Smartfon, który nie zna ograniczeń: Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ debiutują na rynku



Firma Samsung wprowadza na rynek swoje najnowsze smartfony: Galaxy S8 i Galaxy S8+. Oba urządzenia przekraczają granice wyznaczone dotychczas przez tradycyjne smartfony. Oferują użytkownikom całkiem nowe sposoby interakcji z telefonem. A zastosowany w nich ekran Infinity jest niemalże całkowicie pozbawiony bocznych ramek i przykuwa uwagę swoim wykonaniem oraz jakością wyświetlanych na nim treści.



– Samsung Galaxy S8 to zwiastun nowej ery wzornictwa smartfonów oraz nowatorskich usług. Otwiera przed nami nieznane wcześniej sposoby poznawania i doświadczania świata – mówi DJ Koh, President of Mobile Communications Business w firmie Samsung Electronics – Galaxy S8 jest świadectwem tego, że odzyskujemy zaufanie konsumentów, na nowo definiując granice możliwości dotyczących bezpieczeństwa i otwieramy nowy rozdział w historii smartfonów Samsung – dodaje DJ Koh.



Nowe wzornictwo



Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ czerpią to, co najlepsze, z eleganckiego wzornictwa urządzeń Samsung. Oba smartfony zostały wyposażone w ekran Infinity: odpowiednio w wersjach 5,8 cala oraz 6,2 cala. Ich przedni panel niemalże w całości pokrywa gładka powierzchnia, bez fizycznych przycisków i ostrych kątów. Kompaktowa obudowa pozwala na wygodną obsługę smartfonu jedną ręką, zaś powłoka Corning® Gorilla® Glass 5 z przodu i z tyłu zapewnia trwałość i wysokiej jakości wykończenie całej konstrukcji.



Wyznaczniki marki Galaxy



Oprócz innowacyjnego wzornictwa firma Samsung sięgnęła po najnowsze rozwiązania technologiczne:



• Aparat wysokiej klasy: Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ zostały wyposażone w dwa aparaty: przedni o rozdzielczości 8 MP i ogniskowej F1.7 z inteligentnym autofokusem, a także tylny – z matrycą 12 MP F1.7 Dual Pixel. Oba aparaty zapewniają doskonałą jakość fotografii nawet przy słabym oświetleniu i pozwalają na precyzyjne przybliżanie czy zwiększanie ostrości. Mają również usprawnione przetwarzanie obrazów.



• Wydajny procesor: Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ wyróżniają się swoimi parametrami. W obu urządzeniach wykorzystano pierwszy w branży procesor wykonany w technologii 10 nm, który odpowiada za wysoką moc obliczeniową smartfonów. Telefony obsługują także gigabitową łączność LTE i Wi-Fi, co pozwala na szybsze pobieranie plików z sieci niezależnie od ich rozmiarów, w tempie do 1 Gbps.

• Światowy standard bezpieczeństwa mobilnego: Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ korzystają z Samsung Knox, czyli platformy zabezpieczeń o parametrach znanych z systemów funkcjonujących w sektorze obronności. Dodatkowo wykorzystywane są w nich rozwiązania biometryczne, takie jak skaner odcisków palców czy skaner tęczówki i twarzy, zapewniające bezpieczeństwo użytkownikowi. Sposób uwierzytelnienia zależy od wyboru użytkownika.



Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ mają najważniejsze funkcje znane z urządzeń z linii Galaxy:



• Wodoodporność i pyłoszczelność w klasie IP68

• Obsługa kart MicroSD do 256 GB

• Always On Display, na którym można sprawdzić godzinę lub ważne notatki, bez konieczności aktywacji całego urządzenia

• Szybkie ładowanie, także bezprzewodowe



Coś więcej niż telefon



Galaxy S8 to coś więcej niż smartfon. To serce ekosystemu urządzeń mobilnych Samsung, które dzięki niemu oferują jeszcze wyższy poziom mobilnej produktywności.



Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ współpracują z nowym Gear VR. Mogą również łączyć się z nową kamerą Gear 360 i nagrywać sekwencje wideo w jakości 4K i w technologii sferycznej (360 stopni), a także wykonywać zdjęcia w rozdzielczości 15 MP.



Firma Samsung postanowiła również wykorzystać moc obliczeniową nowych smartfonów z serii Galaxy, w innym urządzeniu ekosystemu Samsung, którego celem jest ułatwienie codziennej pracy. Mowa o Samsung DeX. To rozwiązanie, które przekształca smartfon w urządzenie stacjonarne. Dzięki Samsung DeX użytkownicy mogą w prosty sposób wyświetlać i edytować dane z telefonu na zewnętrznym ekranie, co sprawia, że praca staje się jeszcze bardziej mobilna i sprawna.



Ponieważ na rynku pojawia się coraz więcej produktów działających w ramach Internetu Rzeczy (IoT), w Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ zastosowano aplikację Samsung Connect, która upraszcza inteligentne zarządzanie wszystkimi urządzeniami za pośrednictwem jednej, zintegrowanej aplikacji. Użytkownicy mogą teraz łatwo aktywować urządzenia działające w ramach IoT, wykorzystując do tego szybki, trzyetapowy proces konfiguracji.



W zestawie z Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ użytkownicy znajdą również nowe słuchawki, dostrojone przez AKG firmy Harman, które zapewnią im doskonałą jakość dźwięku



Sprzedaż Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ w Europie rozpocznie się 28 kwietnia.



Najnowsze smartfony firmy Samsung będą dostępne w bogatej palecie kolorów: Black Sky, Orchid Grey i Arctic Silver.