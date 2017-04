Sony na targach Film Video Foto 2017



Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych FILM VIDEO FOTO. Obchodzące w tym roku swoją dwudziestą rocznicę najważniejsze wydarzenie branżowe każdego roku przyciąga tysiące pasjonatów zainteresowanych nowinkami technologicznymi. Targi odbędą się w dniach 6 - 8 kwietnia - tradycyjnie już w Łodzi.



Na gości jubileuszowej, dwudziestej edycji Targów czekać będzie wiele niespodzianek. Firma Sony, jako jeden z wystawców, zaprezentuje swoje flagowe aparaty i obiektywy. Osoby zainteresowane nowościami Sony na stoisku nr 44 otrzymają niepowtarzalną szansę przetestowania wybranych modeli, w tym najnowszych obiektywów: FE 85mm F1.8 oraz FE 100mm F2.8 GM STF. Na miejscu dostępni będą również eksperci Sony, którzy chętnie udzielą porad na temat sprzętu. Stoisko firmy zlokalizowane będzie w centralnym punkcie hali targowej w okolicy głównego wejścia.



W ramach Targów przewidziano szereg wykładów otwartych, przygotowanych przez znakomitych polskich twórców foto-wideo - ekspertów i Ambasadorów marki Sony.



Marek Arcimowicz – fotograf „National Geographic Polska” i doświadczony podróżnik zabierze gości w wędrówkę po urokliwych zakątkach świata. Autor wielu zapierających dech w piersiach ujęć natury, zebranych w trakcie podróży do różnych części globu chętnie podzieli się swoim bogatym doświadczeniem oraz wskazówkami dotyczącymi fotografii podróżniczej, a także opowie o ekstremalnej fotografii górskiej.



O sekretach fotografii komercyjnej opowie ceniony fotograf mody i portrecista Robert Wolański. Wolański na co dzień zajmuje się realizacją sesji dla wiodących, lifestylowych magazynów, a także współpracuje przy produkcjach filmowych i kampaniach reklamowych znanych marek. W portfolio Roberta Wolańskiego znajdziemy sesje dla takich projektantów, jak chociażby Jean Paul Gaultier, czy Christian Lacroix. Przed jego obiektywem stały niemalże wszystkie polskie gwiazdy.



Karol Wójcicki, dziennikarz naukowy i entuzjasta astronomii, opowie o astrofotografii i tajemnicach nocnego nieba. Zdobywca tytułu „Popularyzator Nauki” i twórca największego w Polsce fanpage astronomicznego „Z głową w gwiazdach” postara się wyjaśnić w jaki sposób należy fotografować, by samodzielnie móc odkrywać to, co ukryte jest w gwiazdach.



Podczas swojej prelekcji Amadeusz Andrzejewski - dziennikarz i redaktor naczelny portalu Videodslr.pl - przybliży uczestnikom tajniki profesjonalnego filmowania. Andrzejewski na co dzień pracuje jako montażysta i samodzielny realizator filmowy, natomiast jego pasją jest reżyseria i montaż filmów niezależnych.

Wykład specjalny poprowadzi ekspert i pasjonat fotografii, a także Trener Centralny kategorii obrazowania cyfrowego Sony – Rafał Wylegała, związany z marką od ponad 10 lat.



Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych FILM VIDEO FOTO odbędą się w dniach 6 - 8 kwietnia w hali Międzynarodowych Targów Łódzkich.