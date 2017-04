Samsung - nowa technologia ekranów kinowych



Fani kina na całym świecie będą mogli cieszyć się niespotykaną dotąd jakością obrazu. Nowy kierunek w branży wyznacza zaprezentowany właśnie, innowacyjny ekran kinowy Samsung Cinema Screen. To pierwszy na świecie wyświetlacz LED HDR przeznaczony do kin. Dzięki zwiększonej intensywności barw i większej precyzji wyświetlania, prezentowane treści staną się jeszcze bardziej rzeczywiste. Widzowie będą pod wrażeniem głębi i nasycenia koloru, jasności i kontrastu.



Ekran Samsung Cinema Screen (jego przekątna to 10,36 m) idealnie pasuje rozmiarami do współczesnych sal kinowych. Wyświetla obraz w rozdzielczości 4K (4096 x 2160). Jakość obrazu w kinach cyfrowych określana jest na podstawie specyfikacji DCI, która określa wysoki i stały poziom parametrów technicznych, a także niezawodność i jakość obrazu. Nowe ekrany kinowe Samsung przekraczają parametry tych specyfikacji. W rezultacie ich możliwości projekcyjne są wyższe od tradycyjnych technologii, dzięki czemu nawet najbardziej wymagający kinomani otrzymają dostęp do zupełnie nowych wrażeń wizualnych.



Rosnąca popularność zaawansowanych systemów kina domowego i platform streamingowych sprawiają, że tradycyjne kina muszą otworzyć się na innowacje technologiczne i zapewnić widzom nową jakość wrażeń wizualnych, jakich nie znajdą oni nigdzie indziej – mówi Sang Kim, Vice President w Samsung Electronics America. Zaprezentowana przez nas technologia Cinema Screen wprowadza na duży ekran obraz o wysokiej jakości, co pozwoli odkryć filmowy świat na nowo.



Technologia direct-lit LED zastosowana w ekranach Cinema Screen wprowadza do sal kinowych nowy standard - system High Dynamic Range (HDR). Obraz wyświetlany jest z maksymalnym poziomem jasności – ponad dziesięciokrotnie wyższym niż w przypadku projektorów kinowych (146 fL w porównaniu z 14 fL). Jednocześnie obraz jest jednorodny, bez jakichkolwiek zniekształceń optycznych i interferencji. Ekran Cinema Screen zapewnia precyzyjne i jeszcze wierniejsze odwzorowanie kolorów. Dodatkowe ustawienia ultrawysokiego kontrastu i niskiej tonacji skali szarości umożliwiają wyświetlanie zarówno najbardziej jaskrawych kolorów, jak i głębokiej czerni w kontraście wynoszącym niemal nieskończoność do jednego.



Dopełnieniem doskonałych wrażeń wizualnych oferowanych przez ekran Samsung Cinema Screen, będzie innowacyjne rozwiązanie audio dostarczone przez Harman Professional Solutions’ Cinema Group (firmę przejętą niedawno przez Samsung) we współpracy z Samsung’s Audio Lab.



Wymagania dotyczące sal kinowych i ich wyposażenia stale się zmieniają, dlatego ekran Samsung Cinema Screen umożliwia elastyczne dopasowanie rozwiązania do potrzeb różnych widowni. Ekran zachowuje swoje parametry wyświetlania nawet w mocno oświetlonym otoczeniu, niezależnie od tego, co jest aktualnie prezentowane na ekranie. Te możliwości technologiczne Samsung Cinema Screen stanową odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy organizują w kinach koncerty, transmisje imprez sportowych czy turnieje gier komputerowych.



Premiera naszego ekranu kinowego LED to właściwie ostatni krok w kierunku kompleksowego wyposażenia sal kinowych w oparciu o wyświetlacze cyfrowe - powiedział Seog-gi Kim, Senior Vice President of Visual Display Business w firmie Samsung Electronics. Dzięki nowoczesnym technologiom - od samoobsługowych kiosków z biletami po cyfrowe tablice z kinowym repertuarem i interaktywne plakaty filmowe - Samsung już teraz pomaga kinom przyciągać widzów i działać w sposób bardziej efektywny. Nadal chcemy być dostawcą kompleksowych rozwiązań dla branży kinowej oraz poszukiwać nowych sposobów potęgowania wrażeń wizualnych wszystkich widzów.



Ekran Samsung Cinema Screen niedawno pomyślnie przeszedł badania zgodności na Uniwersytecie Keio w Tokio, a obecnie przechodzi proces certyfikacji DCI.