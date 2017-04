JBL BassPro Micro



JBL BassPro Micro to ultrakompaktowa aktywna skrzynia basowa z funkcją łatwego montażu i demontażu. Najlepszy wybór dla tych, którzy chcą zwiększyć przestrzeń dźwięku i wzmocnić bas w swoim samochodzie.



Firma JBL stworzyła nowe dokowalne rozwiązanie z BassPro Micro. Ta ultrakompaktowa aktywna skrzynia basowa pozwala osiągać niesamowite niskie tony. Biorąc pod uwagę jej niewielkie rozmiary można by powątpiewać w moc tego urządzenia. A jednak! Kombinacja wzmacniacza klasy D o mocy 140 W RMS oraz 20 cm subwoofera pozwala osiągnąć poziom 100 dB w odległości około 3 metrów. Obudowę subwoofera można zadokować w stałej bazie wzmacniacza i odłączyć ją w kilka sekund, jeśli potrzebna jest dodatkowa przestrzeń bagażowa. BassPro Micro posiada wejście wysokiego i niskiego poziomu, dzięki czemu może zostać z łatwością podłączona do istniejącego systemu audio w samochodzie. Ustawienia pozwalają na sterowanie czułością wejścia, regulację częstotliwości podziału oraz korekcję niskich tonów ze wzmocnieniem nawet o 9 dB. Przełącznik fazy umożliwia uzyskanie odpowiedniego wyrównania fazy pomiędzy subwooferem, a głównymi głośnikami. Wynikiem jest pozbawiona przesterowań głębia niskich częstotliwości dla każdego rodzaju muzyki.



Wydajna i minimalistyczna konstrukcja BassPro Micro sprawia, że jest to idealne udoskonalenie każdego samochodowego systemu audio. W celu dodatkowego wzmocnienia basu można połączyć dwie jednostki uzyskując jeszcze większą moc.



Dużym atutem prezentowanej skrzyni basowej jest jej smukły wygląd i elegancki design. Wytrzymały materiał maskownicy, chromowa matowana listwa oraz wykończenie obudowy w kolorze zmatowionej czerni sprawia, że BassPro Micro wygląda naprawdę świetnie. Istotnym udogodnieniem jest proste i szybkie odłączanie skrzyni, która została zaprojektowana tak, aby można było ją odpinać od zamontowanego na stałe modułu wzmacniacza. Jest to bardzo proste dzięki specjalnym klamrom – skrzynia basowa jest wpinana bądź wypinana w zainstalowaną na stałe stację bazową. Jej demontaż daje dodatkową przestrzeń bagażową, gdy jest ona niezbędna.

Wbudowany wzmacniacz klasy D o mocy 140 W RMS zapewnia odpowiednio dopasowaną elektronikę i jest zoptymalizowany do współpracy z BassPro Micro pod kątem charakterystyki urządzenia, jak i właściwości akustycznych obudowy. Klasa D oznacza także, że wzmacniacz pozostaje chłodniejszy i pobiera mniej energii z układu elektrycznego pojazdu. O uniwersalności systemu świadczą również wejścia wysokiego i niskiego poziomu. System BassPro Micro został zaprojektowany tak, aby spełniać wymagania kompatybilności z niemal każdym samochodowym systemem audio. Posiada wejścia głośnikowe przeznaczone do fabrycznych systemów OEM lub wejścia liniowe RCA dla systemów posprzedażowych o wysokiej jakości. BassPro Micro posiada także wejścia o wysokiej czułości na cztery kanały, aby zagwarantować jednostajny poziom niskich tonów oraz obwód wykrywania dźwięku, który umożliwia włączenie urządzenia i wyłączenie go do trybu standby. Czas wygaszania ustawiony jest na 3 minuty. (System posiada stosunkowo wolną stałą czasową, aby uniknąć przypadkowego włączenia urządzenia.) Obwód, który automatycznie wykrywa dźwięk, włącza wzmacniacz zaraz po wykryciu sygnału audio. Posiada również przełącznik umożliwiający wyłączenie wykrywania dźwięku, gdy wolisz uruchamiać urządzenie z pilota przewodowego.



Specyfikacja techniczna



Przetworniki: woofer 8" (200 mm)

Moc wzmacniacza: 140 W RMS

Pasmo przenoszenia: 35Hz – 120Hz

Bezpiecznik: 15 A

Maksymalny pobór prądu: 14.5 A

Prąd spoczynkowy: <800 mA

Czułość wejścia: 0.05 V – 2.0 V wejście niskiego poziomu; 0.5 V – 20 V wejście wysokiego poziomu

Częstotliwości graniczne: 50 Hz – 120 Hz

Nachylenie zwrotnicy: 12 dB/oktawę

Regulacja podbicia basu: 0 dB do + 9 dB @ 65 Hz

Wymiary (Dług. x Szer. x Wys.): 411 mm x 177 mm x 275 mm

Sugerowana cena detaliczna: 1399 zł