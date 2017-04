HAMA Rockman S oraz L – świetny dźwięk… w pancernej oprawie



W ofercie firmy HAMA pojawiły się dwa nowe przenośne głośniki Bluetooth, idealne dla osób, które chcą cieszyć się muzyką w każdych okolicznościach… i w najtrudniejszych warunkach. Nowości generują znakomity, czysty dźwięk, znakomicie wyglądają, bez problemu współpracują ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w obsługę Bluetooth lub klasyczne wyjście audio, a na dodatek nie straszne im kurz, woda (za sprawą solidnych, wodo- i pyłoszczelnych, obudów).



Modele Rockman S oraz L (czyli model mniejszy i większy) – przyciągają oko świeżym, oryginalnym wzornictwem. Mają postać solidnych, kompaktowych „kostek” o zaokrąglonych rogach, z jaskrawymi (dostępnymi w kilku żywych kolorach) obudowami i uchwytami, pozwalającym na wygodne przenoszenie głośników lub przytroczenie ich np. do plecaka czy ramy roweru.



Głośniki są wręcz idealne dla osób, które nie chcą rozstawać się ze swoją muzyką podczas wypoczynku czy zabawy na świeżym powietrzu. Oba głośniki spełniają wymagania normy IPX5, co oznacza, że są odporne na zachlapania czy wnikanie pyłu, świetnie sprawdzą się np. ogrodowej imprezy, pikniku czy wycieczki … i to na nawet jeśli spadnie deszcze. Można je wykorzystać do odtwarzania muzyki i słuchania audiobooków, ale również np. oglądania filmów – sprawdzą się bowiem znacznie lepiej niż typowe głośniki zamontowane w tablecie czy laptopie.



Rockman S oraz L obsługują standard Bluetooth (w wersji 3.0 z EDR), co pozwala im bez najmniejszych problemów odtwarzać muzykę przesyłaną z tabletów, smartfonów, komputerów czy wszystkich innych urządzeń wspierających ten protokół. Głośniki współpracują ze wszystkimi popularnymi platformami mobilnymi – czyli Google Android, Apple iOS oraz Windows Phone. Co ważne, dzięki wbudowanemu mikrofonowi, oba modele mogą też pełnić funkcję pełnoprawnych zestawów głośnomówiących. Oczywiście, istnieje możliwość podłączenia ich do innych źródeł dźwięku, nie obsługujących Bluetooth (np. przenośnych odtwarzaczy MP3) – za pośrednictwem wejścia Line-In (AUX).



Większy z głośników – model L – mierzy 183 x 4,9 x 7,2 cm i waży ok. 440 g. Wbudowany akumulator wystarcza na ok. 6 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki przesyłanej przez Bluetooth i nawet 12 godzin w przypadku korzystania z połączenia kablowego (czas ładowania do 100% to ok. 6 godzin). Głośnik jest stereofoniczny, obsługuje profile Bluetooth A2DP V1.2/AVRCP V1.4/HFP V1.5, zaś jego maksymalna moc muzyczna to 6W.



Gabaryty modelu Rockman S to z kolei 9,8 x 5,5 x 9 cm, zaś waga – ok. 295 g. Urządzenie również obsługuje profile Bluetooth A2DP V1.2/AVRCP V1.4/HFP V1.5, zaś jego moc to 3 W. Parametry i czas pracy wbudowanego akumulatora to 10 godzin pracy via Bluetooth i do 20 godzin w przypadku połączenia line-in (ładowanie, podobnie jak w przypadku modelu Rockman L, trwa ok. 6 godzin).



Oba modele wyposażono w zestaw przycisków, pozwalających na wygodne sterowanie odtwarzaniem muzyki (zmiana głośności, pauza, przełączanie pomiędzy utworami). Nowości dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych: czarno-czerwonej, czarno-zielonej, czarno-niebieskiej oraz czarnej. Ceny nowych modeli to: HAMA Rockman S: 99 zł HAMA Rockman L: 149 zł