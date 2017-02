Samsung European Forum 2017



W trakcie European Forum w Barcelonie firma Samsung zaprezentowała mediom oraz partnerom biznesowym portfolio swoich produktów na 2017 rok. Wśród nich znalazły się telewizory z nowej linii QLED TV, urządzenia AGD (w tym inteligentna lodówka Family Hub 2.0) oraz najnowsze smartfony z linii Galaxy A.



QLED TV – idealne odwzorowanie kolorów, świetne kąty widzenia i

wyróżniający się design



Uwagę uczestników Samsung European Forum szczególnie zwróciła nowa linia najwyższej klasy telewizorów. Urządzenia z linii QLED TV dokładnie odtwarzają przestrzeń kolorów DCI-P3, co wnosi nową jakość w zakresie głębi barw. Dzięki nowej technologii Quantum Dot telewizory QLED Samsung wyświetlają głęboką czerń i bogactwo szczegółów, niezależnie od stopnia oświetlenia danej sceny czy jasności panującej w pomieszczeniu.



Telewizory QLED mogą ponadto generować maksymalne wartości luminancji sięgające 1500–2000 nitów, bez żadnego wpływu na wierność reprodukcji barw. Dzięki technologii Quantum Dot nie trzeba obniżać jasności ekranu dla uzyskania doskonałej jakości kolorów, która nie zmienia się w zależności od perspektywy widza.



Telewizory z serii QLED wyróżniają się nie tylko najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, ale również wyjątkowym designem. Zostały zaprojektowane zgodnie z filozofią Design 360 – najnowsze telewizory premium firmy Samsung prezentują się świetnie z każdej strony, nie tylko z perspektywy ekranu, i mogą być samodzielnym meblem upiększającym każdy salon.



Inteligentne lodówki Family Hub 2.0



Uczestnicy Samsung European Forum mogli obejrzeć zaprezentowane po raz pierwszy na targach CES 2017 inteligentne lodówki Family Hub 2.0. Nowa linia Family Hub oferuje udoskonalone, lepiej zintegrowane aplikacje, które dają użytkownikom jeszcze więcej możliwości niż zeszłoroczne modele inteligentnych lodówek. Dzięki zastosowaniu kamer wewnątrz urządzenia, użytkownicy mogą w każdej chwili sprawdzić, jakie produkty mają w swojej lodówce i co należy dokupić. Można następnie dodać ikony tych produktów do listy zakupów i zamówić je wygodnie przez internet. Aplikacje kulinarne, takie jak AllRecipes, pozwalają na śledzenie przepisu na wyświetlaczu, aby ułatwić pracę i kulinarne inspiracje w kuchni.



Family Hub 2.0 będzie dostępny we wszystkich typach lodówek – od najpopularniejszych lodówek dwudrzwiowych z dolną zamrażarką poprzez dodanie do oferty popularnych trzy- i cztero-drzwiowych lodówek Mutlidoor. Dzięki temu klienci będą mogli wybrać takie urządzenie, które najlepiej odpowiada ich domowym potrzebom, łącząc je z funkcjonalnością Family Hub.



W modelach Family Hub 2.0 istotnie rozszerzono funkcję komunikacji rodzinnej. Całkiem nowy, łatwy w użyciu interfejs umożliwia poszczególnym członkom rodziny stworzenie własnych profili i umieszczenie w nich swojego zdjęcia profilowego (awataru). 21,5” ekran dotykowy LED służy za interaktywną, cyfrową tablicę informacyjną, na której członkowie rodziny, poprzez swoje profile i aplikację Samsung Smart Home na smartfonie, mogą się wymieniać zdjęciami, udostępniać aktualne plany zajęć, wpisywać odręczne notatki w czasie rzeczywistym, a także zamieszczać informacje dla pozostałych członków rodziny, bez względu na to, gdzie się aktualnie znajdują.



Stylowa linia Galaxy A



W Barcelonie zaprezentowano również nową odsłonę smartfonów z linii Galaxy A (2017). Urządzenia z tej serii będą dostępne w Europie w dwóch wariantach – A5 o przekątnej 5,2 cala i A3 o przekątnej 4,7 cala. Obie wersje urządzenia łączy piękne wzornictwo, udoskonalone aparaty fotograficzne, odporność na wodę i pył zgodnie z normą IP68 oraz wbudowany czytnik linii papilarnych.



