Marantz - amplitunery AV z obsługą sieci, Dolby Atmos/DTS:X oraz funkcjonalnością HEOS multiroom audio: SR5012 i SR6012



Marantz, prezentuje dwa nowe, pełne nowoczesnej elektroniki amplitunery AV: SR6012 oraz SR5012 – łączące w sobie wszystkie nowinki świata zaawansowanego kina domowego takie jak Dolby Atmos i DTS:X, z wygodnym rozwiązaniem odtwarzania muzyki w trybie multiroom dzięki integracji z systemem HEOS.



Przez wiele lat Marantz wyznaczał standardy dla amplitunerów kina domowego, łącząc świat sali kinowej z potężnym brzmieniem muzyki, a jego tegoroczne, pełnowymiarowe modele SR5012 oraz SR6012 nie są tu wyjątkami. Oba zapewniają niesamowite wrażenia filmowe łącząc w sobie najnowsze technologie, w tym pełną kompatybilność z 4K i dekodowanie dźwięku przestrzennego 3D, z legendarną jakością dźwięku Marantz zarówno dla filmów jak i muzyki. Zaprojektowane w taki sposób, aby stać się sercem kompletnego systemu domowej rozrywki, oba modele mają wiele udogodnień, które umożliwiają dzielenie się ulubioną muzyką, takich jak między innymi streaming w sieci, Bluetooth i Airplay dla odtwarzania z urządzeń mobilnych, oraz bezprzewodowy system HEOS multiroom audio.



SR5012: 7.2-kanałowy, 3D surround, kompatybilność z 4K, HEOS multiroom audio



Kino domowe o wysokiej rozdzielczości zarówno dźwięku jak i obrazu? SR5012 może dostarczyć to wszystko! Jest nie tylko kompatybilny z pełną gamą formatów obrazu 4K Ultra High Definition, od 4K 60Hz aż do HDR, a także obsługuje standard Dolby Vision i Hybrid Log Gamma (HLG; dzięki przyszłej aktualizacji oprogramowania), posiada również dekodery dla Dolby Atmos i przestrzennego dźwięku 3D DTS:X oraz siedem kanałów wzmacniacza, które zapewniają prawdziwe doznania kina domowego.

Dzięki ośmiu wejściom HDMI można do niego podłączyć wiele źródeł wysokiej rozdzielczości, w tym odtwarzacze Blu-ray, urządzenia streamingowe, dekodery i konsole do gier, oferujące wideo o wysokiej rozdzielczości 4K. Dodatkowo potrafi przekonwertować starsze źródła (jak np. DVD) do formatu 4K, tworząc ze starej ścieżki imponującą, przestrzenną scenę dźwiękową dzięki wykorzystaniu Dolby Surround i przetwarzaniu Neural:X. Urządzenie to jest oczywiście w pełni kompatybilne ze ścieżkami dźwiękowymi Dolby TrueHD i DTS:HD dla konwencjonalnego ustawienia przestrzennego 5.1 lub 7.1.



Dzięki Audyssey MultEQ XT precyzyjne ustawienie i kalibracja dźwięku są znacznie ułatwione, podczas gdy opcjonalna aplikacja mobilna Audyssey MultEQ Editor pozwala na dokładniejsze dostrajanie brzmienia, dopasowując je do indywidualnych gustów. Dodatkowo, Audyssey Dynamic EQ dba o czystość i potęgę dźwięku, nawet pracując przy niskim poziomie głośności, podczas gdy Dynamic Volume wyrównuje ewentualne skoki głośności pomiędzy oglądanym przez nas filmem a na przykład reklamami.

SR5012 ma duże zasoby mocy do zaoferowania: siedem kanałów o mocy 100 W każdy, zbudowanych w identyczny sposób zapewniający pełną integrację we wszystkich kanałach. Wykorzystano w nich tylko wysokiej jakości komponenty dyskretne, takie jak słynne moduły Marantz Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) dla zachowania niezwykłej czystości dźwięku. Wszystko to zapewnia doskonałą integrację każdego z kanałów. Bez kłopotu poradzą sobie również z wymagającymi zestawami głośnikowymi o niskiej impedancji.

Konwersja cyfrowo-analogowa jest obsługiwana przez całkowicie nowy ośmiokanałowy blok DAC, korzystający z zaawansowanych 32-bitowych przetworników AKM AK4458VN we wszystkich kanałach. Zapewnia to spójność i precyzyjne dopasowanie kanałów w celu uzyskania jak najdokładniejszego brzmienia.



Konstrukcja 7.2-kanałowa oznacza, że SR5012 może napędzić zestawy głośnikowe w konfiguracji 5.1.2, łącznie z kanałami efektowymi wysokości w celu uzyskania pełnego efektu 3D ze ścieżek dźwiękowych Dolby Atmos lub DTS:X, bądź też prostszego ustawienia 5.1, podczas gdy „wolne” kanały można wykorzystać do napędzenia głośników stereo w innym pomieszczeniu.



