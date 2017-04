Klipsch Stream Wirelles – RSB-8 / RSB-14 plus RW-1 – darmowa aktualizacja oprogramowania do trybu surround 4.1/5.1



Miło nam poinformować, że system multiroomu bezprzewodowego Klipsch Stream umożliwia, po aktualizacji, konfigurowanie systemów surround w wersji 4.1 i 5.1. By tego dokonać należy: wybrać jeden z sounbarów z bezprzewodowymi subwooferami – RSB-8 lub RSB-14 i uzupełnić go o co najmniej jeden głośnik aktywny RW-1.



System 4.1/5.1 będzie funkcjonował wyłącznie wtedy gdy do sounbara dostarczony będzie sygnał zakodowany w Dolby Digital.



Cena det. bezprzewodowego kina składającego się z RSB-8 i jednego RW-1 (wersji 4.1) – 4150,-

Cena det. bezprzewodowego kina składającego się z RSB-8 i dwóch RW-1 (wersji 5.1) – 5550,-

Cena det. bezprzewodowego kina składającego się z RSB-14 i jednego RW-1 (wersji 4.1) – 5100,-

Cena det. bezprzewodowego kina składającego się z RSB-14 i dwóch RW-1 (wersji 5.1) – 6500,-



Aktualizacje do systemów surround dostępne są na stronach Klipsch.com dotyczących: RSB-8; RSB-14 i RW-1

http://assets.klipsch.com/files/Stream-Surround-Update-TechBulletin-v04.pdf



Więcej o RSB-8 i RSB-14



Klipsch RSB-8 i RSB-14 to dwudrożne soundbary z wejściem HDMI 2.0 / HDCP 2.2 i DTS Play-Fi®*, oraz z bezprzewodowym subwooferem.



DTS Play-Fi®* to najnowszy protokół Wi-Fi, zapewaniający bezprzewodową łączność urządzeń. Aplikacja DTS Play-Fi®* może być zainstalowana na dowolnym urządzeniu przenośnym. Bez względu czy pracuje na: Androidzie, iOS, Kindle Fires czy Windowsie możesz w łatwy sposób zintegrować je z DTS Play-Fi®*. Obsługuje pliki 24bit/192kHz, współpracuje z AirPlay, Spotify Connect a nawet z DLNA.

Urządzenia Klipsch wyposażone są w dwie miękkie kopułki o średnicy 19mm pracujące z tubą Tractrix i dwa – a w przypadku modelu RSB-14 – cztery głośniki szerokopasmowe o średnicy 63mm. W zewnętrznym, aktywnym i bezprzewodowym subwooferze pracuje głośnik o średnicy 165 mm – a w przypadku modelu RSB-14 o średnicy 203 mm. Model RSB-8 dysponuje mocą ciągłą 60W, szczytową (krótkotrwałą) 120W i jest w stanie wytworzyć w pokoju dźwięk o efektywności 106dB SPL. Natomiast model RSB-14 dysponuje mocą ciągłą 135, szczytową (krótkotrwałą) 200W i jest w stanie wytworzyć w pokoju dźwięk o efektywności 110dB SPL.Klipsch RSB-8, RSB-14 wyposażone są w wejścia cyfrowe TOSLINK i analogowe, a także w Bluetooth. Posiadają piloty zdalnego sterowania i trzy tryby pracy procesora dźwięku: Virtual Surround Mode, Dialogue Enhance Mode, Night Mode. Oba wyposażone są w dekoder Dolby.



RSB-8



Pasmo przenoszenia: 30Hz-15kHz +/- 3dB

Wymiary (S x W x G w mm):

Soundbar – 1016 x 95.3 x 95.3

Subwoofer – 187.4 x 266.7 x 342.9

Waga w kg:

Soundbar – 2.95

Subwoofer – 4.35



RSB-14



Pasmo przenoszenia: 28Hz-20kHz +/- 3dB

Wymiary (S x W x G w mm):

Soundbar – 1117.5 x 82.6 x 82.6

Subwoofer – 177.8 x 406.4 x 333.4

Waga w kg:

Soundbar – 4.54

Subwoofer – 10.89



* Dzięki DTS Play Fi aktualnie (III 2017) współpracują ze sobą wyselekcjonowane urządzenia pochodzące od firm: Acer, Aerix, Anthem, Arcam, Asus, Autonomic, Definitive Technology, Dish, Fusion Research, Hewlett-Packard, Integra, Klipsch, MartinLogan, McIntosh, Onkyo, Paradigm, Phorus, Pioneer, Polk Audio, Rotel, Soundcast, Sonus Faber, SVS, Thiel, Wadia, Wren.



Więcej o RW-1



Klipsch RW-1 to aktywny bezprzewodowy monitor model RW-1, który jest częścią kompleksowego systemu bezprzewodowego: Klipsch Stream Wireless Multi-Room Audio System, ale może także dzięki DTS Play-Fi® współpracować z urządzeniami innych producentów. Radio internetowe, serwisy streamingowe, nagrania zapisane w pamięci twojego urządzenia mobilnego, czy muzyka z CD lub płyty gramofonowej, mogą teraz z łatwością wędrować po całym domu i rozbrzmiewać wszędzie tam gdzie dostępna jest sieć Wi-Fi. Systemem można sterować przy pomocy darmowej aplikacji Klipsch Stream dostępnej na urządzenia pracujące na iOS czy Android.

Bezprzewodowy Klipsch RW-1 jest kolumną niewielką, mająca tylko 228mm wysokości i 127mm szerokości/głębokości, ale zdolną do niebywale zdecydowanej i dynamicznej reprodukcji dźwięku. Jako głośnik wysokotonowy pracuje aluminiowa kopułka o średnicy 19mm, wsparta tubą Tractrix® (90°x60°), co zapewnia szczegółowe i precyzyjne brzmienia w zakresie najwyższych tonów. Do odtwarzania wokalu i efektywnego basu zastosowano głośnik dynamiczny z membraną „cerametallic” o średnicy 89 mm. Całość napędza solidny wzmacniacz o mocy ciągłej 30W (moc szczytowa 60W). System wytwarza dźwięk o efektywności 100dB.



Posiadając dwa głośniki Klipsch RW-1 można jest sparować tak by odtwarzały muzykę stereofonicznie i wtedy oferowana przez nie jakość dźwięku niczym nie odbiega od takiego jaki nam proponuje tradycyjny system stereo. A jeśli to nie jest potrzebne, każdy z nich może swobodnie nagłaśniać oddzielny pokój.



Klipsch RW-1 może być zasilany bezprzewodowo Wi-Fi, ale możliwe jest także przyłączenie go przewodowo do Ethernetu. Wybór należy do Ciebie. Głośnik wyposażony jest w wejście analogowe, realizowane przy pomocy łącza minijack 3.5mm. Można do niego dołączyć indywidualne źródło analogowe i rozesłać muzykę bezprzewodowo po całym mieszkaniu czy domu.



Jeśli potrzebujesz wyciszyć głośnik, zmniejszyć lub zwiększyć poziom głośności, czy po prostu wyłączyć go w tej chwili, a Twój telefon jest gdzieś daleko, możesz skorzystać z zestawu podświetlanych manipulatorów znajdujących się na górnej części obudowy i łatwo wyregulować dźwięk w strefie.



Klipsch RW-1 jest na tyle niewielki, by można go było postawić gdziekolwiek. Posiada także nagwintowany otwór, który pozwala powiesić go łatwo na ścianie.