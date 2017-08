Onkyo HTS-9800THX – system kina domowego 7.1 – THX Integrated System



Firma Onkyo zapowiedziała wprowadzenie do sprzedaży systemu kina domowego z certyfikatem THX Integrated System. Składa się on z amplitunera HT-R997 i zestawu głośnikowego 7.1 HTP-993.



Tegoroczna wersja, świetnie sprzedającego systemu kinowego, została doposażona w najnowsze systemy bezprzewodowego multiroomu z FireConnect ™, Chromecast built-in*4 i DTS Play-Fi®*4, a także w komplet dekoderów z Dolby Atmos® i DTS:X™ włącznie i to wszystko poparte zostało oczywiście najwyższej klasy dźwiękiem kinowym certyfikowanym THX Integrated System. Najnowszy set Onkyo może być wykorzystywany w małych i średnich pomieszczeniach gdzie odległość od ekranu nie przekracza 2.5m.



Amplituner posiada komplet portów HDMI®(7 wejść / 2 wyjścia) akceptujących najnowsze sygnały wizyjne o rozdzielczości 4K/60Hz, HDR10, Dolby Vision™, HLG (Hybrid Log-Gamma), BT.2020 i kodem antypirackim HDCP2.2.



Wszystkie wzmacniacze audio wykorzystane w HT-R993 zbudowane są w technologii Dynamic Audio Amplification i wykorzystują wyłącznie tranzystory. W torze cyfrowym wykorzystano najwyższej klasy multikanałowy przetwornik C/A firmy Asahi Kasei model AK4458, pracujący z częstotliwości 384 kHz i długością słowa 32-bit. Dla miłośników dźwięku płynącego z płyt winylowych, dostępne jest wejście Phono z korektorem RIAA.



Do sterowania samym systemem, a także urządzeniami pomagającymi w realizacji bezprzewodowego multiroomu, służy bezpłatna aplikacja na urządzenia oparte o iOS lub Android o nazwie Onkyo Controller.



Właściwości amplitunera HT-R997



Certyfikat THX Integrated System

Moc wyjściowa 165 W/kanał (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 kanał wysterowany, IEC)

Advanced Music Optimizer – polepsza odtwarzanie skompresowanych plików również dostarczonych Bluetooth®

VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) – klarowny dźwięk bez szumów

Przetwornik AKM (AK4458) 384 kHz/32-bit

Dolby Atmos® i DTS:X™ - dźwięk przestrzenny 5.2.2

Dekoder Dolby Atmos

Dolby Surround 3D Upmixing – miksowanie dowolnej ścieżki multikanałowej Dolby do 3D (użycie kanałów górnych)

Dekoder DTS:X

DTS Neural:X™ 3D Upmixing – miksowanie dowolnej ścieżki multikanałowej DTS do 3D (użycie kanałów górnych)

7 wejść HDMI® (6+1na froncie*1)/2 wyjścia (SUB*2/MAIN)– 4K/60 Hz, HDR10, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma), 3D, Audio Return Channel, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, DTS:X™, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM i CEC

AccuEQ – kalibracja systemu dopasowanie do akustyki pomieszczenia

Stabilne dwuzakresowe Wi-Fi 5 GHz/2.4 GHz

Onkyo Controller*3 – aplikacja na urządzenia przenośne do obsługi urządzeń i multiroomu zapewaniająca intuicyjne użytkowanie.

Chromcast*4 – Wireless Audio Streaming Technology

DTS Play-Fi*4 – przesyła muzykę z amplitunera do bezprzewodowych głośników

AirPlay – streaming z iTunes, iPad, iPhone i iPod

Serwisy Spotify, TIDAL, Pandora*5, Deezer*6, TuneIn

FirConnect™ dystrybucja audio multiroom z wejść analogowych*7 do kompatybilnych głośników bezprzewodowych.

