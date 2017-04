Samsung Gear 360: video 4K w 360-stopniach



Nowa kamera Samsung Gear 360 (2017) debiutuje na rynku. Urządzenie wspiera rozdzielczość 4K w video oraz fotografiach. Dzięki temu pozwoli na popularyzację rozwiązań z zakresu wirtualnej rzeczywistości (VR), a także ułatwi udostępnianie treści 360. Gear 360 ma lekką i mobilną konstrukcję.



Rozszerzone funkcje do tworzenia treści 4K w 360 stopniach



Po raz pierwszy w historii Gear 360 oferuje nagrywanie video w rozdzielczości 4K. Pozwoli to użytkownikom na tworzenie wciągających i realistycznych treści cyfrowych o najwyższej jakości. Kamera została wyposażona w światłoczułe matryce 8,4-megapikseli oraz jasne obiektywy o ogniskowej F2.2 typu „fisheye”.



Gear 360 (2017) wykorzystuje też innowacyjne technologie i usługi firmy Samsung, umożliwiające łatwe udostępnianie, przeglądanie i edytowanie treści. Bez względu na to, czy jest to video w 360 stopniach i w 4K, czy też fotografie – użytkownicy mogą skorzystać z różnych trybów wyświetlania, narzędzi do edycji i efektów specjalnych, a także filtrów pozwalających na tworzenie spersonalizowanych materiałów. Z kolei łatwa konwersja video 360 w 4K do standardowych formatów pozwoli im szybciej udostępniać swoje treści online.



Transmisja 360 na żywo w mediach społecznościowych



Nowy Gear 360 (2017) pozwala na udostępnianie treści w czasie rzeczywistym, w tym także ich streaming w mediach społecznościowych. Jeśli kamera została zsynchronizowana z kompatybilnym smartfonem bądź komputerem, użytkownik może udostępniać swoje materiały za pomocą transmisji na żywo o wysokiej jakości, ewentualnie przesłać je bezpośrednio do takich platform jak Facebook, YouTube czy Samsung VR.



Rozszerzona kompatybilność



Najnowsza edycja Gear 360 jest kompatybilna z urządzeniami flagowymi Samsung, w tym: nowymi Galaxy S8 i Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note5, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy A5 (2017) i Galaxy A7 (2017). Nowy Gear 360 jest też kompatybilny z wybranymi akcesoriami i uchwytami innych firm.