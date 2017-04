Samsung DeX: smartfon w roli komputera



Firma Samsung Electronics wprowadza na rynek Samsung DeX. To wyjątkowa stacja dokująca, kompatybilna ze smartfonami Galaxy S8 i Galaxy S8+. Umożliwia korzystanie z telefonu tak, jak gdyby był on komputerem stacjonarnym. Rozwiązanie ma zwiększyć produktywność profesjonalistów, pracujących w trybie mobilnym i wyeliminować konieczność noszenia ze sobą wielu urządzeń elektronicznych. Samsung DeX pozwoli użytkownikom na sprawne korzystanie z aplikacji, edytowanie dokumentów, przeszukiwanie zasobów internetu, oglądanie wideo czy odpowiadanie na wiadomości bezpośrednio ze smartfonu, ale na większym ekranie, z klawiaturą i myszą.



Samsung DeX to środowisko dostosowane do potrzeb produktywnej i mobilnej pracy. Całkowicie przeprojektowany interfejs systemu Android został tu zoptymalizowany pod kątem klawiatury i myszki. Oferuje możliwość pracy na wielu oknach o regulowanej wielkości, dostęp do menu kontekstowego, a także stacjonarną wersję przeglądarki internetowej.



Dzięki współpracy z firmami Microsoft oraz Adobe, Samsung DeX będzie kompatybilny z pakietem Microsoft Office oraz aplikacjami mobilnymi autorstwa Adobe, w tym Adobe Acrobat Reader oraz Lightroom Mobile. W efekcie użytkownicy DeX otrzymają funkcjonalność komputera stacjonarnego w nowym interfejsie, który nie był wcześniej dostępny dla smartfonów. Pracownicy mobilni oraz organizacje wykorzystujący w pracy aplikacje działające w systemie Windows, będą mogli uzyskać do nich dostęp za pomocą zdalnego i bezpiecznego łączenia się z wirtualnymi pulpitami. Pozwolą na to rozwiązania firm Citrix, VMware i Amazon Web Services.



Aby rozpocząć pracę, wystarczy włożyć smartfon Samsung do stacji dokującej DeX, podłączonej do zewnętrznego monitora poprzez kabel HDMI. Później wystarczy połączyć z Samsung DeX klawiaturę i myszy. Dostępne są trzy możliwości dołączenia urządzeń peryferyjnych: Bluetooth, USB lub podczerwień. Po podłączeniu smartfonu do stacji dokującej DeX telefon jest chroniony przez platformę bezpieczeństwa Samsung Knox.



– Smartfon to najważniejsze narzędzie w ręku współczesnych, mobilnych specjalistów. W przypadku zdalnego przygotowywania prezentacji lub edycji dokumentów, pozwala on na skuteczną pracę, bez konieczności sięgania po inne urządzenia. Opracowaliśmy Samsung DeX z myślą o mobilnych pracownikach, chcąc zapewnić im wygodne i elastyczne środowisko stacjonarne – mówi Injong Rhee, CTO of the Mobile Communications Business w firmie Samsung Electronics – Przy opracowaniu tego rozwiązania kluczowa była dla nas współpraca z najważniejszymi partnerami, takimi jak Adobe i Microsoft. Firmy te mają zbliżoną do naszej wizję osiągnięcia doskonałości w dziedzinie produktywności mobilnej. Dzięki Samsung DeX przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że ich smartfon oraz znajdujące się na nim dane są chronione za sprawą wbudowanej w urządzenie platformy bezpieczeństwa Samsung Knox – dodaje Injong Rhee.



Stacja Samsung DeX w pełni odpowiada również potrzebom pracy mobilnej ze względu na dostępne w niej porty. Ma dwa wejścia USB 2.0, Ethernet oraz USB typu C. Oferuje również technologię szybkiego ładowania adaptacyjnego (AFC), która pozwala na szybkie naładowanie przyłączonego do niej smartfonu Samsung. DeX będzie dostępny w sprzedaży na całym świecie razem z najnowszymi smartfonami Galaxy.