Hi-Res Audio – DSD: 5.6MHz / 2.8 MHz*8, 192 kHz/24-bit FLAC, WAV, AIFF, ALAC i Dolby® TrueHD*9

Zone 2 – wyjście głośnikowe i Zone 2 Line Out – dedykowany przetwornik C/A S/PDIF, korzystanie z wejść analogowych

Bluetooth® - bezprzewodowa komunikacja z laptopami PC, tabletami i urządzeniami mobilnymi (Versia 4.1 +LE, A2DP v 1.2, AVRCP v 1.3)

Advanced Music Optimizer – polepsza odtwarzanie skompresowanych plików również dostarczonych Bluetooth®

Tryby DSP dla gier: Rock, Sports, Action i RPG

Tryb przestrzenny Theater-Dimensional Virtual Surround

Regulacja barwy tonu (Bass/Treble) dla kanałów frontowych

Konwersja z 480i na 480p dostępna na wyjściu HDMI

1 port USB z zasilaniem 5V/1A – odtwarzanie audio z pamięci flash

2 wejścia kompozyt wideo

2 wejścia komponent wideo

3 wejścia cyfrowe audio (2 optyczne i 1 koaksjalne)

6 wejść analogowych RCA (tył) (z gramofonowym)

PHONO wejście gramofonowe (z korektorem RIAA)

1 wejście analogowe mini-jack (3.5mm – front)

2 wyjścia na subwoofer

1 wyjście słuchawkowe (6.35 mm – front)

1 wejście mikrofonowe (wyłącznie dla mikrofonu pomiarowego AccuEQ – front)

Zakręcane gniazda głośnikowe akceptujące wtyki bananowe (9 par)

Synchronizacja A/V (do 500ms w krokach co 5 ms do 48kHz)

Graficzne OSD na wyjściu HDMI z Quick Set-Up

Diagram ułatwiający podłączenie na tylnym panelu

Duże klawisze bezpośredniego wyboru wejść

Funkcja „IP Control” przez sieć LAN

3 tryby pracy wyświetlacza (Normal/Dim/Dimmer)

40 pamięci FM/AM – FM z RDS (PS/RT/PTY/TP)

Uaktualnienie oprogramowania przez Ethernet lub USB

RIHD (Remote Interactive Over HDMI)

Proste zdalne sterowanie

Pobór mocy 570W



HTP-993 – zestaw kolumn głośnikowych THX



SKF-980 – kolumny frontowe



Obudowa zamknięta

2-drożne głośniki frontowe

2 głośniki niskośredniotonowe – średnia 12 cm

Membrana z A-OMF

Kopułka wysokotonowa 2.5 cm

Maksymalna moc wejściowa: 130W

Impedancja 8Ω

Ekranowane magnetycznie



SKC-980 – kolumna centralna



Obudowa zamknięta

2-drożny głośnik centralny

2 głośniki niskośredniotonowe – średnia 12 cm

Membrana z A-OMF

Kopułka wysokotonowa 2.5 cm

Maksymalna moc wejściowa: 130W

Impedancja 8Ω

Ekranowane magnetycznie



SKR-980/SKB-980 – kolumny surround



Obudowa zamknięta

2-drożne głośniki surround/surround back

Głośnik niskośredniotonowy – średnica 13cm

Membrana z A-OMF

Kopułka wysokotonowa 2.5 cm

Impedancja 8Ω

Maksymalna moc wejściowa: 130W



SKW-938 subwoofer aktywny



Obudowa zamknięta

Głośnik superniskotonowy – średnica 30 cm

Moc minimalna ciągła: 125W (6Ω, 100Hz, 1%IEC)





*1 wejście HDMI na froncie nie zapewnia 4K/60p/4:4:4/24-bit, HDR10, Dolby Vision, BT.2020.

*2 Wyjście HDMI SUB nie zapewnia ARC lub CEC.

*3 Dla urządzeń opartych na iOS i Android. Dostępna na App Store i Google Play™

*4 Funkcja dostępna po aktualizacji oprogramowania.

*5 Serwis „Pandora” jest dostępny tylko w Australii i Nowej Zelandii

*6 Dostępność usługi zależy od rejonu. Może być wymagana subskrypcja.

*7 FireConnect™ technologia Blackfire stworzona przez Blackfire Research Corp., USA. częstotliwość próbkowania sygnału 44.1 kHz i 48 kHz.

*8 Odtwarzanie DSD nie jest dostępne przez sieć bezprzewodową

*9 Dolby TrueHD jest odtwarzane wyłącznie na wejściu USB