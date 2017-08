Sony α7S II - filmy 4K w nagrane kosmosie



Pierwszy komercyjny aparat zainstalowany na zewnątrz Miłdzynarodowej Stacji Kosmicznej



Firma Sony opublikowała urzekające materiały filmowe w rozdzielczości 4K (QFHD 3840 x 2160), które nakręcono w przestrzeni kosmicznej przy użyciu cenionego, bezlusterkowego, pełnoklatkowego aparatu α7S II. Jest to pierwszy na świecie*1



Aparat α7S II został wybrany*2 do instalacji na nowej platformie zewnętrznej na Japońskim Module Eksperymentalnym nazywanym „KIBO”. Badania przeprowadzone przez Japońską Agencję Badania Kosmosu potwierdziły, że aparat α7S II cechuje się trwałością i wytrzymałością wymaganymi w surowym środowisku przestrzeni kosmicznej, do którego specyfiki należy niemal zupełna próżnia, obecność promieniowania kosmicznego i gwałtowne zmiany temperatury.



Aparat α7S II rozpoczął podróż na stację kosmiczną 9 grudnia 2016 r. na pokładzie statku transportowego „KOUNOTORI”, wystrzelonego z Centrum Kosmicznego Tanegashima. Niespełna dwa miesiące później, 8 lutego 2017 r., został zainstalowany w przestrzeni kosmicznej*3. Aparat okrąża Ziemię w ciągu około 90 minut, rejestrując różne filmy 4K i fotografie z wysokości 400 km.



Przykładowe materiały utrwalone na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej można obejrzeć na oficjalnej stronie „α Universe” (Wszechświat α). Angielska wersja językowa tej strony zawiera materiał przedstawiający Wschodnie Wybrzeże USA nocą.Do najważniejszych cech aparatu α7S II należy duża czułość (do ISO 409 600*4), szeroki zakres dynamiki, 5-osiowy system stabilizacji obrazu, tryb wewnętrznego zapisu filmów 4K z odczytem wszystkich pikseli bez ich łączenia w grupy, pełnoklatkowy przetwornik obrazu Exmor® CMOS oraz kompaktowe wymiary korpusu. Model ten otrzymał prestiżową nagrodę EISA w kategorii EUROPEJSKI APARAT/KAMERA WIDEO 2016–2017, a wyjątkowa czułość od początku zaskarbiła mu uznanie użytkowników z całego świata. Wysoka czułość pozwala utrwalać wyraźne obrazy o wysokiej jakości i niskim poziomie szumu nawet w ekstremalnie słabym oświetleniu, występującym w kosmosie. Zdolność aparatu do zapewnienia nieosiągalnych dotąd obrazów, na przykład nocnych widoków Ziemi, budzi wiele entuzjazmu. Urządzenie posłuży również do utrwalenia na filmach 4K takich scen, jak zbliżanie się do stacji statku transportowego „KOUNOTORI”.



Urzekające filmy 4K z aparatu α7S II opublikowano na oficjalnej stronie internetowej „α Universe” (Wszechświat α). Strona ta zawiera również kalendarium instalacji aparatu α7S II na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.



*1 Stan na 27 lipca 2017 r.



*2 Wybrany przez Japońską Agencję Badania Kosmosu (Japan Aerospace Exploration Agency — JAXA)



*3 Z obiektywem zmiennoogniskowym z elektryczną regulacją zoomu FE PZ 28–135 mm F4 G OSS



*4 Po przełączeniu w tryb rozszerzonej czułości.



