Samsung prezentuje nowe telewizory podczas światowej premiery w Paryżu



Firma Samsung Electronics zaprezentowała w Paryżu najnowszą linię QLED TV, a także telewizor The Frame. To właśnie te produkty kształtować będą przyszłość domowej rozrywki.



- Firma Samsung prezentuje dziś klientom najnowocześniejszą technologię, która będzie stanowiła dopełnienie ich codziennego życia – mówi H. S. Kim, President of Visual Display Business w Samsung Electronics - Dzięki doskonałej jakości obrazu, nowoczesnemu wzornictwu i zastosowaniu inteligentnych funkcji, nasza linia produktów na 2017 rok rozpoczyna nową erę w dziejach telewizji.



Nie bez powodu to właśnie Paryż, znany również jako „miasto świateł”, został wybrany przez firmę Samsung na miejsce premiery „telewizorów pełnych światła”. Tak właśnie określa się nową linię Samsung QLED TV - telewizorów z segmentu premium, które zapewniają widzom niesamowite wrażenia wizualne.



Prezentacja najnowszych produktów Samsung odbyła się w kompleksie Carrousel du Louvre, który rozciąga się pod przednim dziedzińcem Luwru – jednego z największych na świecie muzeów, dysponujących ogromnym dziedzictwem kulturowym. Miejsce to równocześnie symbolizuje podejście, jakie towarzyszyło firmie Samsung podczas projektowania nowych telewizorów QLED TV i The Frame: stworzenie współczesnych, użytkowych dzieł sztuki.



Q Picture, Q Smart i Q Style to trzy pojęcia, które najlepiej opisują linię QLED TV. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, firmie Samsung udało się sprostać oczekiwaniom użytkowników w zakresie jakości obrazu, funkcjonalności Smart TV czy wyglądu samego telewizora oraz otoczenia wokół niego. Z kolei przy pracach nad innowacyjnym telewizorem The Frame, Samsung po raz kolejny współpracował z Yvesem Beharem, znanym szwajcarskim projektantem. Owocem tej współpracy jest elegancki i nowoczesny produkt, który pięknie komponuje się z wnętrzem każdego mieszkania.



Q Picture: Idealne połączenie światła i koloru

Telewizory QLED TV stanowią kolejny etap rozwoju technologii kropki kwantowej: poprawiono jasność i stabilność światła oraz rozszerzono zakres odwzorowania barw. Dzięki zastosowaniu nowych metalicznych kropek kwantowych, linia QLED TV wyznacza nowe standardy w zakresie jakości obrazu, kątów widzenia, natężenia koloru, jasności i kontrastu. Telewizory wiernie oddają barwy i osiągają 100% natężenia koloru, niezależnie od poziomu jasności obrazu. Potwierdza to weryfikacja międzynarodowego stowarzyszenia, zajmującego się testowaniem i certyfikacją produktów: Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).



Q Smart: Nowy poziom domowej rozrywki



W linii QLED TV rozbudowany został interfejs użytkownika Smart Hub, który zapewnia wygodniejszą i łatwiejszą nawigację. Jeden pilot Smart Control obsługuje wiele urządzeń, dlatego ułatwia zarządzanie systemem domowej rozrywki, który obok telewizora obejmować może także konsolę, dekoder czy odtwarzacz Blu-ray. Z kolei ulepszona aplikacja Smart View – dla urządzeń mobilnych z systemami Android i iOS – zapewnia dostęp do znanego z telewizorów interfejsu Smart Hub. To wygodne rozwiązanie, które pozwala przeglądać dostępne treści oraz wybierać i uruchamiać programy z poziomu smartfona.



Q Style: Zaprojektowany z dbałością o każdy detal

Najnowsze telewizory Samsung uwodzą designem. Dzięki temu będą stanowić ozdobę każdego wnętrza, niezależnie od dominującego w nim stylu. Niewidoczne połączenie (Invisible Connection) pozwala pozbyć się nieestetycznych przewodów wokół telewizora, zastępując je jednym kablem optycznym. Dzięki temu użytkownicy odzyskują pełną kontrolę nad wyglądem salonu i aranżują przestrzeń zgodnie z własnymi preferencjami. Modele z linii QLED TV zapewniają też zróżnicowane opcje montażu. Wieszak No Gap pozwala umieścić telewizor płasko przy samej ścianie, a instalacja jest łatwa i szybka. Użytkownicy mogą także skorzystać ze stylowych, wymiennych podstaw, dzięki którym telewizor stanie się prawdziwą ozdobą salonu. Do wyboru jest stojak Studio, przypominający sztalugę i będący idealnym uzupełnieniem mieszkania w stylu artystycznym. Z kolei stojak Gravity pozwala obracać telewizor i idealnie wkomponuje się w przestronne wnętrze salonu.



Podczas paryskiej prezentacji nowej linii produktów Samsung pokazał także telewizor The Frame, który zadebiutował na targach CES 2017. The Frame to produkt o nowoczesnym wzornictwie, spełniający wymogi stawiane produktom najwyższej klasy. Telewizor przykuwa wzrok nawet wtedy, gdy jest wyłączony. Dzięki trybowi „Art Mode”, użytkownicy mogą zapomnieć o ciemnym, pustym ekranie. The Frame może bowiem wyświetlić obraz nawet wówczas, gdy nie oglądamy na nim żadnego programu.