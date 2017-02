SAMSUNG Galaxy A5 (2017) i A3 (2017) już do kupienia w Polsce!



Pierwsze modele najnowszych smartfonów Samsung A5 (2017) oraz A3 (2017) trafiły już na półki sklepowe w całej Polsce. Obie wersje łączy piękne wzornictwo, udoskonalone aparaty fotograficzne, odporność na wodę i pył (zgodnie z normą IP68), port USB typu C oraz wbudowany czytnik linii papilarnych. To między innymi dzięki tym cechom oraz funkcjom tegoroczne modele Galaxy A5 i A3 można zaklasyfikować jako smartfony z półki premium.



Najnowsze modele z serii Galaxy A (2017) są dostępne do kupienia w polskich sklepach w dwóch wariantach: A5 (2017), z ekranem Full HD 5,2 cala oraz A3 (2017) z ekranem HD o przekątnej 4,7 cala. W obu modelach wyświetlacze wykonano w technologii super AMOLED.

Tylny i przedni aparat w Galaxy A5 (2017) ma rozdzielczość 16 MP, a w przypadku Galaxy A3 odpowiednio: 13 MP i 8 MP. W obu modelach aparaty mają tak samo jasny obiektyw F1.9. Nowością w serii Galaxy A (2017) jest możliwość przesuwania przycisku migawki w dowolne miejsce na ekranie oraz użycia wyświetlacza jako przedniej lampy błyskowej, w celu doświetlenia zdjęcia. Dzięki temu ujęcia typu selfie będą miały jeszcze lepszą jakość, nawet przy słabym świetle. Aparat fotograficzny w Galaxy A (2017) ma ponadto uproszczony interfejs, umożliwiający m.in. bezpośrednie nakładanie filtrów. Użytkownicy otrzymają również do dyspozycji dodatkowe tryby, które podbijają kolor i kontrast wybranych ujęć.



Najnowsza linia smartfonów Galaxy A (2017) została zaprojektowana z uwzględnieniem kilku popularnych cech flagowego smartfonu Samsung, czyli Galaxy S7. Wśród nich znalazły się:



• Wodo- i pyłoodporna obudowa, zaprojektowana zgodnie z normą IP68. To nowość w smartfonach Galaxy A (2017). Obudowa chroni telefon przed wodą (do 1.5 m przez 30 minut), piaskiem i pyłem, umożliwiając korzystanie z urządzenia w niemal każdych warunkach.



• Pojemniejsza bateria, pozwalająca wydłużyć czas korzystania z telefonu.



• Technologia Always on Display, umożliwiająca wyświetlanie najważniejszych powiadomień bez budzenia telefonu, co oszczędza czas użytkownika i baterię urządzenia.



• Pojemniejsza pamięć i obsługa kart microSD nawet do 256 GB.



• Funkcja szybkiego ładowania w Galaxy A5 (2017).



Kolejną nowością w tegorocznych modelach Galaxy A jest bezpieczny folder, w którym użytkownik może przechowywać swoje prywatne pliki oraz aplikacje. Folder chroniony jest uwierzytelnianiem biometrycznym. Oba modele Galaxy A (2017) mają wbudowany czytnik linii papilarnych, umieszczony w przycisku Home, który gwarantuje bezpieczeństwo danych użytkownika.