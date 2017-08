LG - premiera monitorów gamingowych dla wymagających graczy już na IFA 2017



Wysoka częstotliwość odświeżania oraz mnóstwo wyspecjalizowanych funkcji zapewnią użytkownikom monitorów gamingowych GK od LG znaczącą przewagę w grze podczas rozgrywek



Podczas rozpoczynających się 1 września w Berlinie targów IFA 2017, LG Electronics zaprezentuje dwa nowe monitory gamingowe, które jeszcze lepiej dostosowano do potrzeb graczy. Debiutująca seria monitorów GK od LG to wyspecjalizowany sprzęt zapewniający jeden z najwyższych stopni płynności odwzorowania ruchu wśród obecnie dostępnych urządzeń. Nowe ekrany LG o przekątnej 32 i 27 cali pozwolą fanom dynamicznej rozgrywki nie tylko cieszyć się świetną jakością obrazu, ale także zyskać przewagę podczas rozgrywek.



Monitory gamingowe LG z serii GK zostały wyposażone w najnowsze technologie, dzięki którym udało się uzyskać częstotliwość odświeżania na poziomie 144Hz (z możliwością zwiększenia odświeżania do 165Hz*). Jeszcze wyższą częstotliwość (aż 240 Hz) oferuje nowy 32-calowy model 32GK850G, dzięki czemu idealnie sprawdzi się jako sprzęt dla zawodowych graczy, którzy oczekują najwyższej jakości obrazu oraz płynnego odwzorowania dynamicznych akcji na dużym ekranie. Zastosowana w monitorze technologia przetwarzania grafiki NVIDIA G-SyncTM, zdobywa szturmem uznanie graczy, dzięki eliminowaniu opóźnień, zacinania i rozchodzenia się obrazu. Niezależnie od gatunku gry, obraz o rozdzielczości QHD (2560 x 1440) i maksymalnej jasności 350 cd/m2 jest wolny od powidoków mogących zaburzać wrażenia wizualne podczas gry.



Ponadto, 32-calowy monitor wyposażono również w funkcję Sphere Lighting, która dzięki diodom LED umieszczonym z tyłu obudowy delikatnie oświetla otoczenie, co nie tylko stanowi atrakcyjny element wzornictwa, ale także sprawia, że oczy gracza mniej się męczą. Będący na wyposażeniu stabilizator czerni Black Stabilizer zapewnia tym samym maksymalną widoczność w każdej sytuacji. Funkcja Dynamic Action Sync minimalizuje opóźnienie sygnału wejściowego, dzięki czemu gracze mogą szybciej reagować na przebieg akcji. Wszystkie usprawnienia zostały obudowane wygodnym interfejsem użytkownika pozwalającym na łatwe dostosowywanie ustawień do różnych gatunków gier, co daje użytkownikom najwyższy poziom komfortu. Monitor wyposażono w podstawę z zatrzaskiem, umożliwiającą łatwą instalację bez użycia śrub oraz narzędzi, wygodne obracanie ekranu w poziomie i pionie oraz regulowanie jego nachylenia czy wysokości.



Kolejny debiutujący model, 27-calowy GK750F również wyposażono w szereg technologii, które docenią najbardziej wymagający gracze. Monitor zapewnia częstotliwość odświeżania 240 Hz oraz jest wyposażony w funkcję 1ms Motion Blur Reduction i AMD FreeSync™, co przekłada się na większe szanse na zwycięstwo w rozgrywkach. Ze względu na funkcje Black Stabilizer, Dynamic Action Sync oraz celownik Crosshair ułatwiający oddanie celnego strzału w grach FPS, monitor jest idealnym wyborem dla prawdziwych profesjonalistów.



Na targach IFA 2017 firma LG zaprezentuje również 34-calowy monitor gamingowy UltraWide (model 34UC89G) o formacie 21:9, który zapewnia najwyższy poziom emocji podczas gier. Fascynujące efekty szczególnie widoczne są w symulatorach wyścigów oraz grach RTS / AOS obsługujących format 21:9. Monitor LG współpracuje z technologią NVIDIA G-Sync oraz odświeżaniem 144 Hz (z możliwością zwiększenia odświeżania do 165Hz*), dzięki czemu gwarantuje wyjątkowe wrażenia niezależnie od gatunku gry.



Nasza praca nad doskonaleniem platformy dla graczy zaowocowała powstaniem wyspecjalizowanych monitorów, które pokażemy na targach IFA. Jesteśmy przekonani, że gracze zauważą różnicę podczas rozgrywek. Czekamy na ich reakcje, gdy tylko będą mieli okazję przetestować tych nowych, fascynujących produktów.



JANG IK-HWAN, WICEPREZES ODDZIAŁU IT FIRMY LG ELECTRONICS



Odwiedzający targi IFA 2017 będą mogli na stanowisku firmy LG osobiście zapoznać się z fascynującymi monitorami gamingowymi.