Samsung - technologiczne DNA - QLED TV



Już dziś na sklepowe półki trafią telewizory Samsung QLED TV. Wszystkie produkty z tej linii cechuje doskonała jakość obrazu, przyciągający spojrzenia design oraz doskonale intuicyjny Smart TV.



Zastosowana w QLED TV Q7 i Q8 technologia HDR 1500 zapewnia, że nawet w bardzo jasnych i bardzo ciemnych scenach widoczne są wszystkie szczegóły obrazu. Podświetlenie telewizora i ekran, który niweluje odbicia światła, pozwalają uzyskać idealny kontrast niezależnie od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. W przypadku linii Samsung QLED TV potwierdzenie najwyższej jakości obrazu stanowi m.in. certyfikat ULTRA HD PREMIUM™, który pomaga rozpoznać produkty, zapewniające najlepsze wrażenia podczas oglądania. Przyznawany jest urządzeniom, takim jak QLED TV, które spełniają rygorystyczne kryteria w zakresie rozdzielczości 4K, odwzorowania szerokiej gamy kolorów i dynamiki obrazu, czyli właśnie HDR.



Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort oglądania, telewizory Samsung QLED TV charakteryzują się rozszerzonym kątem oglądania. Oznacza to, że obraz zachowuje stałą jasność i idealne nasycenie barw, nawet gdy widz patrzy na ekran pod kątem. Dzięki zastosowaniu ulepszonej technologii Quantum Dot i 10-bitowego panelu, najnowsze telewizory do tworzenia obrazu wykorzystują ponad miliard barw. Co więcej, są to pierwsze modele na rynku, które pomyślnie przeszły weryfikację VDE - stowarzyszenia zajmującego się testowaniem i certyfikacją produktów - w zakresie natężenia kolorów. Dla widzów oznacza to, że obraz będzie rzeczywisty, szczegółowy, a barwy nasycone i to niezależnie od poziomu jasności obrazu.



Wskaźnik jakości obrazu



Jakość obrazu w telewizorach Samsung wyraża współczynnik PQI (Picture Quality Index). Jest to kombinacja najważniejszych parametrów, które wpływają na wyświetlanie obrazu i wrażenia wizualne podczas oglądania. Do najważniejszych z nich należą rozdzielczość, jasność i kontrast, współczynnik ruchu, funkcje redukujące zakłócenia, a także rodzaj ekranu (płaski lub zakrzywiony). Dzięki zastosowaniu uniwersalnego dla wszystkich telewizorów Samsung współczynnika bez problemu można porównać modele i wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada naszym oczekiwaniom.



Zakrzywione i płaskie ekrany



Użytkownicy pokochali duże telewizory, ale cenią także rozwiązania dopasowane do własnych potrzeb i możliwości aranżacji przestrzeni, jakie mają dostępne w domu czy mieszkaniu. Właśnie dlatego w ramach serii Samsung QLED TV Q7 i Q8 do wyboru jest kilka wariantów. Widzowie mają do dyspozycji telewizory z płaskim (oznaczony literą F) lub zakrzywionym ekranem (litera C). Modele z płaskim ekranem QLED TV Q7F dostępne są w rozmiarach 49, 55, 65 i 75 cali, a z zakrzywionym Q7C oferowane wielkości to 49, 55 i 65 cali. W sumie seria Q7 obejmuje siedem produktów. Z kolei w ramach serii Q8 do wyboru są trzy modele o przekątnej 55, 65 i 75 cali – wszystkie zakrzywione (Q8C).



Intuicyjna i szybka obsługa



W linii telewizorów QLED TV wprowadzono nowe rozwiązania i funkcje, dzięki którym obsługa urządzenia jest szybka, przyjemna i łatwa. Wśród najważniejszych nowości znajdziemy specjalnie zaprojektowanego jednego pilota Smart Control, który pozwoli sterować większością urządzeń podłączonych do telewizora: dekoderem, soundbarem czy odtwarzaczem Blu-ray. Warto także bliżej poznać odświeżoną aplikację Smart View, która teraz oferuje interfejs Smart Hub praktycznie taki sam, jak w telewizorze. Dzięki temu użytkownicy intuicyjnie mogą przeglądać dostępne treści, ale także uruchamiać wybrane programy z poziomu urządzenia mobilnego. W nowych QLED TV zarządzanie urządzeniami podłączonymi do telewizora odbywa za pośrednictwem interfejsu Smart Hub. Daje on też szybki i intuicyjny dostęp do bogatej biblioteki filmów, seriali, muzyki czy wydarzeń sportowych.



Telewizor jak dzieło sztuki



To co wyróżnia linię telewizorów QLED TV to nie tylko najwyższa jakość obrazu i innowacje technologiczne. To także doskonałość formy, czyli dopracowany w najdrobniejszych szczegółach design. QLED TV stanie się prawdziwą ozdobą każdego salonu i będzie przyciągał spojrzenia, nawet gdy jest wyłączony. Myśląc o podłączonych do telewizora urządzeniach, takich jak konsole, głośniki czy odtwarzacze Blu-ray, do tej pory musieliśmy liczyć się z plątaniną przewodów. Samsung znalazł na to rozwiązanie. W serii QLED zastosowano zaledwie jeden, praktycznie niewidoczny kabel optyczny Invisible Connection, który nie tylko łączy telewizor z modułem One Connect, ale przede wszystkim zapewnia estetykę, jaka do tej pory nie była dostępna.



Modele z linii QLED TV zapewniają też zróżnicowane opcje montażu. Wieszak No Gap pozwala umieścić telewizor płasko przy samej ścianie, a instalacja jest łatwa i szybka. Użytkownicy mogą także skorzystać ze stylowych, wymiennych podstaw, dzięki którym telewizor stanie się prawdziwą ozdobą salonu. Do wyboru będzie stojak Studio, przypominający sztalugę i będący idealnym uzupełnieniem mieszkania w stylu artystycznym. Z kolei stojak Gravity pozwoli obracać telewizor i idealnie wkomponuje się w przestronne wnętrze salonu.



Pakiet Elite Smart Pack



Samsung Elite Smart Pack to ekskluzywny pakiet stworzony specjalnie dla posiadaczy nowych telewizorów Samsung QLED TV. Kupując produkty z tej serii widzowie otrzymają w prezencie dostęp do bogatej oferty filmów i seriali w aplikacji HBO GO (przez 3 miesiące). Będę także mogli na bieżąco śledzić najważniejsze wydarzenia sportowe w ELEVEN SPORTS (przez 6 miesięcy). W następnych miesiącach nabywcy telewizorów QLED TV otrzymają kolejne prezenty – dostęp do Filmbox Live (przez 6 miesięcy), VOD.pl (przez 6 miesięcy) oraz Player (przez 6 miesięcy).