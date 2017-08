JBL - Rozszerzenie serii Stage



JBL rozszerza swoją serię głośników samochodowych JBL Stage o nowe subwoofery i skrzynię basową. Produkty już wkrótce pojawią się w sprzedaży na polskim rynku.



Nowe subwoofery serii Stage obejmują modele: JBL Stage 810, JBL Stage 1010 oraz JBL Stage 1210. Zapewniają wysoką wydajność, niskie zniekształcenia oraz moc szczytową do 1000 W w przystępnej cenie. Dostępne są w trzech rozmiarach: 8" (200 mm), 10" (250 mm), 12" (300 mm), dzięki czemu dopasować je można do każdego samochodu (od limuzyny, po samochód kompaktowy). Subwoofery serii Stage charakteryzują się lekką konstrukcją, ale wciąż wyposażone są w polipropylenowe membrany stożkowe oraz wysokie gumowe zawieszenie, które zapewnia lepszą stabilizację membrany. Wpływa to na ich wydajność i wyjątkową wytrzymałość, a także kompatybilność z wieloma różnymi wzmacniaczami. Ponadto subwoofery i głośniki JBL są indywidualnie dostrajane przez najlepszych na świecie inżynierów, by osiągnąć charakterystyczne, niepowtarzalne i najwyższej jakości brzmienie JBL.

Już na etapie projektowania głośniki JBL poddawane są rygorystycznym testom, by produkt końcowy był perfekcyjny w każdym calu. Głośniki samochodowe poddawane są działaniom laserów, zamrażane, poddawane wstrząsom, poddawane działaniu bardzo wysokich temperatur czy światła ultrafioletowego, a także pracują na najwyższym poziomie głośności przez wiele dni. Wszystko to, by zapewnić niezawodność ich użytkowania.

Skrzynia basowa JBL Stage 1200B to głęboki, potężny bas do samochodu. Zapewnia potężny bas z kompaktowej obudowy slim, która zmieści się niemal w każdym samochodzie. Wysoka wydajność połączona z imponującą mocą ciągłą zapewnia bogate brzmienie. Membrana o średnicy 12’’ (300 mm) oraz duża cewka współpracują i dają efekt niezwykłego realizmu brzmienia, doskonałej precyzji dźwięków oraz odpowiednego basu. Obudowa skrzyni basowej zaprojektowana została tak, że po prostu dobrze wygląda, zajmuje niewiele miejsca, a jej instalacja jest bardzo prosta.



Specyfikacja techniczna



Stage 810

Moc ciągła: 200 W rms

Moc szczytowa: 800 W

Czułość (@2.83 V): 88 dB

Pasmo przenoszenia: 38 Hz – 200 Hz

Średnica cewki: 1.5” (38.8 mm)

Impedancja: 4 Ω

Sugerowana cena detaliczna: 219 zł



Stage 1010

Moc ciągła: 225 W rms

Moc szczytowa: 900 W

Czułość (@2.83 V): 89 dB

Pasmo przenoszenia: 35 Hz – 200 Hz

Średnica cewki: 1.5” (38.8 mm)

Impedancja: 4 Ω

Sugerowana cena detaliczna: 259 zł



Stage 1210

Moc ciągła: 250 W rms

Moc szczytowa: 1000 W

Czułość (@2.83 V): 91 dB

Pasmo przenoszenia: 34 Hz – 200 Hz

Średnica cewki: 2” (50.8 mm)

Impedancja: 4 Ω

Sugerowana cena detaliczna: 299 zł



Stage 1200B

Moc ciągła: 250 W rms

Moc szczytowa: 1000 W

Czułość (@2.83 V/1 m): 91 dB

Pasmo przenoszenia: 34 Hz – 200 Hz

Średnica cewki: 2” (50 mm)

Impedancja: 4 Ω

Sugerowana cena detaliczna: 539 zł