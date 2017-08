Samsung - 5 powodów, dla których warto zainwestować w soundbar



Widzowie, którzy cenią wielkie kinowe emocje, przy wyborze telewizora kierują się jakością obrazu. Warto jednak pamiętać, że na wrażenia podczas oglądania duży wpływ ma także dźwięk. Fonia powinna być dopełnieniem wizji, a połączenie obu tych elementów pozwala czerpać prawdziwą przyjemność z oglądania. Jakie rozwiązanie wybrać i dlaczego warto zainwestować w soundbar?



Alternatywa dla kina domowego



Wbudowane do telewizora głośniki oferują dobrej jakości dźwięk, ale wrażenia podczas oglądania pomoże spotęgować odpowiednio dobrany sprzęt audio. Zakup zestawu kina domowego często wiąże się z koniecznością przearanżowania przestrzeni salonu – nie każdy może sobie pozwolić na takie zmiany. Dobrą alternatywą jest soundbar, czyli urządzenie, które łączy dobrej jakości dźwięk z kompaktową konstrukcją. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do zestawu kina domowego, soundbar zajmuje mniej miejsca i zapewnia szybką i łatwą instalację, a także bezprzewodową obsługę. Samsung zaprezentował niedawno nowe soundbary z linii Sound+: modele z linii HW-MS, które wyróżniają się kompaktową konstrukcją typu „One body”. To kolejne produkty, które powstały w Audio Lab, czyli laboratorium audio firmy Samsung w Los Angeles. W nowych rozwiązaniach w listwę wbudowane są głośniki niskotonowe, dzięki czemu nie jest już potrzebny zewnętrzny subwoofer, a same soundbary zajmują niewiele miejsca.



Ład i porządek



Soundbar to urządzenie, które cechuje się przede wszystkim prostotą, także w odniesieniu do instalacji. W tym przypadku plątaninę przewodów zastępuje bezprzewodowe połączenie: przez domową sieć Wi-Fi lub za pośrednictwem Bluetooth. Nie trzeba specjalnie aranżować salonu, aby zamaskować nieestetyczne przewody – wystarczy podłączyć urządzenie do prądu, a z telewizorem czy smartfonem połączymy się bezprzewodowo. W nowej linii soundbarów Samsung Sound+ możemy mówić także o dodatkowych korzyściach, wynikających z minimalistycznej konstrukcji typu „One Body”. Urządzenie można przymocować bezpośrednio do telewizora za pomocą jednego wieszaka „One mount” i nie trzeba martwić się o dodatkową półkę. Do wyboru są soundbary o prostej lub zakrzywionej linii, co pozwala dopasować urządzenie do konstrukcji telewizora. Cały zestaw bardzo dobrze prezentuje się w przestrzeni domowej, nie przytłaczając jej, co może mieć szczególne znaczenie w niewielkich pomieszczeniach.



Wygoda użytkowania



Jeśli należysz do grona użytkowników, którzy cenią sobie komfort i lubią uporządkowane przestrzenie, wybierając soundbar Samsung, odetchniesz z ulgą. Urządzeniem można sterować za pośrednictwem jednego pilota Samsung Smart Control – tego samego, którego używasz do obsługi telewizora, takiego jak np. QLED TV. Dodatkową wygodę użytkowania zapewnia tryb Smart Sound. Funkcja automatycznie analizuje to, co akurat oglądamy i proponuje najlepszą – dostosowaną do treści – opcję odtwarzania ścieżki audio. Co więcej, użytkownicy soundbarów mogą też zrezygnować z innych sprzętów do odtwarzania muzyki, bo teraz smartfon i soundbar to jedyne, czego potrzebują.



Nie tylko film



Soundbar potęguje dźwięk odtwarzanych filmów i pozwala poczuć się niczym w sali kinowej bez wychodzenia z domu, ale oferuje także wiele dodatkowych możliwości. Między innymi. pozwala odtworzyć naszą ulubioną muzykę – ze smartfona, komputera czy tabletu. Wykorzystując Bluetooth lub domową sieć Wi-Fi i za pośrednictwem aplikacji Samsung Audio Remote lub Samsung Multiroom, możemy bez problemu odtworzyć playlistę na domową imprezę lub stworzyć klimatyczną atmosferę podczas kolacji w gronie najbliższych. Samsung Multiroom umożliwia między innymi odtwarzanie muzyki z popularnych serwisów streamingowych, takich jak Spotify czy Tidal.



Rozbudowany system audio



Soundbar to jedno zintegrowane urządzenie, które zawiera wbudowane głośniki, więc idealnie sprawdzi się w domowym salonie. Użytkownicy, którzy chcą jednak stworzyć system audio przypominający kino domowe i mieć również głośniki na tylnej ścianie pokoju, mogą skorzystać z zestawu bezprzewodowych głośników Samsung. Z soundbarem połączymy je bezprzewodowo, więc rozbudowa domowego systemu audio jest szybka i łatwa – nie generuje plątaniny dodatkowych kabli*.



* Dotyczy bezprzewodowych głośników SWA-8500S i SWA-9000S. Zestaw składa się z 2 głośników i stacji centralnej. Głośniki łączą się ze stacją za pomocą pojedynczych kabli, a stacja z soundbarem łączy się bezprzewodowo.