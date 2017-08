Denon AVR-X3400H amplituner kina domowego z HEOS multiroom.



Denon, zapowiedział właśnie przybycie nowego członka tej rodziny, model 5-tej generacji: AVR-X3400H. Jest to najbardziej zaawansowany, 7.2-kanałowy amplituner AV w tegorocznej gamie Denona.



Poza zdolnością do napędzenia zaawansowanych systemów głośnikowych kina domowego i zgodnością ze wszystkimi najnowszymi formatami dźwięku i obrazu, w tym Dolby Atmos i DTS: X, 4K Ultra HD z HDR (High Dynamic Range) i Dolby Vision, nowy model cechuje wysoce precyzyjna konfiguracja i optymalizacja Audyssey MultEQ XT32, a także kompatybilność z aplikacją Audyssey MultEQ Editor, która umożliwia użytkownikowi jeszcze większą kontrolę nad ustawieniami dźwięku.



AVR-X3400H posiada również możliwość bezprzewodowego przesyłania i odtwarzania muzyki w trybie multiroom dzięki funkcjonalności HEOS, umożliwiającej łączenie się z pozostałymi produktami marki HEOS w celu stworzenia obejmujących całe mieszkanie systemów rozrywki, kontrolowanych przy pomocy aplikacji.

AVR-X3400H (w cenie 4195 PLN) będzie dostępny w lipcu 2017 u autoryzowanych dealerów sprzętu Denon.



AVR-X3400H firmy Denon: więcej mocy, więcej elastyczności, więcej zabawy



Nowy model AVR-X3400H opiera się zarówno na bardzo popularnym modelu AVR-X3300W, którego jest następcą, jak i już wprowadzonych modelach AVR-X1400H i AVR-X2400H, zarówno w odniesieniu do oferowanych funkcji, wydajności, a także do nowatorskiej inżynierii dźwięku. Udoskonalenia i poprawki zostały dokonane w niemal każdym obszarze.



Przypominając, cechy wyróżniające AVR-X3400H w stosunku do poprzednika, AVR-X3300W:



Wbudowana funkcjonalność HEOS, oferująca rozwiązanie multiroom

Przetwornik C/A - AKM AK4458VN 32bit/8 kan. dla jeszcze większej precyzji

3 wyjścia HDMI, umożliwiające stworzenie drugiej strefy audio/video poprzez HDMI, podczas korzystania z dwóch monitorów (na przykład telewizora oraz projektora) w głównym pomieszczeniu

eARC (Enhanced Audio Return Channel) dostępne w przyszłej aktualizacji, aby uzyskać dostęp do nowej technologii przetwarzania dźwięku opartego na obiektach, np. Dolby Digital i DTS: X oraz aplikacji telewizyjnych poprzez port HDMI

Audyssey LFC (Low Frequency Containment), celem uzyskania mocnego basu bez przeszkadzania sąsiadom



Dalsze ulepszenia względem ogłoszonego już AVR-X2400H:



Moc 180 W w każdym z 7 kanałów zamiast 150W

Zaawansowane przetwarzanie wideo dzięki konwersji sygnału analogowego na HDMI i skalowanie w górę do pełnego 4K

Audyssey MultEQ XT32 w celu bardziej precyzyjnego ustawiania i optymalizacji, z LFC dla zmniejszenia niepożądanego wydostawania się niskich tonów na zewnątrz pomieszczenia odsłuchowego oraz SubEQ HT do integracji wielu subwooferów dla uzyskania jeszcze większej spójności dźwięku w danym pomieszczeniu

Więcej możliwości niestandardowej instalacji: 7.2-kan. wyjść pre-out, kontrola RS232, kompatybilność z Crestron Connected

Wszelkie źródła dźwięku podłączone do wejścia HDMI i cyfrowego audio mogą być doprowadzone do drugiej strefy oraz korzystać z inteligentnej funkcjonalności ekosystemu HEOS



W porównaniu z AVR-X3300W, który był jego pierwowzorem, AVR-X3400H zyskał dodatkowe wyjście HDMI. Trzy wyjścia umożliwiają przesyłanie dźwięku i obrazu do drugiej strefy przez HDMI, przy jednoczesnym wsparciu dwóch monitorów - na przykład telewizora i projektora - w głównym pomieszczeniu.



Podobnie jak wszystkie amplitunery sieciowe AV Denon, AVR-X3400H ma możliwość odtwarzania muzyki zarówno ze źródeł sieciowych, jak i internetowych w wysokiej rozdzielczości - ale teraz wraz ze zintegrowaną funkcjonalnością HEOS można dzielić się muzyką we wszystkich pomieszczeniach domu, dzięki szerokiemu zakresowi dostępnych w ofercie głośników bezprzewodowych HEOS i komponentów wyposażonych w system HEOS. Wszystko to można kontrolować za pomocą prostej, intuicyjnej aplikacji HEOS.



