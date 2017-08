Samsung prezentuje pierwszą salę kinową wyposażoną w ekran LED



Firma Samsung Electronics ogłosiła uruchomienie pierwszej na świecie sali kinowej wyposażonej w ekran Samsung Cinema LED Display. Wyświetlacz kinowy został zainstalowany w koreańskim Lotte Cinema World Tower. Dzięki technologii High Dynamic Range (HDR) ekran zapewnia niespotykaną do tej pory w salach kinowych jakość obrazu, a współpraca Samsung Audio Lab i HARMAN Professional Solutions pozwoliła osiągnąć doskonały, naturalnie brzmiący dźwięk.



W celu zapewnienia niezapomnianych doświadczeń widzom kina „SUPER S” Lotte Cinema, firma Samsung połączyła swój kinowy ekran LED z najnowocześniejszą technologią JBL audio firmy HARMAN. Integracja ta obejmuje wysokiej jakości głośniki okalające ekran, opatentowaną technologię przetwarzania dźwięku oraz system JBL Sculpted Surround. Takie połączenie gwarantuje, że niesamowite wrażenia dźwiękowe idealnie współgrają z najwyższej jakości obrazem.



- Dzięki lepszej ostrości i bardziej realistycznym kolorom oraz doskonałej jakości dźwięku nasz kinowy ekran LED sprawia, że widzowie czują się tak, jakby znajdowali się wewnątrz filmu - powiedział HS Kim, President of Visual Display Business w firmie Samsung Electronics. - Bardzo cieszymy się ze współpracy z Lotte Cinema, która pozwala nam na udostępnienie naszej technologii miłośnikom filmu.



Mający ponad 10,3 m szerokości ekran LED pozwala na wyświetlenie obrazu w różnorodnych konfiguracjach kinowych. Wyświetlacz Samsung Cinema LED Display wprowadza jakość HDR na wielki ekran, dzięki czemu obraz jest niezwykle żywy i ma wysoką rozdzielczość - Digital Cinema 4K DCI (4096 x 2160 px). Ekran ten charakteryzuje się również wyjątkowo wysokim poziomem jasności - 146 fL (ok. 500 nitów), czyli prawie 10 razy większym niż można osiągnąć w standardowej technologii projekcji obrazu. Ponadto, gwarantuje brak zniekształceń, cechuje się wysokim kontrastem i niskotonowym ustawieniem skali szarości, dzięki czemu kolory są żywsze, czernie głębsze, a biel na doskonałym poziomie, przy praktycznie nieskończonym współczynniku kontrastu dynamicznego.



Zgodnie z zapotrzebowaniem branży kinowej, nowy ekran Samsung Cinema LED Display oferuje wiele możliwości rozszerzania usług, by w pełni dostosować się do potrzeb użytkowników. Wyświetlacz umożliwia wyświetlanie obrazu wysokiej jakości w różnych warunkach oświetleniowych. Elastyczność ta sprawia, że ekran jest idealny nie tylko do wykorzystywania w pomieszczeniach kinowych, ale również do organizowania spotkań firmowych, koncertów, oglądania wydarzeń sportowych i konkursów.



Przed debiutem komercyjnym firma Samsung przeprowadziła wiele bardzo rygorystycznych testów swojego rozwiązania. W maju 2017 r. kinowy ekran LED stał się pierwszym produktem, który spełnił wszystkie wymogi norm technologii kinowej DCI (Digital Cinema Initiatives). Certyfikat ten potwierdza możliwość wyświetlania przez ekran pełnej gamy kolorów bez jakichkolwiek zniekształceń.