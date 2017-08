Samsung MU7002 – najlepszy przyjaciel graczy i fanów filmowych emocji



Samsung MU7002 to najnowsza seria telewizorów Premium Ultra HD, która trafiła już do sprzedaży. Modele z tej linii zostały wyposażone w szereg technologii, które zadbają o wysoką jakość obrazu. Jeśli połączymy to z łatwą i intuicyjną obsługą oraz szybkim Smart TV dostajemy telewizor, który jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych użytkowników, w tym fanów filmów i gier na dużym ekranie.



Seria MU7002 obejmuje najnowsze modele UHD 4K, które zastępują popularne zeszłoroczne telewizory z linii KS7000 i KS7500. W nowych produktach zastosowano czterordzeniowy procesor oraz 10-bitowy panel i technologię Dynamic Crystal Colour, dzięki którym wyświetlany obraz jest bliski rzeczywistości i oddaje bogactwo kolorów oraz ich głębię. Dzięki HDR 1000 zobaczymy dużo więcej szczegółów oglądanego filmu, widowiska sportowego czy gry – dla przykładu będziemy w stanie dostrzec niemal każde źdźbło trawy podczas meczu lub najmniejsze szczegóły ubioru filmowych bohaterów. Dopełnienie stanowi technologia UHD Dimming, która dba o naturalny obraz - optymalizuje poziom kontrastu, kolory i ostrość.



Dziś telewizor to coś więcej niż telewizja, dlatego w ramach serii MU7002 widzowie zyskają dostęp do Smart TV w najnowszej odsłonie. System Tizen w połączeniu z uproszonym interfejsem Smart Hub ułatwi nawigację, przeglądanie zasobów na dysku zewnętrznym czy w aplikacjach VoD. Z kolei fani gier na dużym ekranie docenią niski input lag, który wyraża opóźnienie sygnału między źródłem, np. konsolą, a ekranem. W przypadku modelu 65MU7002 wynosi ono 19 ms i nie jest odczuwalne.

Jeśli chodzi o łatwość obsługi warto wspomnieć o jednym pilocie Smart Control. Dzięki niemu nie tylko szybko i wygodnie zmienimy ustawienia telewizora czy przejrzymy aplikacje w Smart TV, ale także będziemy mogli sterować dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do telewizora, takimi jak soundbary, konsole czy odtwarzacze Blu-ray. W codziennym użytkowaniu przydaje się też aplikacja Smart View, która dostępna jest na smartfony z system Android i iOS. Dzięki niej można przeglądać aplikacje i uruchamiać wybrane programy z poziomu swojego urządzenia mobilnego. Telewizory z serii MU7002 wyposażone są w dwa tunery telewizyjne, dzięki czemu jednocześnie, na ekranie telewizora i smartfona, można oglądać dwa różne programy.

Kolejnym niezwykle przydatnym rozwiązaniem jest One Connect, dzięki któremu unikamy plątaniny kabli pod telewizorem.

Seria MU7002 zachwyca nie tylko jakością obrazu, ale także designem. W telewizorach z tej linii zastosowano smukłą, 3-stronnie bezbramkową konstrukcję, co nadaje im lekkości i sprawia, że pięknie prezentują się w każdym wnętrzu. Podstawę stanowią dwie smukłe nóżki, które możemy zamontować w jednej z par otworów montażowych. Pozwala to zastosować szerszy lub węższy rozstaw i ułatwia instalację np. na mniejszych meblach.



W ramach najnowszej serii telewizorów UHD widzowie mogą wybierać spośród modeli MU7002 (75”, 65”, 55”, 49”) oraz MU7072, MU7052, MU7042, które dostępne są w trzech rozmiarach: 49”, 55” i 65”.



Premium Smart Pack



Samsung przygotował pakiet usług, dzięki któremu na start można korzystać z wybranych serwisów VoD w Smart TV. Kupując telewizor Premium UHD z serii MU7002 widzowie otrzymają w prezencie dostęp do treści Filmbox Live (na 6 miesięcy), a po trzech miesiącach od momentu aktywacji pakietu do wykorzystania będzie voucher do aplikacji player.pl (na 6 miesięcy). Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: smartpack.samsung.pl.