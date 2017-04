Inteligentne funkcje w telewizorach Samsung QLED TV



Czy telewizory „smart” mogą być jeszcze bardziej „smart”? Samsung w swojej najnowszej linii produktów z rodziny QLED TV udowadnia, że tak. Firma wprowadziła nowe, przyjazne użytkownikom rozwiązania, dzięki którym telewizor to więcej niż telewizja. Widzowie mogą oglądać co i kiedy chcą, a obsługa jest teraz łatwiejsza, szybsza i bardziej intuicyjna niż kiedykolwiek wcześniej.



Jeden pilot, wiele urządzeń



Domowy salon, piękny stolik kawowy, a na nim trzy piloty – do telewizora, dekodera i odtwarzacza Blu-ray. Wielu użytkowników doskonale zna tę sytuację. Wprowadzając nową linię telewizorów QLED, Samsung rozwiązał problem żonglowania pilotami. Teraz za pośrednictwem jednego pilota Smart Control można obsłużyć wiele urządzeń podłączonych do telewizora. Co więcej, dzięki funkcji auto wykrywania nie trzeba zgadywać, do którego wejścia HDMI podpięte jest konkretne urządzenie. Telewizor sam automatycznie wykrywa źródło i powiadamia o tym użytkownika za pośrednictwem łatwo rozpoznawalnych ikon i nazw wyświetlanych na ekranie.

Nowe telewizory Samsung z serii QLED otrzymały zaprojektowanego na nowo pilota. Jest on nie tylko funkcjonalny, ale także pięknie wykonany. Producent ograniczył się w nim do kilku intuicyjnych przycisków, zapewniających szybki i wygodny dostęp do głównych funkcji telewizora. Przykładowo – przycisk Home od razu otwiera ekran początkowy (Home Screen), ułatwiając obsługiwanie menu „Ustawienia” lub „Źródła”, a także zawartości Live TV lub Smart Hub.



Przycisk Kolor daje dostęp do dodatkowych opcji dla danej funkcji, a Play/Pauza wyświetla na ekranie menu odtwarzania. Czterokierunkowy przycisk umieszczony na środku pilota może służyć do prostej obsługi wszystkich powyższych funkcji. Z kolei przycisk rozpoznawania głosu (Voice Recognition) umożliwia sterowanie telewizorem QLED za pomocą poleceń głosowych.



Łatwe i intuicyjne sterowanie za pomocą smartfona



Kanały można wyszukiwać i uruchamiać za pomocą smartfona. Przejście do oglądania kolejnego filmu jest płynne, bowiem na ekranie telewizora dodatkowo nie wyświetla się już menu wyboru. Sterowanie odbywa się w pełni z poziomu aplikacji Smart View.

Na telewizorach QLED TV można także oglądać treści ze swojego urządzenia mobilnego. Ulubiona muzyka, filmy i zdjęcia z wakacji na dużym ekranie i w wysokiej rozdzielczości naprawdę robią wrażenie. Warto dodać, że obraz na telewizorze wyświetla się niezależnie, dzięki czemu nadal możemy korzystać ze smartfona, wysyłać maile czy przeglądać internet.



Dzięki nowym inteligentnym funkcjom i rozwiązaniom, telewizory Samsung QLED zapewniają ujednoliconą i bezproblemową obsługę. QLED TV pozwala widzom cieszyć się doskonałą jakością obrazów wyświetlanych na wiele sposobów, ale zawsze szybko i łatwo.