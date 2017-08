Klipsch: nowości – Reference Atmos, Reference Theater Pack 5.1 i Soundbar RSB-3



Firma Klipsch zapowiedziała wprowadzenie do swojej oferty wczesną jesienią kolejnych nowości: Reference Atmos, Reference Theater Pack 5.1 i Soundbar RSB-3.



Reference Atmos– to dwie kolumny głośnikowe zdolne do wytworzenia dźwięku dochodzącego do widza z góry, po odbiciu od sufitu. Wolnostojąca, oparta konstrukcyjnie na aktualnie sprzedawanym największym modelu serii Reference R-28, doposażona będzie w monitor umieszczony ukośnie w górnej części obudowy. Natomiast głośnik surround będzie mógł być postawiony na już posiadanych głośnikach frontowych bądź surround lub zawieszony na ścianie.



Reference Theater Pack 5.1– to system niewielkich głośników do reprodukcji kina domowego. Kolumienki wyposażone są w bardzo solidne i dynamiczne przetworniki niskośredniotonowe z kompozytowymi, grafitowymi membranami o średnicy 90 mm, w kolorze miedzi i aluminiowe kopułki wysokotonowe o średnicy 19 mm, które współpracują z kwadratowymi tubami „Tractrix Horn”. Obudowy satelit wykonane są z tworzywa ABS. W komplecie znajduje się aktywny bezprzewodowy subwoofer wyposażony we wzmacniacz o mocy 100W i głośnik z grafitową membraną o średnicy 200 mm w obudowie wykonanej z MDF, a także transmiter wi-fi, który zamieni sygnał analogowy z wyjścia subwooferowego w amplitunerze lub wzmacniaczu na sygnał bezprzewodowy.



Soundbar RSB-3 – w niewielkiej obudowie o szerokości 91 cm znajdują się stereofoniczne głośniki, a także, co jest niezmiernie rzadko spotykane, zintegrowany wewnętrzny subwoofer. Urządzenie wyposażone będzie w wejście cyfrowe optyczne i wejście analogowe (minijack 3.5mm), pilota zdalnego sterowania, przewód optyczny i zasilacz.