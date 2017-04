Samsung - ELEVEN SPORTS w Smart TV



Sport w Samsung Smart TV będzie jeszcze bardziej emocjonujący, dzięki najnowszej aplikacji ELEVEN SPORTS. Posiadacze telewizorów Samsung Smart TV podłączonych do Internetu uzyskają dostęp do najciekawszych światowych wydarzeń sportowych, takich jak m.in. mecze piłki nożnej, żużel, tenis czy piłka ręczna. Będą też mogli na żywo oglądać wyścigi Formula 1®.



Do bogatej oferty aplikacji dostępnych w Samsung Smart TV dołącza ELEVEN SPORTS*. Jest to pakiet kanałów Eleven, Eleven Sports i Eleven Extra, które oferują sportowe wydarzenia na najwyższym poziomie. Teraz, oglądając ulubione rozgrywki na dużym ekranie telewizora i w świetnej jakości, widzowie mogą przeżywać sportowe emocje na nowo.



Gwiazdy futbolu na wyciągnięcie ręki



Jeśli jesteś fanem Barcelony lub „Królewskich”, szczególnie docenisz wyjątkową ofertę ELEVEN SPORTS w Samsung Smart TV. To jedyne kanały, w ramach których w telewizorze i przez Internet możesz oglądać rozgrywki ligi hiszpańskiej. W łatwy sposób zyskujesz dostęp do najciekawszych spotkań piłkarskich z udziałem największych sportowców. Ronaldo, Messi, Neymar czy Suárez – topowe gwiazdy światowego futbolu są teraz w zasięgu ręki. Dosłownie – dzięki aplikacji ELEVEN SPORTS na platformie Samsung Smart TV wystarczy kilka sekund, aby uzyskać dostęp do wspaniałych sportowych emocji.



Poza ligą hiszpańską LaLiga Santander w ofercie dostępne są także: włoska Serie A TIM, francuska Ligue 1 czy brytyjskie rozgrywki FA Cup, EFL Cup i Sky Bet Championship. Przy okazji fani piłkarskich rozgrywek będą mogli zobaczyć w akcji największe polskie gwiazdy, występujące w zagranicznych klubach, m.in. Arkadiusza Milika (SSC Napoli), Kamila Glika (AS Monaco), Wojciecha Szczęsnego (AS Roma) czy Piotra Zielińskiego (SSC Napoli).



Kanały z paczki ELEVEN SPORTS oferują o wiele więcej. Szczególnie zadowoleni powinni być fani wyścigów Formula 1® – w ofercie Eleven i Eleven Sports na żywo transmitowane są wyścigi F1. Program obejmuje także żużel, piłkę ręczną, sporty walki, tenis, i inne.



W przyszłości użytkownicy aplikacji ELEVEN SPORTS na telewizorach Samsunga otrzymają możliwość cofania programu do 24 godzin, dzięki czemu nie przegapią żadnej emocjonującej akcji z boisk, torów czy ringów.



Oglądaj co i kiedy chcesz



W ramach aplikacji ELEVEN SPORTS dostępnych jest kilka pakietów w różnych wariantach cenowych. Widzowie mogą wybrać dostęp na 72 godziny, miesięczny, półroczny lub roczny. Dzięki temu rzeczywiście oglądają, co i kiedy chcą.



Przy zakupie najnowszego telewizora Samsung QLED TV widzowie otrzymują w prezencie dostęp do pakietu Elite Smart Pack, czyli jedynej w swoim rodzaju oferty rozrywki domowej. W pakiecie – oprócz tysięcy filmów i seriali – jest bezpłatny dostęp do kanałów ELEVEN SPORTS przez sześć miesięcy.