Ponieważ jest to produkt firmy Marantz, SR5012 skupia się nie tylko na filmach, ale również na muzyce. Możesz przesyłać ją bezpośrednio z sieci domowej bądź Internetu, korzystając z łączności kablowej albo z WiFi. Urządzenie ma możliwość odtwarzania dźwięku z radia internetowego, z serwisów muzycznych takich jak Deezer, Spotify Connect czy Tidal, z komputera lub dysku NAS z prędkością do 192 kHz / 24 bit i DSD5.6MHz, jak i w innych popularnych formatach, np. MP3. Możesz odtwarzać również nagrania w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio z pamięci przenośnej USB korzystając z łącza w panelu przednim urządzenia, bądź przesyłać muzykę z urządzeń mobilnych korzystając z Bluetooth lub Airplay.



Integracja HEOS oznacza, że SR5012 może stać się częścią kompletnego bezprzewodowego systemu muzycznego multiroom. Wystarczy umieścić głośniki HEOS w dowolnym pomieszczeniu, w którym mają odtwarzać muzykę, skorzystać z ustawień HEOS dostępnych w aplikacji Marantz 2016 AVR Remote (zapewniającej całkowitą kontrolę nad urządzeniem), a muzykę można będzie przesyłać w całym domu z wykorzystaniem sieci, bezpośrednio z urządzeń mobilnych czy też Internetu. Odtwarzaj różną muzykę w każdym z pomieszczeń, lub też wypełnij cały dom zsynchronizowanym brzmieniem, gotowym na rozkręcenie niejednej imprezy.

Przejrzysty asystent ustawień na ekranie (Setup Assistant) ułatwia ustawienie urządzenia, a dodatkowo z tyłu umiejscowione zostały kolorowe terminale głośnikowe, które sprawiają że SR5012 jest niezwykle łatwy w konfiguracji. Inteligentny tryb ECO minimalizuje zużycie energii elektrycznej bez pogorszenia wydajności. Aby z niego skorzystać w celu oszczędzania energii, przełącz urządzenie na tryb auto, bądź też wyłącz go, jeśli potrzebujesz maksimum mocy dla swojej ulubionej piosenki czy też filmu.



SR5012 jest również przygotowany na zaawansowaną kalibrację isf, co pozwala na precyzyjne ustawienie przez profesjonalistów, dla zapewnienia jeszcze lepszej jakości obrazu wyświetlanego przez urządzenie we współpracy z ekranem użytkownika.



SR6012: więcej mocy, więcej kanałów i jeszcze więcej rozrywki

SR6012 to model o krok wyżej od modelu SR5012. Oferuje dziewięć wzmacniaczy o jeszcze większej mocy, umożliwia przetwarzanie 11.2 kanałowe oraz niestandardowe opcje konfiguracji (Custom Installation) dzięki kompatybilności z Creston Connected.

Jego dziewięć kanałów wzmocnienia zapewnia 110 W dla każdego z nich. Wykorzystano w nich tylko wysokiej jakości komponenty dyskretne, takie jak słynne moduły Marantz Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) dla zachowania niezwykłej czystości dźwięku. Wszystko to zapewnia doskonałą integrację każdego z kanałów. Bez kłopotu poradzą sobie również z wymagającymi zestawami głośnikowymi o niskiej impedancji.



Standardowo SR6012 może obsługiwać konfiguracje głośników 5.1.4 lub 7.1.2 z podwójnymi subwooferami, zapewniając płynniejsze, bardziej dynamiczne brzmienie basów, imponujący dźwięk 3D Dolby Atmos i DTS:X, a jego 11.2-kanałowe przetwarzanie pozwala w istocie na ustawienie 7.1.4- kanałowe pracując z dodatkowym wzmacniaczem dwukanałowym. W konwencjonalnych konfiguracjach 5.1 lub 7.1, dodatkowe kanały można wykorzystać do zbudowania kolejnej strefy w innym pomieszczeniu, w razie potrzeby napędzanej oddzielnym źródłem. Dodatkowe wyjście HDMI umożliwia przesyłanie dźwięku i obrazu do drugiej strefy, a także do dwóch różnych wyświetlaczy, takich jak na przykład telewizor i projektor - w głównym pomieszczeniu.



Zdolność do obsługi eARC (Enhanced Audio Return Channel) – dostępna w przyszłej aktualizacji oprogramowania - umożliwia odbieranie bezpośrednio z aplikacji telewizyjnych przy pomocy kabla HDMI, dźwięku bazującego na obiektach, w tym Dolby Atmos i DTS: X, a także Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio.

Kolejną funkcjonalnością SR6012 jest ulepszona, precyzyjna konfiguracja i kalibracja Audyssey MultEQ XT32, a system HEOS umożliwia bezprzewodowe przesłanie dźwięku z podłączonego źródła sieciowego do pozostałych komponentów HEOS (w tym głośników) wewnątrz sieci domowej.



SR6012 posiada również dodatkowe wejście audio (5 w stosunku do 4 w modelu SR5012) i wejście gramofonowe z przedwzmacniaczem MM phono, umożliwiające podłączenie gramofonu.



