Klipsch FORTE III Special Edition



Klipsch wprowadza do sprzedaży kolumnę głośnikową model FORTE III, w wersji Special Edition. Po raz pierwszy model ten pojawił się na rynku w 1985 roku. Połączenie tubowych głośników średniotonowego i wysokotonowego z dużym 12 calowym głośnikiem niskotonowym i potężną 15 calową membraną bierną umieszczoną na tylnej ściance, zaowocowało energetycznym, dynamicznym i szczegółowym dźwiękiem.



FORTE III Special Edition, oferowane są w dwóch ekskluzywnych wersjach wykończenia: California Black Walnut z maskownicą wykonaną z owczej wełny i Matte Black z maskownicą o nazwie „Silver Luster”.



California Black Walnut to gatunek liściastego drzewa rosnącego na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Powstało ono ze skrzyżowania rodzimego gatunku California Walnut oraz English Walnut. Kolor drewna jest bardzo zróżnicowany i może wahać się od bladobrązowego aż do ciemnobrązowego (czekolada) o wyraźnych bardzo ciemnych pasmach. Drewno może mieć też smugowy, zbliżony do marmuru wygląd przez co nazywane jest „marbled Claro walnut”.

Na rynek zostanie wprowadzonych jedynie po 70 par urządzeń w wersji SE, obu typach wykończenia. Kolumny są okleinowane dopasowanymi warstwami forniru tak by wizualnie tworzyły parę o lustrzanym odbiciu. Każda z nich posiada podpis rzemieślnika który ją wykonał.



W wersji 2017 zastosowano przekonstruowane przetworniki. Jako membrany: wysokotonowa i średniotonowa, pracują tytanowe kopułki. Natomiast głośnik niskotonowy, posiadający potężny układ magnetyczny wyposażony jest w membranę z włókna kompozytowego. Przed głośnikiem średniotonowym zastosowano tubę o nowym kształcie, polepszającym zakres promieniowanych częstotliwości i kierunkowość.



Dane techniczne FORTE III SE



Pasmo przenoszenia: - 38Hz-20kHz (+/-3dB)

Skuteczność: - 99 dB

Moc ciągła: - 100 W

Moc szczytowa: - 400 W

Maksymalny SPL: - 116 dB

Impedancja znamionowa: - 8 Ω

Częstotliwość podziału zwrotnicy (średnie): - 650 Hz

Częstotliwość podziału zwrotnicy (wysokie): - 5.2 kHz

Głośnik wysokotonowy: - K-100-TI 1” (2.54cm) tytan – tuba K-79T

Głośnik średniotonowy: - K-70 (4.45cm) tytan – tuba K-703-M

Głośnik niskotonowy: - K-281 12” (30.48cm) – włókno kompozytowe

Membrana bierna: - KD-15 15”

Obudowa: - ¾” MDF

Wejście: - Podwójne gniazdo głośnikowe

Wymiary: W x S x G w cm: - 91.4 x 41.9 x 33

Waga: kg: - 32.7



Wykończenie: California Black Walnut – możliwe są duże zmiany w: kolorze, strukturze słojów, teksturze i innych właściwościach, na co wpływają: różnice geograficzne w których rosły wykorzystane do wytworzenia forniru drzewa, a także sezonowość pozyskiwania drewna.