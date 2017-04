JBL Playlist - z Chromecast i Spotify ConnectTM



JBL Playlist to wyjątkowy głośnik bezprzewodowy z wbudowaną technologią Chromecast i Spotify ConnectTM. To bezstratne udostępnianie najwyższej jakości muzyki za pośrednictwem Wi-Fi bez żadnych zakłóceń.



JBL Playlist to głośnik typu smart z wbudowaną funkcjonalnością Chromecast i Spotify Connect, które są jego kluczową przewagą konkurencyjną. JBL Playlist zapewnia doznania muzyczne high-res i przenosi ulubioną muzykę na zupełnie nowy poziom. To głośnik, który umożliwia łatwe transmitowanie milionów utworów bezpośrednio z chmury za pomocą ulubionej aplikacji muzycznej, radia lub podcastu. Głośnikiem można sterować z dowolnego miejsca w domu - wystarczy stuknąć przycisk Cast w ulubionej aplikacji muzycznej, aby natychmiast rozpocząć odtwarzanie muzyki, a następnie kontrolować głośniki za pomocą smartfona – wyszukiwać, odtwarzać i wstrzymywać utwory oraz regulować ich głośność.

Dzięki wykorzystaniu sieci Wi-Fi użytkownicy mogą cieszyć się lepszą jakością audio niż za pośrednictwem Bluetooth. W ten sposób wyeliminowany zostaje również problem niewielkiej odległości głośnika od źródła. W przypadku głośnika JBL Playlist muzyka przesyłana jest bezpośrednio z chmury, czego konsekwencją jest lepsze brzmienie. Głośnik zapewnia wsparcie dla najnowszej technologii 802.11AC na potrzeby bezprzewodowych sieci domowych i dwupasmowego połączenia Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz), czego efektem jest szybsze i stabilniejsze połączenie bezprzewodowe. Dodatkowo daje możliwość odtwarzania muzyki z użyciem technologii Bluetooth lub złącza 3,5 mm. To krystalicznie czysty dźwięk, zgodnie z zamysłem twórców.



Ulubionych hitów słuchać można w dowolnym momencie wybierając je spośród milionów utworów z popularnych serwisów streamingowych takich jak Spotify, Tidal, Deezer, Google Play Music, podcastów, stacji radia internetowego oraz wielu innych. Google stale dodaje nowe aplikacje, więc nie ma końca ulubiona muzyka, podcasty czy radio internetowe.



Spotify Connect to lepszy sposób słuchania muzyki w domu – muzyka odtwarzana jest bezpośrednio z chmury, a aplikacja Spotify służy jako pilot. Na głośniku JBL Playlist dostępna jest funkcja odtwarzania One Touch, aby natychmiast odtwarzać ulubione utwory. Dotykając przycisk PLAY na głośniku JBL Playlist, w dowolnym momencie w prosty sposób wznawiasz odtwarzanie swojej aktualnej playlisty Spotify Connect. Funkcjonalność ta wymaga posiadanie konta Spotify Premium.



Usłucha Chromecast to przesyłanie muzyki bezpośrednio z chmury. W związku z tym uzyskany dźwięk jest wysokiej jakości (24-bity/96 kHz). Istotne jest również, że w obu przypadkach (Chromecast i Spotify Connect) użytkownik może korzystać z telefonu podczas odtwarzania muzyki – odbierać połączenia telefoniczne, grać w gry, wysyłać smsy czy wyjść z pokoju bez wyłączania muzyki i nie wyczerpując baterii telefonu. Konfiguracja Chromecast jest bardzo prosta i szybka. Wystarczy pobrać aplikację Google Home używając kodu QR zeskanowanego z dołączonej do głośnika JBL Playlist



Po włączeniu głośnika należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 s przycisk Odtwarzaj, aby włączyć tryb konfiguracji Wi-Fi. W aplikacji należy wyszukać i wybrać głośnik JBL Playlist, a następnie postępować zgodnie z poleceniami. Po wybraniu sieci i wprowadzeniu hasła należy chwilę odczekać na pojawienie się połączenia z siecią Wi-Fi, a następnie otworzyć aplikację Google Home i odtwarzać muzykę poprzez wybranie ikony Cast i głośnika



JBL Playlist.



JBL Playlist został zaprojektowany do pracy w dużych pomieszczeniach domowych, gdzie uzyskuje bezkonkurencyjną jakość brzmienia. Dodatkowo wyposażono go w radiator pasywny dla uzyskania mocnego basu. Jego charakterystyczne, matowe wykończenie oraz grillowana maskownica gwarantują świetny wygląd, który doskonale wpisze się w każde pomieszczenie. Głośnik dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i białej.



Specyfikacja techniczna



Nazwa modelu: JBL Playlist

Głośniki: Woofery 2 x 57 mm (2,25 cala)

Moc znamionowa: 2 x 15 W

Pasmo przenoszenia: 60 Hz ~ 20 kHz (-6db)

Stosunek sygnału do szumu: >80 dB

Złącza wejściowe: WiFi, Bluetooth®, Aux-in

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 316 mm (12,4") x 147 mm (5,8") x 131 mm (5,2")

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.): 350 mm (13,8") x 240 mm (9,4") x 140 mm (5,5")

Masa: 1120 g

Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 30 W

Zużycie energii w trybie uśpienia: <2,0 W

Wersja Bluetooth®: 4.2

Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2402~2480 MHz

Moc nadajnika Bluetooth®: <4 dBm

Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Zakres częstotliwości Wi-Fi dla 5 GHz: 5,15~5,35 GHz, 5,470~5,725 GHz, 5,725~5,825 GHz

Moc nadajnika Wi-Fi dla 5 GHz: <20 dBm (EIRP)

Modulacja w transmisji Wi-Fi dla 5 GHz: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Zgodność ze standardem Wi-Fi dla 5 GHz: IEEE 802.11 n/ac