Sonus Faber - Amati, Guarneri, Vox, Serafino – Homage Tradition



Na kolekcję składają się cztery modele: Amati, Guarneri, Vox oraz zupełna nowość - kolumna Serafino. Jest ona 3.5 drożną wolnostojąca konstrukcją, której nazwa wywodzi się od włoskiego lutnika Santo Serafino, żyjącego w latach 1699-1758, weneckiego mistrza ze szkoły Nicolo Amati. Klasyczna i prawdziwie włoska stylistyka opiera się o wieloletnią tradycje firmy. Sonus Faber, tworząc to całkiem nowe dzieło, ponownie nawiązuje do charakterystycznego kształtu lutni. Zmieniono natomiast komponenty oraz materiały.



Projekt



Patenty oraz rozwiązania technologiczne zastosowane w Lilium, Il Cremonese oraz zestawie Olimpica kontynuują swą ewolucję w ramach serii Homage Tradition. „Stealth Ultraflex“ jest rozwinięciem systemu „Stealth Reflex“. Jego zewnętrzną część wykonano z tłoczonego aluminium. Znajduje się ona na tylnej ściance i ma za zadanie regulować przepływ powietrza przez specjalny kanał, eliminując przy tym wszelkie turbulencje, a co za tym idzie, także i zniekształcenia. Częścią egzoszkieletu jest także tylna ścianka, która łączy panele tłumiące w podstawie i górnej części obudowy.



Zestawy Guarneri oraz Serafino wyposażono w tzw. „ciche kolce“ (Silent Spikes). Wykonano je, łącząc ze sobą metal i polimer. Są one nową wersją klasycznego, opatentowanego przez Sonus faber systemu „Z.V.T“ (Zero Vibration Transmission), który wywodzi się z zestawu Il Cremonese. W nowej kolumnie Amati zachowano klasyczny, zoptymalizowany system zawieszenia. Przetworniki użyte w serii Homage Tradition to zmodyfikowane konstrukcje znane z serii Il Cremonese.



Styl



Obudowy kolumn nawiązują swym kształtem do kształtu lutni lecz konstrukcję poddano poważnym zmianom. Kolumny serii Homage Tradition są owocem szczegółowych badań. Zaokrąglone boki zostały zmienione, obudowom nadano większą objętość, połączono także rozwiązania zastosowane we wcześniejszych seriach Tradition oraz Lilium.



Te zmiany skutkują jeszcze lepszą kontrolą rezonansów wewnętrznych. Znakiem rozpoznawczym nowej serii jest wykończona głównie drewnem, górna część obudowy. Jest to akcent, który wprost nawiązuje do serii Homage. Podstawki modelu Guarneri Tradition pełnią zarówno czysto estetyczne jak i akustyczne funkcje. Wykonane zostały z włókien węglowych i są wynikiem doświadczeń zdobytych przy produkcji kolumn Ex3ma oraz podczas współpracy Sonus Faber z firmą Pagani Automobili. Smukła i zaokrąglona linia standu, mimo iż znacznie lżejsza od poprzednika, oferuje większą wytrzymałość.



Wykończenia kolorystyczne



Kolumny Homage Tradition dostępne są w dwóch wersjach wykończenia:



•Czerwona: Tradycyjne drzewo orzechowe z czarnymi akcentami, połączone z elementami z czarnego, szczotkowanego aluminium oraz czarnej skóry (podobnie jak flagowe modele Aida,Lilium oraz Il Cremonese)



•Wenge: Drewno wenge - po raz pierwszy użyte przez Sonus Faber, z akcentami drewna klonowego (nawiązanie do serii Olimpica) z elementami ze szczotkowanego aluminium w kolorze tytanowym oraz wykończeniem z brązowej skóry.



Ceny detaliczne



•Amati Tradition - 119 998 zł z VAT /parę

•Serafino Tradition – 89 998 zł z VAT /parę

•Guarneri Tradition – 65 998 zł z VAT /parę wraz z podstawami



Kolekcja Homage Tradition będzie dostępna od lutego 2017 w najlepszych salonach.



GUARNERI TRADITION



Konstrukcja



2-drożna kolumna głośnikowa w obudowie bas-reflex z systemem “Stealth Ultraflex” oraz technologią “Zero Vibration Transmission” zaimplementowaną do izolującego od podłoża, wyposażonego w system antywibracyjny standu.



Głośnik wysokotonowy



H28 XTR-04. Przetwornik firmy Sonus faber z jedwabną kopułką 28 mm “Arrow Point” DAD z drewnianą obudową w postaci komory labiryntowej.



Głosnik średnio-niskotonowy



W15 XTR-04. Ultralinearny przetwornik firmy Sonus faber 150 mm z magnesem neodymowym.