Nowy AVR-X3400H zyskuje jeszcze większą wydajność potrzebną w systemie zarówno kina domowego, jak i przy odsłuchu muzyki, dzięki ultra precyzyjnej kalibracji i konfiguracji Audyssey MultEQ XT32, kompatybilnego z nową aplikacją Audyssey MultEQ Editor (opcja odpłatna dostępna w Appstore), która umożliwia użytkownikowi dowolne dostrojenie urządzenia. Zestaw Audyssey obejmuje również Audyssey LFC, aby użytkownik mógł cieszyć się potężnym basem bez irytowania sąsiadów czy też domowników znajdujących się w innych pomieszczeniach, a SubEQ HT upraszcza użycie podwójnych subwooferów dla płynniejszych, bardziej zintegrowanych basów.



AVR-X3400H został zaprojektowany jako urządzenie 7.2-kanałowe, z w pełni dyskretną konstrukcją wzmacniacza, zapewniającą maksymalnie 180 W dla każdego z siedmiu kanałów, oraz potężny, precyzyjny i niezwykle szczegółowy dźwięk dla muzyki i filmów. Ma wbudowaną możliwość dekodowania zarówno Dolby Atmos, jak i DTS:X, tworząc imponujące wrażenie trójwymiarowego kina domowego.



Osiem wejść HDMI, w tym jedno dogodnie umieszczone na panelu przednim, udostępnia sekcję wideo obsługującą technologię Full 4K Ultra HD, HDCP 2.2, HDR (High Dynamic Range), BT.2020, pełną gamę kolorów i podpróbkowanie 4:4:4 Pure Color, umożliwiające podłączenie wszystkich najnowszych urządzeń, takich jak konsole do gier, odtwarzacze Blu-ray lub zestawy dekoderów strumieniowych. Jest nawet gotowy na Dolby Vision i HLG (Hybrid Log Gamma) oraz posiada zaawansowany procesor wideo umożliwiający przekonwertowanie istniejącego już pliku w niższej rozdzielczości na prawdziwe 4K, wraz z analogową konwersją sygnału HDMI i skalowaniem Full Rate 4K.



AVR-X3400H uzyska także funkcję kanału zwrotnego eARC (Enhanced Audio Return Channel) dzięki przyszłej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, umożliwiającej odbieranie dźwięku bazującego na obiektach, w tym Dolby Atmos i DTS:X, przez HDMI z aplikacji telewizyjnych.



Jak przystało na produkt marki Denon, AVR-X3400H posiada również możliwość odtwarzania muzyki w bardzo wysokim standardzie, dzięki zastosowaniu nowego bloku konwertera analogowo-cyfrowego z wykorzystaniem układu AKM AK4458VN 32bit/8 kan. dla wszystkich kanałów.



Oprócz bezprzewodowej technologii Bluetooth, umożliwiającej odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzeń przenośnych, amplituner dodatkowo zapewnia pełną łączność sieciową przez Ethernet lub Wi-Fi. Podwójne anteny i obsługa dwóch pasm gwarantują silny sygnał nawet w zatłoczonych środowiskach Wi-Fi. W momencie podłączenia do sieci, AVR-X3400H gwarantuje nam niemal nieograniczone możliwości odtwarzania muzyki. Są nimi na przykład Apple AirPlay, przesyłanie strumieniowe z sieciowych urządzeń pamięci masowej (NAS), radio internetowe i szeroka gama serwisów streamingowych, takich jak Tidal, Deezer, Spotify Connect (wymagane osobne subskrypcje). Urządzenie obsługuje również wysokiej jakości pliki audio, w tym FLAC, ALAC lub DSD (nawet do 5.6MHz) i gwarantuje odtwarzanie ich w nienagannie wysokiej jakości.



Mocne anteny sieciowe służą również do integracji systemu HEOS, dzięki czemu urządzenie AVR-X3400H ma możliwość udostępniania swojej muzyki bezprzewodowo, przy pomocy głośników HEOS i innych urządzeń z tą funkcjonalnością, korzystając z domowej sieci Wi-Fi. W ten sposób tworzymy kompletny, rozszerzalny i wielokanałowy system muzyczny działający w całym domu. Sterowanie odbywa się przy pomocy bezpłatnej aplikacji HEOS, umożliwiającej kontrolę systemu z dowolnego pomieszczenia oraz prostego dodawania dodatkowych „stref" lub kombinacji urządzeń HEOS w celu stworzenia kompletnego systemu nagłośnienia multiroom.



Mimo wszystkich tych zaawansowanych funkcjonalności, AVR-X3400H jest prosty w konfiguracji i obsłudze dzięki ekskluzywnemu wsparciu Setup Assistant firmy Denon, wyświetlającemu na ekranie czytelne elementy graficzne oraz komunikaty, znacznie ułatwiające przejście przez proces konfiguracyjny, a także optymalizację ustawień systemu w celu uzyskania jak najlepszej jakości dźwięku podczas pierwszego uruchomienia. Cztery przyciski funkcyjne Quick Select pozwalają użytkownikowi wybrać ulubione źródła dźwięku, oraz zapamiętać preferowane ustawienia brzmienia dla każdego z nich, aby zapewnić precyzyjne dopasowanie dźwięku do naszych potrzeb.



