QLED TV, czyli jaśniejszy świat w Ultra High Definition



Jako użytkownicy elektroniki coraz częściej słyszymy określenia UHD (4K) i HDR. Z pewnością nie są one obce także widzom, którzy korzystają z serwisów VoD, takich jak HBO GO czy Netflix. Obie technologie – Ultra High Definition (4K) i HDR – są innowacyjne same w sobie i mają duży wpływ na jakość obrazu oraz nasze wrażenia podczas oglądania filmów czy grania na konsoli.



Zacznijmy od podstaw i definicji. Ultra High Definition (4K) odnosi się do rozdzielczości ekranu wynoszącej 3840 x 2160 pikseli, czyli czterokrotnie większej niż Full HD (1920 x 1080 pikseli). Z kolei HDR (High Dynamic Range – wysoki zakres dynamiki) to technologia, która znacząco zwiększa współczynnik kontrastu, czyli to jak rozjaśniony lub przyciemniony może być obraz.



Zarówno UHD (4K), jak i HDR same w sobie stanowią imponujące innowacje, ale dzięki ich wspólnemu oddziaływaniu – treści w rozdzielczości Ultra High Definition (4K) z HDR – uzyskujemy całkowicie nowy poziom realizmu obrazu, ilości szczegółów, wyrazistości koloru i wrażeń. Nie przesadzając, można stwierdzić, że UHD (4K) i HDR oferują doświadczenia, jakich na ekranie telewizora nie mieliśmy dotychczas okazji oglądać.Zważywszy na pokładane w UHD (4K) i HDR nadzieje związane ze zmianami w branży filmów i gier, duże serwisy takie jak Amazon, Netflix czy YouTube już teraz udostępniają treści w tym formacie, a liczba oferowanych tytułów rośnie z dnia na dzień. W szybkim tempie wprowadzane są również nowe telewizory UHD (4K), takie jak Samsung QLED TV czy Premium UHD, a także telewizory UHD z serii 6 oraz odtwarzacze Blu–ray UHD, np. UBD-M8500.Wybór telewizora UHD (4K) HDR



Jeśli poszukujemy nowego telewizora, już teraz warto wybrać model, który oferuje rozdzielczość Ultra High Definition (4K) i jak najwyższe parametry HDR. Z uwagi na to, że jest to „nowa” technologia, nasuwa się pytanie: jak wybrać idealny odbiornik UHD, który będzie wyświetlał treści tego formatu w odpowiedni sposób?



Najprostszą metodą jest znalezienie telewizora posiadającego logo ULTRA HD PREMIUM™. Jest ono przyznawane przez stowarzyszenie UHD Alliance, które zajmuje się certyfikacją produktów i usług spełniających lub przekraczających wyśrubowane standardy dotyczące rozdzielczości UHD (4K), HDR i szerokiej palety barw.Aby lepiej zrozumieć, co sprawia, że telewizor jest w stanie wiernie odtworzyć treści UHD (4K) przyjrzyjmy się nowej serii QLED TV firmy Samsung. Produkty te po raz pierwszy zostały zaprezentowane podczas tegorocznych targów CES i dostarczają wiedzy na temat trzech kluczowych kryteriów, jakimi należy się kierować przy wyborze najlepszego telewizora 4K HDR. Dzięki połączeniu wysokiej jasności QLED TV - 2000 nitów w modelu Q9 oraz do 1500 nitów w modelach Q8 i Q7 - z funkcją HDR na ekranie dostrzeżemy najdrobniejsze szczegóły zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach. Technologia HDR powoduje, iż możemy zobaczyć prawie każdy szczegół prezentowanego obrazu, np. białego psa na śniegu lub czarnego kota w cieniu drzewa. Kluczowe kryteria wyboru telewizora 4K HDR:



1. Natężenie koloru



Aby zapewnić najlepsze możliwe odwzorowania treści UHD (4K), warto brać pod uwagę telewizory, które oferują 100-procentowe natężenie koloru. Jakość oddawania kolorów przez telewizor określa się mianem natężenia koloru i tylko QLED TV osiąga wartość na poziomie 99 proc. Mówiąc inaczej, zapewnia on dokładne kolory bez względu na jasność obrazu. Oznacza to, że stroje ratowników „Słonecznego Patrolu” zawsze będą miały odpowiedni kolor, niezależnie od tego, o której godzinie walczyli oni o życie wypoczywających nad wodą osób.



Na ten wyśrubowany współczynnik ekspresji koloru wpływają dwa elementy – gama kolorów oraz poziom jasności. Gama kolorów to liczba barw, które faktycznie mogą zostać wyświetlone, natomiast szczytowa jasność odnosi się do maksymalnego poziomu jasności ekranu. Im szersza gama kolorów i im wyższa jasność, tym większe natężenie koloru telewizora.



Nowe telewizory Samsung QLED TV łączą technologię Quantum Dot i kolory RGB, w efekcie czego zapewniają 99-procentową ekspresję natężenia koloru. Potwierdza to świadectwo przyznane przez światowe stowarzyszenie testujące i certyfikujące Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).



W odniesieniu do treści UHD (4K) oznacza to, że telewizor QLED wyświetla obrazy z precyzyjnie odwzorowanymi kolorami i maksymalnie realistycznie.



2. Wykorzystanie zaawansowanego HDR



Mimo że HDR w telewizorach to relatywnie nowe rozwiązanie, warto zdawać sobie sprawę, że już teraz ta technologia jest zróżnicowana, w szczególności jeśli chodzi o liczbę nitów (czy też intensywność widzianego światła), jaką dany typ telewizora z HDR jest w stanie uchwycić.



Firma Samsung swoje telewizory QLED TV wyposażyła w HDR umożliwiający ekspresję szczytowej jasności sięgającej od 1500 do 2000 nitów (w zależności od modelu). Dzięki technologii UHD / 4K zobaczymy dużo więcej szczegółów oglądanego materiału – dla przykładu będziemy w stanie dojrzeć prawie każde źdźbło trawy podczas meczu lub najmniejsze szczegóły ubioru ulubionych filmowych bohaterów.



3. Jasność i kontrast



Ostatnie kryterium, jakie należy wziąć pod uwagę wybierając idealny telewizor Ultra High Definition (4K) to jego jasność i kontrast. W szczególności warto zwrócić uwagę na szczytowy poziom jasności, jaki odbiornik jest w stanie osiągnąć. Wiąże się to z faktem, że ludzkie oko rozróżnia wiele poziomów jasności. Jasność obrazu jest też niezwykle istotna ze względu na zróżnicowane warunki oświetleniowe w pomieszczeniach, gdzie ustawiony jest telewizor. Stanowi ona czynnik decydujący o tym, czy ekspresja treści w wysokiej rozdzielczości UHD jest optymalna.



W nowym telewizorze QLED TV firmy Samsung wykorzystano niezależne strefy podświetlenia, które automatycznie dostosowują poziom jasności w każdym bloku. Dzięki temu ciemne obrazy wydają się jeszcze ciemniejsze, a jasne – jaśniejsze.



Źródło światła zastosowane w telewizorach QLED TV, które oparte jest na technologii Quantum Dot, dodatkowo pomaga urządzeniu uzyskać doskonałą jasność i kontrast w każdych warunkach. W ten sposób widzowie mogą być pewni, że treści UHD (4K) zostaną wyświetlone tak, jak na to zasługują – niezależnie od tego, w jakich warunkach są odtwarzane.