Zwrotnica



Konstrukcja pozbawiona rezonansów. Zoptymalizowana pod kątem amplitudy/fazy dla uzyskania optymalnej prezentacji czaso-przestrzennej. “Paracross topology”. Impedancja w zakresie niskich częstotliwości jest kontrolowana pod kątem optymalnych warunków współpracy ze wzmacniaczami. W konstrukcji zastosowano komponenty najwyższej jakości: najnowsze olejowe i złoto-srebrno-olejowe kondensatory firmy Mundorf serii Evo oraz cewki firmy Jantzen. Punkt podziału zwrotnicy: 2.500 Hz



Pasmo przenoszenia

40 Hz - 35 000 Hz,

Skuteczność

87 dB SPL (2,83 V / 1 m).

Impedancja

4 Ohm

Sugerowana moc wzmacniacza

30-250W bez funkcji clipping

Maksymalne napięcie wejściowe (IEC268-5)

20 V rms

Wymiary

377 x 239 x 375 mm

Masa

16 kg

Dedykowane standy

(całkowicie wyprodukowane z włókna węglowego)

Wymiary

758 x 300 x 390 mm

Masa

16 kg



SERAFINO TRADITION



Konstrukcja



3.5-drożna kolumna głośnikowa bas-reflex z systemem “Stealth Ultraflex System” oraz technologią “Zero Vibration Transmission” zaimplementowaną do izolującego od podłoża systemu antywibracyjnego.



Głośnik wysokotonowy



H28 XTR-04. Przetwornik firmy Sonus faber z kojedwabną kopułką 28 mm “Arrow Point” DAD z drewnianą obudową w postaci komory labiryntowej.



Głośnik średniotonowy



M15 XTR-04. Ultralinearny przetwornik firmy Sonus faber 150 mm z magnesem neodymowym.



Głośniki niskotonowe



2 x W18XTR-08. Przetwornik firmy Sonus faber 180 mm. Ultralekkie, 3-warstwowe membrany o konstrukcji typu „sandwich”, zbudowane ze stanowiącej rdzeń pianki oraz dwóch papierowych warstw zewnętrznych.



Zwrotnica



Konstrukcja pozbawiona rezonansów. Zoptymalizowana pod kątem amplitudy/fazy dla uzyskania optymalnej prezentacji czaso-przestrzennej. “Paracross topology”. Impedancja w zakresie niskich częstotliwości jest kontrolowana pod kątem optymalnych warunków współpracy ze wzmacniaczami. W konstrukcji zastosowano komponenty najwyższej jakości: najnowsze, olejowe i złoto-srebrno-olejowe kondensatory firmy Mundorf serii Evo oraz cewki firmy Jantzen. Punkty podziału zwrotnicy: 80/250/2.500 Hz.



Pasmo przenoszenia

30 Hz - 35 000 Hz, wraz z systemem Stealth

Skuteczność

90 dB SPL (2,83 V / 1 m).

Impedancja

4 Ohm

Sugerowana moc wzmacniacza

80-350W bez funkcji clipping

Maksymalne napięcie wejściowe (IEC268-5)

22 V rms

Wymiary

1091 x 369 x 485 mm

Masa

16 kg

Wymiary

758 x300 x390 mm

Masa

52 kg



AMATI TRADITION



Konstrukcja



3.5-drożna kolumna głośnikowa bas-reflex z systemem “Stealth Ultraflex System” oraz technologią “Zero Vibration Transmission” zaimplementowaną doizolującego od podłoża systemu antywibracyjnego.



Głośnik wysokotonowy



H28 XTR-04. Przetwornik firmy Sonus faber z kojedwabną kopułką 28 mm “Arrow Point” DAD z drewnianą obudową w postaci komory labiryntowej.



Głośnik średniotonowy



M15 XTR-04. Ultralinearny przetwornik firmy Sonus faber 150 mm z magnesem neodymowym.



Głośniki niskotonowe



2 x W22XTR-08. Przetwornik firmy Sonus faber 180 mm. Kanapkowe, ultralekkie, 3-warstwowe membrany zbudowane ze stanowiącej rdzeń pianki oraz dwóch papierowych warstw zewnętrznych.



Zwrotnica



Konstrukcja pozbawiona rezonansów. Zoptymalizowana pod kątem amplitudy/fazy dla uzyskania optymalnej prezentacji czaso-przestrzennej. “Paracross topology”. Impedancja w zakresie niskich częstotliwości jest kontrolowana pod kątem optymalnych warunków współpracy ze wzmacniaczami. W konstrukcji zastosowano komponenty najwyższej jakości: najnowsze, olejowe i złoto-srebrno-olejowe kondensatory firmy Mundorf serii Evo oraz cewki firmy Jantzen. Punkty podziału zwrotnicy: 80/250/2.500 Hz.



Pasmo przenoszenia

28 Hz - 35 000 Hz,

Skuteczność

90 dB SPL (2,83 V / 1 m).

Impedancja

4 Ohm

Sugerowana moc wzmacniacza

100-500W bez funkcji clipping

Maksymalne napięcie wejściowe (IEC268-5)

25 V rms

Wymiary

1176 x 411 x 512 mm

Masa

61 kg