Inne elementy dodatkowe, to na przykład aluminiowy panel przedni, zapewniający większą wytrzymałość, Hybrid PLL Clock Jitter Reducer zapewniający jak najdokładniejszą reprodukcję dźwięku oraz wytłaczany aluminiowy radiator, dla wydajniejszego rozproszenia ciepła. SR6012 posiada również złocone złącza i terminale głośnikowe.



SR5012 oraz SR6012 będą dostępne w czarnym, bądź srebrno-złotym wykończeniu.



SR5012 7.2 kanałowy sieciowy amplituner AV z systemem HEOS – główne cechy:



7.2-kanałowy amplituner AV z 180 W na kanał (6 omów, 1%, 1kan.)

oDość mocy, aby nawet największe pomieszczenia wypełnić słynnym brzmieniem Marantz

4K/60 Hz full-rate pass-through, 4:4:4 color, HDR, BT.2020 oraz Dolby Vision, plus Hybrid Log Gamma (HLG) w przyszłej aktualizacji oprogramowania

oNajnowsze standardy HDMI zapewniają kompatybilność z przyszłymi rozwiązaniami

8 wejść HDMI (1 z przodu) z pełnym wsparciem HDCP 2.2, 2 wyjścia HDMI

oMożliwość podłączenia wielu źródeł cyfrowych, równoczesna obsługa TV oraz projektora

Upscaling sygnału analogowego oraz SD/HD do formatu 4K

oRozdzielczość Full HD oraz Ultra HD uzyskana z nośników DVD lub źródeł analogowych

oDolby Atmos (do 5.1.2) i DTS:X™

oRealistyczny format 3D z efektem górnej warstwy dźwięku

Wbudowany moduł Wi-Fi obsługujący dwie częstotliwości 2.4GHz/5GHz, wbudowany moduł Bluetooth

oUsprawniona stabilność połączenia zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu sieci bezprzewodowych

Wbudowana bezprzewodowa technologia HEOS multiroom audio

oProsty dźwięk multiroom z połączeniu z innymi produktami HEOS, kontrola przy pomocy aplikacji

AirPlay, Bluetooth, Radio Internetowe, Spotify Connect, Pandora, SiriusXM, Napster, Amazon Music, TIDAL, Deezer i inne

oDostęp do niemal nieograniczonej liczby źródeł muzyki online

DSD (2.8/5.6MHz), FLAC, ALAC, AIFF oraz WAV

oStreaming formatów audio wysokiej rozdzielczości dla wymagających audiofilów

Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume oraz Dynamic EQ

oDoskonałe dostosowanie dźwięku do indywidualnej charakterystyki pomieszczenia odsłuchowego

Kompatybilność z aplikacją Audyssey MultEQ Editor

oUmożliwia dokładniejsze dostosowanie, przechowywanie i edytowanie parametrów ustawień

Kolorowe terminale głośnikowe, Setup Assistant, Marantz 2016 AVR Remote App

oŁatwa instalacja, konfiguracja i obsługa

Intelligentny tryb ECO z trybem on / off / auto

oOszczędność energii, bez uszczerbku na wydajności

Zaawansowane opcje łączności i kontroli; 7.1 kanałowe wejścia zewnętrzne, 7.1-kanałowe wyjście, IP Control i port RS232C

oGotowe na systemy inteligentnego domu

Przygotowany do kalibracji wideo isf

oMożliwość profesjonalnej kalibracji telewizora lub projektora kina domowego



SR6012 kanałowy sieciowy amplituner AV z systemem HEOS – główne cechy – analogicznie jak w SR5012, z poniższymi różnicami:



9-kanałowy wbudowany wzmacniacz, obsługujący dźwięk przestrzenny 3D: 5.1.4 lub 7.1.2

185W (6 omów, 1%, kan.) na kanał

Przetwarzanie 11.2- kanałowe i przedwzm.

Aluminiowy panel przedni z klapą i wytłaczany aluminiowy wentylator

Druga strefa budowana przy pomocy wyjść HDMI

eARC (Enhanced Audio Return channel; po aktualizacji oprogramowania) umożliwiająca korzystanie z Dolby Atmos/DTS:X z aplikacji telewizyjnych

5 pozłacanych wejść audio (SR5012 ma 4), plus wejście fono, terminale głośnikowe również pozłacane

Dystrybucja dźwięku HEOS nie ogranicza się do źródeł muzyki HEOS, ale również wszystkich podłączonych źródeł AVR, w tym HDMI, koaksjalnych i optycznych wejść audio

Hybrid PLL Clock Jitter Reducer dla jak najdokładniejszej reprodukcji dźwięku

Upscaling do pełnozakresowego 4K

Możliwość odtwarzania DSD (przez HDMI)

Cyfrowe wejście (PCM) dla przedwzmacniacza w drugiej strefie ze źródłem HDMI

Zaawansowana instalacja niestandardowa, kompatybilność z Creston Connected