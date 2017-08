Klipsch - Professional Series Reference Premiere – głośniki instalacyjne



Klipsch wprowadza do swojej oferty serię dynamicznych i skutecznych głośników instalacyjnych o nazwie Professional Series Reference Premiere. W skład serii wchodzą trzy głośniki ścienne: PRO-160RPW, PRO-180RPW, PRO-250RPW LCR oraz dwa głośniki sufitowe: PRO-160RPC i PRO-180RPC.



Produkty wchodzące w skład nowej serii charakteryzują się stonowanym wyglądem i zastosowaniem rozwiązań technicznych znanych z wielokrotnie nagradzanych na całym świecie domowych kolumn głośnikowych serii Reference Premiere. Należą do nich: tytanowe kopułki wysokotonowe, miękkie tuby o kształcie polepszającym rozpraszanie najwyższych częstotliwości i membrany głośników nisko-średniotonowych wykonanych z materiału Cerametallic®. To wszystko gwarantuje: dynamikę, precyzję i niespotykaną w podobnym zakresie cenowym i jakościowym skuteczność w wytwarzaniu fali akustycznej. Modele sufitowe sprawdzą się świetnie, w pracy jako kanały górne w systemach Dolby Atmos czy DTS:X.



Wszystkie modele posiadają ułatwiający instalację bardzo prosty i bezpieczny sposób montażu o nazwie SECUREFIT™, magnetyczne maskownice zlicowane ze ścianą, które można oczywiście malować, a także dla chcących zachować kolor głośników, chroniącą przed pomalowaniem obudowy i maskownicy głośnika, magnetyczną osłoną wykonaną z PCV.



Modele przeznaczone do montażu w suficie (PRO-160RPC i PRO-180RPC), wyposażone są w maskownice okrągłe i kwadratowe co daje całkowitą swobodę w przystosowaniu wizualnym instalowanych przetworników do wnętrza.