przez urządzenie mobilne z wgranym Onkyo Controller (iOS, Android)

Bluetooth Standby, Auto Standby





*1 FireConnect™jest technologią dostarczoną przez Blackfire Research Corp., USA. Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 44.1kHz i 48kHz. Udostępnianie dźwięku z wejść analogowych zależy od modelu i będzie możliwe dzięki przyszłej aktualizacji oprogramowania. Współpracuje z bezprzewodowymi głośnikami Onkyo zgodnymi z FireConnect™.

*2 Funkcja dostępna po aktualizacji oprogramowania

*3 Dostępność usług może się różnić w zależności od regionu. Sprawdź przed zakupem. Może być wymagana subskrypcja. Sprawdź dostępność aplikacji Onkyo Controller na App Store lub Google Play dla Twojego urządzenia.

*4 Pracuje z dołączonym do USB adapterem DAB (UDB-1)

*5 Odtwarzanie DSD nie jest gwarantowane przez połączenie bezprzewodowe.