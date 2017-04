Samsung QLED TV - dostajesz więcej



Jesteś fanem filmów i seriali? A może lubisz śledzić sportowe zmagania na dużym ekranie i w doskonałej jakości? Teraz z nowym telewizorem QLED TV dostaniesz więcej. Dzięki Elite Smart Pack w prezencie otrzymasz dostęp do najlepszych emocji. Jest to specjalny pakiet przygotowany z myślą o użytkownikach Samsung QLED TV, którzy wraz z nowym telewizorem otrzymają w prezencie - na wiele miesięcy - dostęp do tysięcy filmów, seriali i wydarzeń sportowych, oferowanych za pośrednictwem najpopularniejszych w Samsung Smart TV aplikacji.



To pierwszy w Polsce tak atrakcyjny, wielomiesięczny pakiet, który daje widzom wolność wyboru i uwalnia od ramówki. Sami decydujemy co i kiedy oglądamy – zawsze w najlepszej jakości.

W ramach Elite Smart Pack w Samsung Smart TV widzowie otrzymują dostęp do:



• HBO GO (na 3 miesiące)

Wraz z HBO GO użytkownicy zyskają dostęp do około 800 filmów i 130 seriali. Największe hity filmowe, takie jak Star Trek i premiery najnowszych seriali (Gra o Tron, Wataha czy Pakt ) to rozrywka na długie godziny. Dla najmłodszych widzów czeka ponad 90 tytułów rocznie w bibliotece filmów Disneya (m.in. Zaplątani, Gdzie jest Dory, Zwierzogród, Księga Dżungli, Kraina Lodu).



• ELEVEN SPORTS (na 6 miesięcy)

Nie ma nic lepszego niż sport na dużym ekranie. Widzowie zyskają dostęp do sportu na najwyższym poziomie, między innymi do meczów czołowych lig piłkarskich, takich jak hiszpańska, włoska i francuska oraz wyścigów Formula 1®. Dzięki wygodnej aplikacji już nie przegapisz najgorętszych sportowych emocji.



• FilmBox Live (na 6 miesięcy1)

Coś dla fanów filmów i seriali: od hollywoodzkich hitów przez kultowe klasyki po produkcje dla dzieci - ponad 1500 tytułów! Oprócz tego filmy dokumentalne, wideoklipy, transmisje gal sportów walki i programy lifestylowe. A to jeszcze nie wszystko: FilmBox Live to także dostęp do 14 kanałów filmowych i tematycznych (m.in. Kino Polska, FilmBox Premium, FilmBox Extra HD, Fast&FunBox HD, FashionBox HD, DocuBox HD, FightBox HD).



• VOD.pl (na 6 miesięcy 2)

Polskie i zagraniczne filmy i seriale na życzenie, również przedpremierowo, wyjątkowe programy Grupy Onet-RAS Polska (m.in. Onet Rano, Onet Opinie, Misja Futbol, Gwiazdy Cejrowskiego, Lustro, Auto ŚwiatGo!, Rezerwacja, Siła Kobiet), a także dokumenty (O!Dokument), reportaże oraz Strefa Bajek dla najmłodszych.



• Player (na 6 miesięcy 2)

Player to nieograniczony dostęp do najlepszej rozrywki online. Polskie i zagraniczne hity filmowe, prapremiery najpopularniejszych seriali i programów TVN oraz produkcje, których nie zobaczysz nigdzie indziej. W ramach Samsung Elite Smart Pack użytkownicy zyskują dostęp do dwóch pakietów tematycznych player, czyli player PLUS oraz player KIDS. Player PLUS to polskie i zagraniczne filmy i seriale oraz hity TVN bez przerw na reklamy. Player KIDS to prawie 400 godzin bajek dla dzieci w każdym wieku.



Aby skorzystać z Samsung Elite Smart Pack wystarczy po zakupie telewizora QLED TV wykonać kilka prostych kroków:



- odwiedzić stronę www.smartpack.samsung.pl, zapoznać się z regulaminem i zarejestrować nowy produkt;



- aktywować kod otrzymany mailem, postępując zgodnie z instrukcjami.



Firma Samsung wraz z partnerami przygotowuje kolejne pakiety - Premium Smart Pack i Welcome Smart Pack - stworzone z myślą o widzach, którzy zakupią telewizory Samsung Premium UHD i UHD z 2017 r. Już teraz wiadomo, że oferować będą m.in. bezpłatny dostęp do serwisów filmowych, takich jak Filmbox Live i Player.