Klipsch Dolby Atmos – R-26FA, kolumna podłogowa i Dolby Atmos



Amerykańska firma Klipsch wprowadza do swojej oferty dwa modele kolumn z serii Reference przeznaczone do budowy systemów Dolby Atmos® – R-26FA.





Model podłogowy R-26FA, łączy w sobie wysokosprawną kolumnę frontową z wyspecjalizowanym do promieniowania sygnału w kierunku sufitu, monitorem, umieszczonym na górnej ściance. Taka konstrukcja pozwala wykorzystać go w instalacjach przystosowanych do reprodukcji ścieżek Dolby Atmos®. Każda z kolumn R-26FA posiada dwa komplety gniazd wejściowych i dostarczone do niej powinny być równolegle sygnały przeznaczone dla kanałów frontowych i dedykowane Dolby Atmos®.





Umieszczenie głośników Dolby Atmos® wewnątrz kolumn frontowych gwarantuje, że promieniowany przez nie sygnał dotrze do słuchacza dopiero po odbiciu od sufity, wytwarzając doskonałe wrażenie sceny dźwiękowej z wyraźnie zaznaczoną wysokością źródeł pozornych.





Właściwości R-26FA





Bardzo wysoka skuteczność (97dB/1W/1m) – niskie zniekształcenia

Szerokie pasmo przenoszenia (38Hz-24kHz +/- 3dB)

Wbudowany monitor do promieniowania kanału Dolby Atmos®

Dwa 1 calowe aluminiowe głośniki wysokotonowe LTS z tubami Tractrix®

Dwa głośniki niskotonowe z 6.5 calowymi membranami IMG (wtryskiwany grafit) w kolorze miedzi

Kwadratowa tuba Tractrix® - promieniowanie 90°x90°

Wylot tunelu bass-reflex na przedniej ściance

Solidna obudowa z MDF

Nóżki stabilizujące wysoką obudowę i oddzielająca ją od drgań podłogi