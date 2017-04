Telewizory Samsung QLED TV z certyfikatem UHD Alliance



Firma Samsung poinformowała, że najnowsza linia telewizorów QLED TV – Q9, Q8 i Q7 – otrzymała certyfikację ULTRA HD PREMIUM™, która jest przyznawana przez organizację UHD Alliance (UHDA).

Certyfikat ULTRA HD PREMIUM™ ma pomóc użytkownikom rozpoznać produkty, które zapewnią im najlepsze wrażenia podczas oglądania. Przyznawany jest urządzeniom, spełniającym rygorystyczne kryteria w zakresie rozdzielczości 4K, dynamiki obrazu (HDR) i odwzorowania szerokiej gamy kolorów. Produkty, które otrzymują ten prestiżowy logotyp – takie jak telewizory czy odtwarzacze UHD Blu-ray – pozwalają odtwarzać treści w najwyższej możliwej jakości obrazu. Tym samym zapewniają widzom domową rozrywkę w najlepszym wydaniu.



- Certyfikat przyznany przez UHD Alliance jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i potwierdza jakość naszych urządzeń – mówi MS Kim, Executive Vice President of Visual Display Business w firmie Samsung. – Jesteśmy dumni z tego, że dzięki najnowszej linii telewizorów QLED, możemy zaoferować domową rozrywkę w najwyższej jakości Ultra HD.



Telewizory z linii QLED dtwarzają prawie 100% przestrzeni kolorów DCI-P3*. Co więcej, są to pierwsze na rynku modele, które oddają praktycznie 100% natężenia koloru. Oznacza to, że telewizory Samsung QLED – Q9, Q8, Q7 – mogą wyświetlać wszystkie kolory na każdym poziomie jasności, a przy szczytowej wartości luminancji, która wykracza poza wymagania UHDA, widoczne są nawet najbardziej subtelne szczegóły. Ten przełom w zakresie jakości obrazu udało się osiągnąć dzięki wprowadzeniu nowych, metalicznych kropek kwantowych. Umożliwiają one wyświetlanie znacząco rozszerzonej palety barw z maksymalną jasnością, oddając przy tym o wiele więcej szczegółów niż było to dotychczas możliwie. Właśnie dlatego telewizory Samsung QLED TV z 2017 r. to kolejny ogromny krok w kierunku zapewnienia odbiorcom niezapomnianych wrażeń wizualnych.



UHD Alliance (UHDA) to globalna koalicja zrzeszająca ponad 50 firm, w tym czołowe studia filmowe, producentów elektroniki użytkowej i dystrybutorów treści. Została powołana, aby wspierać rozwój oraz promować korzyści, jakie daje technologia Ultra HD. Dzięki certyfikacji i charakterystycznemu logo produkty oraz treści UHD klasy premium są wyraźnie oznakowane, co pozwala widzom świadomie wybierać rozwiązania najwyższej jakości.

*DCI (Digital Cinema lnitiatives) - P3 to ogólna gama kolorów stosowana przez amerykański przemysł kinowy, jako standard dla wyświetlania filmów cyfrowych.