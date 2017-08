Onkyo TX-RZ720 - amplituner sieciowy 7.2 THX® Select™ z Dolby Atmos®, DTS:X™, FireConnect™, Chromecast i DTS Play-Fi®



Onkyo wprowadza do sprzedaży amplituner w średnim przedziale cenowym model TX-RZ720. Urządzenie wyposażono w siedem solidnych wzmacniaczy mocy zbudowanych z użyciem tranzystorów w technologii Dynamic Audio Amplification, o szerokim paśmie przenoszenia (5Hz-100kHz), co pozwoliło na swobodne spełnienie warunków technicznych określonych w specyfikacji THX Select.



Amplitunery posiadające certyfikat THX, muszą, przed jego przyznaniem, przejść wiele testów sprawdzających wytrzymałość i zdolność do reprodukcji perfekcyjnego dźwięku wielokanałowego, zbliżonego do tego z jakim mamy do czynienia w profesjonalnym kinie z certyfikatem THX. TX-RZ720 doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach o kubaturze około 57m3, przy odległości od ekranu wynoszącej 3m. W amplitunerze umieszczony jest korektor THX zapewniający realizację technologii zapewniających profesjonalne brzmienie systemu: Re-EQ, Timbre Matching, Boundary Gain Compensation, THX Loudness Plus.



Najnowszy Onkyo wyposażony jest w dwuzakresowe Wi-Fi (5 GHz/2.4 GHz) i całą gamę funkcji zapewaniających bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami: AirPlay, Chromecast*, DTS Play-Fi* czy FireConnect™. Dostępne jest także radio i serwisy internetowe: Spotify®, TIDAL, Deezer, Pandora®*3, TuneIn*4.



TX-RZ720 posiada 7 wejść HDMI i dwa wyjścia (Main/Zone2) obsługujące sygnały 4K/60p Pass-through z HDCP 2.2 ,HDR w tym HLG (Hybrid Log-Gamma), Dolby Vision ™ i BT.2020.





TX-RZ720 najważniejsze właściwości:



THX®Select™ - certyfikat zapewniający referencyjny kinowy dźwięk

7 identycznych wzmacniaczy audio o mocy wyjściowej 175W każdy (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 kanał wysterowany, IEC)Dynamic Audio Amplification – pasmo przenoszenia 5 Hz -100 kHz, filtr VLSC™ dla każdego kanału, wyłącznie tranzystory, współpraca z obciążeniem 4Ω

Dolby Atmos® i DTS:X™ - dźwięk przestrzenny 5.2.2

7 wejść HDMI (1 HDMI na froncie*1): 4K/60Hz Pass-through, HDR10, HLG, Dolby Vision™, BT.2020, HDCP2.2

2 wyjścia HDMI (Main i Zone 2): 4K/60Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision™, BT.2020, HDCP2.2

Chromecast*2 i DTS-Play-Fi*2

Wi-Fi (5 GHz/2.4 GHz), Air Play, Spotify®, TIDAL, Deezer, Pandora® *3, TuneIn *4

FireConnect™*5 – bezprzewodowy multiroom sygnału audio

Przetworniki DAC 384 kHz/32-bit

VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) – klarowny dźwięk bez szumów



Funkcje zapewaniające nowoczesność:



THX®Select™ - certyfikat zapewniający wspaniały czysty dźwięk o referencyjnym poziomie głośności.

Terminale HDMI: 4K/60Hz Pass-through, HDR10, HLG, Dolby Vision™, BT.2020, HDCP2.2.

Zone 2 HDMI (4K/60 Hz/HDCP 2.2) – przekazanie obrazu do drugiego pomieszczenia.

Dekoder Dolby Atmos®

Dolby Surround 3D Upmixing – miksowanie dowolnej ścieżki multikanałowej Dolby do 3D (użycie kanałów górnych)

Dekoder DTS:X™

DTS Neural:X™ 3D Upmixing – miksowanie dowolnej ścieżki multikanałowej DTS do 3D (użycie kanałów górnych) także starsze ścieżki filmowe.

AccuEQ – kalibracja systemu dopasowanie do akustyki pomieszczenia

AccuReflex – wyrównanie fazy front/głośniki dodatkowe (Dolby Atmos®)

Stabilne dwuzakresowe Wi-Fi 5 GHz/2.4 GHz

Chromcast*2 – Wireless Audio Streaming Technology

DTS Play-Fi*2 – przesyła muzykę z amplitunera do bezprzewodowych głośników

AirPlay – streaming z iTunes, iPad, iPhone i iPod

Onkyo Controller*6 – aplikacja na urządzenia przenośne do obsługi urządzeń i multiroomu zapewaniająca intuicyjne użytkowanie.

Hi-Res Audio – DSD: 11.2 MHz*, 5.6MHz*, 2.8 MHz*7, 192 kHz/24-bit FLAC, WAV, AIFF, ALAC i Dolby® TrueHD*8

Serwisy Spotify, TIDAL, Pandora, Deezer TuneIn

FirConnect™ dystrybucja audio multiroom z wejść analogowych*9 do kompatybilnych głośników bezprzewodowych.

