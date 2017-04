Samsung QLED TV, czyli telewizor wymyślony na nowo



Doskonała jakość obrazu. Piękny design. Rozbudowane funkcje Smart TV. Tak w skrócie można opisać nowe telewizory Samsung QLED TV. W tej linii produktów nic nie jest przypadkowe, a każdy szczegół został dokładnie przemyślany. Właśnie dlatego widzowie mogą liczyć na najlepsze wrażenia wizualne w każdym aspekcie obcowania z telewizorem. QLED TV to prawdziwe dzieło sztuki użytkowej.

W ramach linii telewizorów QLED firma Samsung postawiła na różnorodność i dopasowanie do potrzeb użytkownika. Do wyboru są zatem modele z płaskim i zakrzywionym ekranem, których wielkość waha się w przedziale od 49 do 88 cali. W Polsce dostępne będą produkty z serii QLED TV Q7C, Q7F oraz Q8C i Q9F. Ostatnia litera odnosi się do rodzaju ekranu: „C” oznacza modele zakrzywione, a „F” – płaskie. W sumie do wyboru jest 12 produktów w różnych konfiguracjach. Na polskie półki sklepowe telewizory QLED trafią już w pierwszych dniach kwietnia.



Technologiczna podstawa



QLED to przede wszystkim najwyższa jakość obrazu. Dzięki zastosowaniu nowych, metalicznych kropek kwantowych, modele z tej linii wyświetlają głęboką czerń i pełne bogactwo kolorów, odcieni oraz szczegółów, niezależnie od stopnia oświetlenia danej sceny czy jasności pomieszczenia. To pierwsze na rynku telewizory, które osiągają 100% natężenia koloru. Potwierdza to weryfikacja międzynarodowego stowarzyszenia Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), zajmującego się testowaniem i certyfikacją produktów. Dla widzów oznacza to, że kolory są żywe, nasycone i nie zmieniają się wraz ze zmianą jasności. Ma to ogromny wpływ na wrażenia wizualne – obraz jest rzeczywisty i szczegółowy.



Detal, który ma znaczenie



Nowoczesny design to wizytówka telewizorów QLED. Każdy detal został tu dopracowany do perfekcji. Począwszy od praktycznie bezramkowej konstrukcji, przez zróżnicowane opcje montażu i wybór podstaw, aż po Invisible Connection, czyli jeden przewód optyczny, który łączy telewizor z dodatkowymi urządzeniami. Wszystko to zapewnia użytkownikom swobodę w projektowaniu wnętrza. Sami decydują, czy powieszą swój nowy QLED TV płasko przy samej ścianie, czy też ustawią na specjalnie zaprojektowanym stojaku. Do wyboru są podstawy Gravity Stand oraz Studio Stand, które pozwalają zaaranżować domową przestrzeń na wiele sposobów. Teraz telewizor jest nie tylko przedmiotem użytkowym, ale także pięknym elementem wystroju mieszkania.



Telewizor bardziej „Smart”



Dziś telewizor musi być Smart. Wymagamy od niego szybkiego dostępu do internetu, współpracy z wieloma różnymi urządzeniami i przyjaznego sterowania. Nowy pilot Smart Control oraz Smart Hub to dowód na to, że z powodzeniem można to wszystko połączyć. Minimalistyczna konstrukcja i piękne wykończenie idą w parze z rozbudowanymi możliwościami. Teraz jeden pilot pozwoli sterować większością urządzeń podłączonych do telewizora. Ograniczono też liczbę przycisków, co wbrew pozorom zapewnia jeszcze bardziej intuicyjną obsługę. W serii QLED rozbudowano także lubiany przez widzów interfejs Smart Hub. Użytkownicy smartfonów z pewnością docenią fakt, że interfejs aplikacji Smart View wygląda tak, jak Smart Hub, co bardzo ułatwia sterowanie telewizorem. Z poziomu urządzenia mobilnego szybko i wygodnie można przeglądać dostępne treści i uruchamiać wybrane programy, które od razu zostaną wyświetlone na dużym ekranie.



Samsung QLED TV to początek nowej ery w dziejach telewizji. Produkty z tej linii zachwycą widzów jakością obrazu i wykonania. Dzięki połączeniu znakomitych parametrów ekranu z nową konstrukcją i bogatą funkcjonalnością Smart TV te innowacyjne urządzenia będą prawdziwą ozdobą każdego salonu.