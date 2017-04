Onkyo TX-NR474E – amplituner 5.1 z Dolby Atmos i DTS:X™, HDR10, Dolby Vision, FireConnect*1 , DTS Play-Fi*1 i Chromecast*1.



Firma Onkyo wprowadza do swojej oferty amplituner A/V 5.1, który wyposażony jest w niemal wszystkie technologie zapewniające komunikację bezprzewodową, wszystkie najnowsze dekodery dźwięku 3D i możliwość współpracy z obrazem zrealizowanym zgodnie z normami: HDR10 i Dolby Vision™, posiadającym ekstremalnie szeroką paletę barw BT.2020 i bardzo wysoką rozdzielczość 4K.



Pięć wysokoprądowych wzmacniaczy końcowych o mocy wyjściowej 135 W/kanał, zbudowanych z wykorzystaniem tranzystorów, z łatwością wysteruje nawet bardzo wymagające, duże kolumny o impedancji znamionowej 4Ω, tworząc niezapomniany, potężny i dynamiczny przekaz dźwiękowy. Pomoże to słuchaczom w pełni doświadczyć naturalności i mocy dźwięku przestrzennego zapisanego na ścieżkach filmowych zrealizowanych w Dolby Atmos®*1 (w wersji 3.1.2) i DTS:X™.



Współpracę w systemach bezprzewodowego multiroomu zapewnia komunikacja Wi-Fi i protokoły: FireConnect*1, DTS Play-Fi*1 lub w wersji bezpośredniej między urządzeniami: Chromecast*1. Te nowoczesne rozwiązania pozwalają na korzystanie z aplikacji takich jak: Spotify, Tidal, Dezeer radia internetowego TuneIn, plików muzycznych zapisanych na sterującym systemem urządzeniu, a nawet na korzystanie z nagrań zapisanych na zewnętrznym serwerze muzycznym. Możliwe jest tworzenie wielu stref w których grają równocześnie różne źródeł lub użytkowanie multiroomu, w jednym czasie przez kilku użytkowników. Można tez oczywiście spiąć wszystkie aktywne głośniki znajdujące się w systemie tak, by odtwarzały jedną muzykę.



Najważniejsze właściwości:



• Moc wyjściowa 135 W/kanał

• Dekoduje Dolby Atmos*1 (w wersji 3.1.2) i DTS:X.

• 4 wejścia/ 1 wyjście HDMI (4K/60Hz / HDR10 / Dolby Vision™ / BT.2020 / HDCP 2.2)

• Dynamiczne wzmacniacze audio – akceptujące 4Ω

• Konwersja A/D 384 kHz/24-bit (AK 4438) i filtr analogowy VLSC™ - dźwięk czysty i klarowny

• Przygotowany do: Chromecast*1 i DTS Play-Fi*1 - multiroom bezprzewodowy

• Stabilne dwuzakresowe Wi-Fi – 5 GHz/2.4 GHz.

• Współpracuje z: Air Play, Spotify, TIDAL, Pandora®, TuneIn*5

• Multiroom audio bezprzewodowy - FireConnect*1



Funkcje zaawansowane:



• 4 wejścia/ 1 wyjście HDMI (4K/60Hz / HDR10 / Dolby Vision™ / BT.2020 / HDCP 2.2)

• Dekoduje Dolby Atmos*1 (w wersji 3.1.2)

• Tryb Surround Enhencer*1 - symuluje odtwarzanie w trybie 5.1.2, kreuje dodatkowe wirtualne głośniki.

• Dekoduje DTS:X i dokonuje rozszerzenia dowolnej ścieżki – DTS Neural:X™

• AccuEQ – korekcja akustyki pomieszczenia

• AccuReflex Phase Alignment – perfekcyjne spasowania dodatkowych głośników Dolby Atmos z głośnikami frontowymi.

• Współpracuje z aplikacją Onkyo Controller – intuicyjna obsługa multiroomu.*2

• Stabilne dwuzakresowe Wi-Fi – 5 GHz/2.4 GHz.

• Chromecast*1 – bezprzewodowy streaming audio.

• DTS Play-Fi*1 – pozwala przesłać muzykę z aplikacji do amplitunera i bezprzewodowych głośników umieszczonych w innych pomieszczeniach.

• Współpracuje z plikami: Hi-Res audio, DSD 5.6 MHz/2.8 MHz*3, 192 kHz/24-bit FLAC, WAV, AIFF, ALAC i Dolby® TrueHD*4

• Współpracuje z: AirPlay

• Współpracuje z: Spotify, TIDAL, Pandora®, TuneIn*5

• FireConnect™ – bezprzewodowy multiroom pozwalający przesłać audio z serwisów internetowych i wejść liniowych*6 do współpracujących głośników bezprzewodowych.

• Bluetooth® – technologia bezprzewodowa (Version 2.1 + EDR, Profile: A2DP v1.2, AVRCP v1.3)

• Technologia – Advanced Music Optimizer – poprawa jakości dźwięku skompresowanego łącznie z Bluetooth®.





