Klipsch – subwoofery bezprzewodowe: R-12SWi, R-10SWi



Amerykańska firma Klipsch wprowadziła do sprzedaży dwa bezprzewodowe aktywne subwoofery modele: R-12SWii R-10SWi.



Urządzenia można podłączyć do dowolnego amplitunera czy wzmacniacza wyposażonego w wyjście liniowe do obsługi aktywnego subwoofera. Bezprzewodowość realizowana jest po przez niewielką przystawkę (z własnym zasilaniem) w której umieszczono nadajnik 2.4GHz, a którą dopina się do wyjścia subwooferowego (RCA). Odbiornik umieszczony jest w obudowie subwoofera.



Model R-12SWi wyposażony jest w efektywny głośnik o średnicy 12 cali (30.5 cm) wykonany z tworzywa IMG i w cyfrowy wzmacniacz o mocy maksymalnej 400W, natomiast w modelu R-10SWi znajdziemy głośnik o średnicy 10 cali (25.4 cm) również wykonany z tworzywa IMG, napędzany cyfrowym wzmacniaczem o mocy maksymalnej 300W. W obu wypadkach zastosowano solidną obudowę Bass Reflex (z wyprowadzeniem tunelu na tylnej ściance) wykonaną z płyt MDF.



Model z większym głośnikiem może być z powodzeniem stosowany w pomieszczeniach 20-30 m2, natomiast mniejszy w pomieszczeniach 15-25 m2.