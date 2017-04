Synthesis A100, A50, A40 – wzmacniacze lampowe z serii „ACTION”



Włoska firma Synthesis oferuje w serii „ACTION” trzy zintegrowane wzmacniacze lampowe o dużej mocy wyjściowej modele: A40 Virtus, A50 Taurus i A100 Titan. Wszystkie posiadają po dwa wejścia cyfrowe: USB (B) i koaksjalne, a także po jednym przetworniku C/A Wolfson WM8740 (192kHz/24-bit) na kanał, a także wejścia analogowe i wyjście Pre Out.



Jako lampy mocy wykorzystywane są, w zależności od modelu: KT-88 i KT-66, natomiast obwody sterujące oparto na: 12BH7 i ECC83/12AX7. Wszystkie zastosowane we wzmacniaczach lampy przechodzą komputerową, dwuetapową kontrolę stabilności parametrów (po 3 i 24 godzinach wygrzewania). Działające bez zarzutu, perfekcyjnie trzymające deklarowane parametry są następnie parowane (lub dobierane po cztery) i trafiają do końcowego produktu. Taka procedura zastosowane w stosunku do elementów wzmacniających, zapewnia perfekcyjne, przestrzenne i pozbawione zniekształceń odwzorowanie obrazu stereofonicznego.



We wzmacniaczach zastosowano specjalnie dla nich zaprojektowane transformatory wyjściowe, zapewniające szerokie i stabilne pasmo przenoszenia



Wzmacniacze zbudowane są z ogromną dbałością o wyeliminowanie wszelkich wibracji, negatywnie wpływających na jakość brzmienia. Transformatory: zasilający i wyjściowe zamocowane są na ekstremalnie mocnej, stabilnej i ciężkiej konstrukcji, która opiera się na podłożu wykorzystując aluminiowe stopki wykonane na obrabiarkach numerycznych (CNC). Dodatkowym izolatorem są podkładki z grubej gumy naturalnej.



Wszystkie gniazda: wejściowe/wyjściowe i głośnikowe są pozłacane. Piloty do obsługi wzmacniaczy z serii Action są aluminiowe i wykonane na obrabiarce numerycznej (CNC).



Synthesis ACTION 40 Virtus - dane techniczne:



Lampy w stopniu mocy: 4xKT66

Lampy w stopniu sterującym: 2x12BH7

Przedwzmacniacz: 2xECC83/12AX7



Moc wyjściowa: 2x40W, w klasie „AB1” / 6Ω

Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz (-0.5 dB)

Konfiguracja stopnia mocy: Pentoda – Ultralinear 43%

Impedancja wejściowa (line): 50kΩ

Czułość: 300mV - dla wyjściowej mocy 100W

Signal/Noise ratio:>90dB (ważony filtrem A)



Wejścia:

- 4 wejścia analogowe

- 2 wejścia cyfrowe (USB „B”, S/PDIF)

- 1 wyjście analogowe Pre Out (regulacja poziomu głośności)



Przetwornik D/A: 2 x Wolfson WM8740 24-bit/194 kHz

Stopień wyjściowy: Op-Amp: NJM2114L



Pobór mocy: 350W max

Wymiary (SxGxW w mm): 420x450x260

Waga: 35 kg





Synthesis ACTION 50 Virtus - dane techniczne:



Lampy w stopniu mocy: 4xKT88

Lampy w stopniu sterującym: 2x12BH7

Przedwzmacniacz: 2xECC83/12AX7



Moc wyjściowa: 2x50W, w klasie „AB1” / 6Ω

Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz (-0.5 dB)

Konfiguracja stopnia mocy: Pentoda – Ultralinear 43%

Impedancja wejściowa (line): 50kΩ

Czułość: 200mV - dla wyjściowej mocy 50W

Signal/Noise ratio:>90dB (ważony filtrem A)



Wejścia:



- 4 wejścia analogowe

- 2 wejścia cyfrowe (USB „B”, S/PDIF)

- 1 wyjście analogowe Pre Out (regulacja poziomu głośności)



Przetwornik D/A: 2 x Wolfson WM8740 24-bit/194 kHz

Stopień wyjściowy: Op-Amp: NJM2114L



Pobór mocy: 350W max

Wymiary (SxGxW w mm): 420x450x260

Waga: 35 kg



Synthesis ACTION 100 Titan - dane techniczne:



Lampy w stopniu mocy: 8xKT66

Lampy w stopniu sterującym: 2x12BH7

Przedwzmacniacz: 2xECC83/12AX7



Moc wyjściowa: 2x100W, w klasie „AB1” / 6Ω

Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz (-0.5 dB)

Konfiguracja stopnia mocy: Pentoda – Ultralinear 43%

Impedancja wejściowa (line): 50kΩ

Czułość: 200mV - dla wyjściowej mocy 100W

Signal/Noise ratio:>90dB (ważony filtrem A)



Wejścia:

- 4 wejścia analogowe

- 2 wejścia cyfrowe (USB „B”, S/PDIF)

- 1 wyjście analogowe Pre Out (regulacja poziomu głośności)



Przetwornik D/A: 2 x Wolfson WM8740 24-bit/194 kHz

Stopień wyjściowy: Op-Amp: NJM2114L



Pobór mocy: 450W max

Wymiary (SxGxW w mm): 420x450x260

Waga: 40 kg