*1 – funkcja dostępna po aktualizacji oprogramowania

*2 – dla urządzeń opartych na iOS i Android. Dostępna na App Store i Google Play™.

*3 – odtwarzanie DSD nie jest dostępne przez sieć bezprzewodową

*4 – Dolby TrueHD tylko przez wejście USB

*5 – Dostępność usługi zależy od rejonu. Może być wymagana subskrypcja. Serwis „Pandora” jest dostępny tylko w Australii i Nowej Zelandii.

*6 – Wysyłanie w sieć sygnału z wejść liniowych zależy od modelu urządzenia i będzie dostępne po aktualizacji.





Właściwości wzmacniacza:



• Moc wyjściowa 135 W/kanał (6Ω, 1kHz, 1% THD, wysterowany jeden kanał, IEC)

• Amplifikacja zapewnia porywającą reprodukcję stereo i wielokanałową

• Wzmacniacz końcowy zrealizowany na tranzystorach – niskie zniekształcenia

• Wzmacniacz końcowy generujący wysoki prądem wyjściowy – wysterowanie dużych kolumn głośnikowych o impedancji 4 Ω.

• Transformator H.C.P.S. (High Current Power Supply)

• Wzmacniacz bez przesunięć fazowych – dźwięk czysty i detaliczny

• VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) – klarowny dźwięk bez szumów

• PLL (Phase Locked Loop) – technologia zmniejszająca jitter – wyjście S/PDIF

• Dynamiczne wzmacniacze audio – akceptujące 4Ω



Funkcje przetwarzania:



• Odtwarzanie Dolby Atmos*1 (3.1.2) i DTS:X

• HDMI® – 4K/60 Hz, HDR10, Dolby Vision, 3D, Audio Return Channel, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, DTS:X™, DTS-HD Master Audio™, DSD, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM i CEC

• Przetwornik AKM (AK4438) 384 kHz/32-bit

• DSP 32-bit

• Tryby DSP dla gier: Rock, Sports, Action i RPG

• Tryb przestrzenny Theater-Dimensional Virtual Surround

• Tryb Pure Audio – amplituner pracuje jak wzmacniacz stereo – krystalicznie czysta reprodukcja dźwięku

• Tryb Direct

• Regulacja barwy tonu (Bass/Treble) dla kanałów frontowych P/L



Połączenia:



• 4 wejścia / 1 wyjście HDMI

• 1 port USB z zasilaniem 5V/1A – odtwarzanie audio z pamięci flash

• 2 wejścia kompozyt

• 3 wejścia cyfrowe audio (2 optyczne i 1 koaksjalne)

• 3 wejścia analogowe RCA (tył)

• 1 wejście analogowe mini-jack (3.5mm – front)

• 1 wyjście na subwoofer

• 1 wyjście słuchawkowe (6.35 mm – front)

• 1 wejście mikrofonowe (wyłącznie dla mikrofonu pomiarowego AccuEQ – front)

• Zakręcane gniazda głośnikowe akceptujące wtyki bananowe (5 par)



Inne właściwości:



• USB - odtwarzanie audio z pamięci flash

• Regulowana zwrotnica dla każdego kanału (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)

• Synchronizacja A/V (do 500ms w krokach co 5 ms do 48kHz)

• Graficzne OSD na wyjściu HDMI

• Diagram ułatwiający podłączenie na tylnym panelu

• Duże klawisze bezpośredniego wyboru wejść

• Funkcja „IP Control” przez sieć LAN

• Jeżeli uruchomione są następujące funkcje Hybrid Standby, zużycie energii w trybie czuwania może wynieść maksymalnie 12W.

o HDMI Standby Through (on) – przejście sygnału z urządzeń podłączonych do amplitunera przy użyciu HDMI, do TV przy wyłączonym amplitunerze (standby).

o Network Standby (on) – umożliwia uruchomienie amplitunera z pozycji standby przez urządzenie mobilne z wgranym Onkyo Controller (iOS, Android)

o Bluetooth Wakeup (on) – budzenie sygnałem przesyłanym Bluetooth z innego urządzenia.

o USB Power Out On Standby (on) – np. ładowanie urządzeń dopiętych do USB

o HDMI CEC (on) – sterowanie z pilota TV, przełączanie na odpowiednie źródło, przejście w tryb czuwania gdy wyłączony zostanie TV.

• Korektor graficzny dla każdego kanału + dla subwoofera (regulowanych do 9 częstotliwości wybieranych z zakresu 25Hz-16kHz i do 5 wybieranych dla subwoofera z zakresu 25Hz-160Hz +/- 6dB)

• Możliwość zaprogramowania 3 indywidulanych ustawień korektora graficznego

• Regulacja niskie/wysokie (dla kanałów przednich)

• 3 tryby pracy wyświetlacza (Normal/Dim/Dimmer)

• 40 pamięci FM/AM – FM z RDS (PS/RT/PTY/TP)

• Uaktualnienie oprogramowania przez Ethernet lub USB

• RIHD (Remote Interactive Over HDMI)

• Proste zdalne sterowanie

• Pobór mocy 400W