Tylny i przedni aparat Galaxy A5 ma rozdzielczość 16 MP, a w przypadku Galaxy A3 odpowiednio 13 MP i 8 MP. Aparaty (tylny i przedni) w obu modelach mają taki sam jasny obiektyw F1.9. Nowością w serii Galaxy A (2017) jest możliwość przesuwania przycisku migawki w dowolne miejsce na ekranie oraz użycia wyświetlacza jako przedniej lampy błyskowej w celu doświetlenia zdjęcia, wpływa to na wysoką jakość ujęć typu selfie.



Aparat fotograficzny w Galaxy A (2017) ma ponadto uproszczony interfejs, umożliwiający m.in. bezpośrednie nakładanie filtrów. Użytkownicy mogą również korzystać z dodatkowych trybów, które podbijają kolor i kontrast wybranych ujęć. Nowością w serii Galaxy A (2017) jest bezpieczny folder, w którym użytkownik może przechowywać swoje prywatne pliki oraz aplikacje. Folder jest chroniony uwierzytelnianiem biometrycznym.



Galaxy A (2017) został zaprojektowany z uwzględnieniem kilku popularnych cech flagowego smartfona Galaxy S7. Po raz pierwszy w serii Galaxy A (2017) zastosowano wodo i pyłoodporną obudowę zaprojektowaną zgodnie z normą IP68, która chroni telefon przed wodą (do 1.5m przez 30 minut), piaskiem i pyłem, umożliwiając korzystanie z urządzenia w niemal każdych warunkach. Galaxy A (2017) jest dostępny w czterech stylowych kolorach: Black Sky, Gold Sand, Blue Mist i Peach Cloudi.



Szeroka oferta sprzętu AGD



Ważną częścią ekspozycji towarzyszącej europejskiemu forum była przestrzeń, w której zaprezentowano szerokie portfolio innowacyjnych urządzeń gospodarstwa domowego. Samsung oferuje praktyczne rozwiązania, dzięki którym gotowanie będzie jeszcze łatwiejsze i bezpieczniejsze, takie jak technologia Dual Cook™. Dzięki niej jeden piekarnik można wykorzystać jako dwa. Specjalny separator w środku urządzenia pozwala piec dwa całkowicie różne dania w tym samym czasie. System zabezpiecza przenikanie się aromatów i umożliwia ustawienie różnych temperatur pieczenia. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest duża oszczędność energii, którą osiągnięto poprzez skrócenie czasu pieczenia.



Kolejną propozycją jest płyta indukcyjna ze strefą Flex Zone. Duże, prostokątne, otwarte pole na płycie zostało zaprojektowane tak, by mieściło garnki i patelnie o różnych kształtach i wymiarach lub duże naczynia do gotowania. Samsung przygotował coś także dla tych, którym w płytach indukcyjnych brakuje szybkiego podglądu na moc, z jaką pracuje urządzenie. Dzięki Virtual Flame™, nowoczesne i energooszczędne płyty działają pod tym względem tak samo jak tradycyjne. Oświetlenie LED pozwoliło wprowadzić imitacje płomieni wyświetlanych na garnku i w zależności od mocy ustawionej w danym polu, wyświetlane płomienie są wyższe lub niższe. Dzięki temu użytkownik ma lepszą kontrolę nad mocą danego pola – podobnie jak na płycie gazowej.



Firma Samsung ma także szeroką ofertę odkurzaczy, w tym robotów sprzątających. W Barcelonie zaprezentowano m. in. POWERbota VR7000. Nowy robot sprzątający zbliża się do ścian na odległość 15 mm. Jest to możliwe, ponieważ szczotki o szerokości 288 mm (najszerszej wśród czołowych marek odkurzaczy) są umieszczone blisko przodu urządzenia. Dzięki funkcji Edge Clean Master natomiast, kiedy odkurzacz dojedzie do ściany, może łatwo zebrać zalegające na podłodze kurz i włosy (wybrane modele VR7000 mają specjalne szczotki anti-tangle). Zapewniają to specjalne wysuwane szczotki oraz opływowy kształt urządzenia. Sprzątanie przy przeszkodach jest jeszcze dokładniejsze dzięki funkcji Auto Shutter - automatyczne opuszczenie barierki umożliwia wciągnięcie większej ilości kurzu blisko krawędzi przeszkody.



POWERbotaTM VR7000 wyposażono w wiele inteligentnych funkcji, które zwiększają efektywność jego automatycznej pracy. Funkcje Visionary Mapping™ Plus i FullView Sensor™ 2.0 służą do rozpoznawania i zapamiętywania układu pomieszczeń, umożliwiając ich dokładne wysprzątanie. Odkurzacz może następnie samodzielnie ruszyć w kierunku zabrudzonych części domu. Wykrywa również i omija przeszkody lub drobne przedmioty (poniżej 10 mm).