Dla tych, którzy chcą dokonać niestandardowej instalacji (Custom Installation) swojego AVR-X3400H , przygotowaliśmy szeroki zakres dodatkowych funkcjonalności, takich jak możliwość kontroli systemu przy pomocy pilota działającego na podczerwień, wyzwalacza 12V, 7.2-kan. pre-out, połączenie RS-232 i kompatybilność z Creston Connected.



Wreszcie, zaimplementowanie zaawansowanego trybu zasilania ECO firmy Denon umożliwia AVR-X3400H dostosowywanie zużycia energii elektrycznej do sposobu, w jaki w danej chwili sprzęt jest używany, tym samym zmniejszając zużycie energii nawet o 50% podczas odtwarzania przy niskim poziomie głośności. Użytkownik może włączyć tryb ECO, wyłączyć go w celu maksymalnego wykorzystania mocy na wysokim poziomie lub ustawić go na tryb na Auto i umożliwić AVR-X3400H podejmowanie decyzji w oparciu o odtwarzany materiał oraz poziom głośności. Dodatkowo na wyświetlaczu mamy możliwość wyświetlania miernika ECO, który na stałe będzie informował nas o poborze mocy, a tym samym pozwoli na monitorowanie zużycia energii elektrycznej.



Łącząc wysoką wydajność z zaawansowanymi funkcjami audio i wideo oraz odtwarzaniem muzyki w trybie multiroom dzięki wbudowanej technologii HEOS, Denon AVR-X3400H pełni funkcję kompletnego rozwiązania dla domowych systemów rozrywki.



Denon AVR-X3400H – najważniejsze cechy



7.2-kanałowy amplituner sieciowy o mocy 180W na kanał

oDość mocy, aby wypełnić Twoje pomieszczenie unikatowym brzmieniem Denon

Wbudowana integracja z bezprzewodową technologią HEOS multiroom

oRozkoszuj się muzyką w całym domu, dzięki innym produktom marki HEOS i darmowej aplikacji mobilnej HEOS

8 wejść HDMI (w tym 1 z przodu) z pełnym wsparciem HDCP 2.2

oDość wejść dla wszystkich Twoich urządzeń cyfrowych, w tym konsoli do gier, dekoderów i komputerów

3 wyjścia HDMI

oUmożliwiają uzyskanie obrazu i dźwięku w drugiej strefie poprzez HDMI, gdy w tym samym czasie w głównym pomieszczeniu korzystamy z dwóch monitorów: np. z telewizora oraz projektora

4K/60 Hz full-rate pass-through, kompatybilność z Dolby Vision, HDR, HLG (poprzez aktualizację oprogramowania) oraz BT.2020

oGotowy na odtwarzanie nowych standardów wideo

Zaawansowane przetwarzanie wideo przy użyciu skalowania 4K dla źródeł HDMI

oFull HD i nawet Ultra HD dla starszych cyfrowych źródeł wideo

Dolby Atmos (do 5.1.2) oraz dekodowanie DTS:X

oNiesamowite brzmienie 3D z efektami słyszanymi znad głowy

eARC (Enhanced Audio Return Channel), przy kolejnej aktualizacji

oPozwala na wykorzystanie technologii przetwarzania dźwięku bazującego na obiektach (Dolby Atmos/DTS:X) poprzez HDMI z aplikacji telewizyjnych

AirPlay, Bluetooth, radio internetowe, Spotify Connect, Tidal, Deezer, sieciowe przesyłanie muzyki

oDostęp do prawie nieograniczonych źródeł muzyki z sieci

Wsparcie DSD (2.8/5.6MHz), FLAC, ALAC oraz WAV

oWysokiej jakości transmisje audio dla entuzjastów HiFi nawet z gapless

Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume i Dynamic EQ

oDostarczenie dźwięku idealnie dopasowanego do konkretnego pomieszczenia

Audyssey LFC oraz SubEQ HT

oLFC utrzymuje potężny dźwięk basowy bezpośrednio w pomieszczeniu, Sub EQ HT pozwala na prostą integrację wielu subwooferów w celu uzyskania jeszcze większej ilości niskich tonów

Współpraca z aplikacją Audyssey MultEQ Editor (dostępna w cenie 94,99 PLN w AppStore)

oProfesjonalne dostrajanie

Ulepszona konwersja cyfrowa na analogową

oKonwerter AKM`s AK4458VN 32bit/8ch C/A dla każdego z kanałów

Asystent konfiguracji, aplikacja Denon 2016 AVR Remote i darmowa aplikacja HEOS

oŁatwa instalacja, konfiguracja i obsługa

Zaawansowane możliwości instalacji niestandardowej

oWsparcie portu podczerwieni, 12V wyzwalacza, 7.2-kan. pre-out, kontrola RS232 oraz kompatybilność z Crestron Connected

Inteligentny moduł ECO z możliwością wyboru trybu on/ off/ auto

oszczędność energii bez uszczerbku na wydajności