Zone 2 – wyjście głośnikowe i Zone 2/3 Line Out – dedykowany przetwornik C/A, korzystanie z wejść analogowych

Bluetooth® - bezprzewodowa komunikacja z laptopami PC, tabletami i urządzeniami mobilnymi (Versia 4.1 + LE, A2DP v 1.2, AVRCP v 1.3)

Advanced Music Optimizer – polepsza odtwarzanie skompresowanych plików również dostarczonych Bluetooth®

Bi-Amping dla kanałów frontowych – również w konfiguracji 5.2

Konwersja z 480i na 480p dostępna na wyjściu HDMI



Właściwości wzmacniacza:



Moc wyjściowa 175 W/kanał (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 kanał wysterowany, IEC)

Dynamic Audio Amplification – pasmo przenoszenia 5 Hz -100 kHz, filtr VLSC™ dla każdego kanału, współpraca z obciążeniem 4Ω, kondensatory filtrujące 2x10000µF

Wzmacniacz końcowy zrealizowany na tranzystorach – niskie zniekształcenia

Transformator H.C.P.S. (High Current Power Supply)

Wzmacniacz bez przesunięć fazowych – dźwięk czysty i detaliczny

VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) – klarowny dźwięk bez szumów

Optimum Gain Volume Circuitry.



Funkcje przetwarzania:



Odtwarzanie Dolby Atmos i DTS:X (5.2.2)

HDMI® – 4K/60 Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, 3D, Audio Return Channel, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, DTS:X™, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM i CEC

Przetwornik AKM (AK4458) 384 kHz/32-bit

DSP 32-bit

PLL (Phase Locked Loop) – technologia zmniejszająca jitter – wyjście S/PDIF

Tryby DSP dla gier: Rock, Sports, Action i RPG

Tryb przestrzenny Theater-Dimensional Virtual Surround

THX – tryby: Movies, Music, Games

Tryb Direct – odtwarzanie audio z jakością zbliżoną do oryginału

Regulacja barwy tonu (niskie /wysokie) dla kanałów frontowych

Niezależna regulacja: barwy tonu (niskie/wysokie) dla L/P i dodatkowo niezależnie poziomu głośności i balansu dla Zone 2.



Połączenia:



7 wejść HDMI (1front) / 2 wyjścia (Main, Zone 2)

1 port USB z zasilaniem 5V/1A – odtwarzanie audio

2 wejścia kompozyt

2 wejścia komponent

3 wejścia cyfrowe audio (2 optyczne i 1 koaksjalne)

6 wejść analogowych RCA (tył) (z gramofonowym)

PHONO wejście gramofonowe MM (z korektorem RIAA)

2 wyjścia na subwoofer

Pre-out 7.2

Wejście LAN – kontrola przez IP – współpraca z domową automatyką i konfiguracja z podłączonego komputera.

Port RS-232 - External Control Commands

12 V Trigger Out (Main, 100 mA) – kontrola zintegrowanych urządzeń zewnętrznych

Wejście IR – Remote Control

1 wyjście słuchawkowe (6.35 mm – front)

1 wejście mikrofonowe (wyłącznie dla mikrofonu pomiarowego AccuEQ – front)

Zakręcane gniazda głośnikowe akceptujące wtyki bananowe (9 par)



Inne właściwości



Regulowana zwrotnica dla każdego kanału (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)

Synchronizacja A/V (do 500ms w krokach co 5 ms do 48kHz)

Graficzne OSD na wyjściu HDMI z Quick Set-Up

Diagram ułatwiający podłączenie na tylnym panelu

Duże klawisze wyboru bezpośredniego wejść i regulatory barwy tonu i balansu na froncie.

Ekonomiczne HDMI Pass-through z funkcją Network Standby

3 tryby pracy wyświetlacza (Normal/Dim/Dimmer)

Jeżeli uruchomione są następujące funkcje Hybrid Standby, zużycie energii w trybie czuwania może wynieść maksymalnie 12W.

HDMI Standby Through (on) – przejście sygnału z urządzeń podłączonych do amplitunera przy użyciu HDMI, do TV przy wyłączonym amplitunerze (standby).

Network Standby (on) – umożliwia uruchomienie amplitunera z pozycji standby przez urządzenie mobilne z wgranym Onkyo Controller (iOS, Android)

Bluetooth® Wakeup (on) – budzenie sygnałem przesyłanym Bluetooth® z innego urządzenia.

USB Power Out On Standby (on) – np. ładowanie urządzeń dopiętych do USB

HDMI CEC (on) – sterowanie z pilota TV, przełączanie na odpowiednie źródło, przejście w tryb czuwania gdy wyłączony zostanie TV.

Korektor graficzny dla każdego kanału + dla subwoofera (regulowanych do 9 częstotliwości wybieranych z zakresu 25Hz-16kHz i do 5 wybieranych dla subwoofera z zakresu 25Hz-160Hz +/- 6dB)

Możliwość zaprogramowania 3 indywidulanych ustawień korektora graficznego

40 pamięci FM/AM – FM z RDS (PS/RT/PTY/TP)

Zestaw do montażu w “szafie” (opcja)

Pełne, proste zdalne sterowanie

Pobór mocy 600W





*1 wejście HDMI na froncie nie zapewnia 4K/60p/4:4:4/24-bit, HDR10, HLG, Dolby Vision, BT.2020.

*2 Funkcja dostępna po aktualizacji oprogramowania

*3 Serwis „Pandora” jest dostępny tylko w Australii i Nowej Zelandii

*4 Dostępność usługi zależy od rejonu. Może być wymagana subskrypcja. Proszę potwierdzić przed zakupem.

*5 FireConnect™ technologia Blackfire stworzona przez Blackfire Research Corp., USA. częstotliwość próbkowania sygnału 44.1 kHz i 48 kHz

*6 Dla urządzeń opartych na iOS i Android. Dostępna na App Store i Google Play™

*7Odtwarzanie DSD nie jest dostępne przez sieć bezprzewodową

*8 Dolby TrueHD tylko przez wejście USB

*9 Wysyłanie w sieć sygnału z wejść liniowych zależy od modelu urządzenia i będzie dostępne po przyszłej aktualizacji o której poinformujemy