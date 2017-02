Sony VPL-PHZ10, VPL-PWZ10 – projektory ze źródłem laserowym.



Firma Sony ogłosiła powiększenie rodziny projektorów z laserowym źródłem światła



Z-Phosphor™ o dwa modele nowej generacji, przeznaczone do użytku w klasach szkolnych, salach wykładowych i firmowych salach konferencyjnych. Zwiększają one atrakcyjność cenową technologii laserowej w odniesieniu do tradycyjnych lamp w segmencie projektorów instalacyjnych. Dzięki projektorom VPL-PHZ10 (5000 lm, WUXGA) oraz VPL-PWZ10 (5000 lm, WXGA) z zalet technologii laserowej — jakości obrazu, wiernej reprodukcji kolorów i ograniczonych niemal do zera kosztów konserwacji — będą mogli skorzystać nabywcy, którzy dotąd używali tylko projektorów z lampą.



Przejście na technologię laserową przynosi szkołom i firmom szereg korzyści. Stworzona przez firmę Sony technologia laserowego źródła światła Z-Phosphor pozwala uzyskać dużą jasność i wysoką rozdzielczość obrazu, a dodatkowo zapewnia oszczędność czasu i komfort pracy prelegenta. Eliminuje czekanie na rozgrzanie i wystygnięcie lampy, ograniczony zakres kątów instalacji projektora oraz kompromisy między wysoką jasnością a wysoką rozdzielczością. Nowa linia kompaktowych, wydajnych projektorów laserowych Sony stała się atrakcyjną inwestycją dla znacznie szerszego kręgu odbiorców.



Projektory VPL-PHZ10 i VPL-PWZ10 stanowią opłacalne rozwiązanie do mniejszych klas szkolnych, pokojów narad i innych pomieszczeń, ale zastosowana w nich technologia laserowa 3LCD Z-Phosphor jest taka sama jak w dotychczsowych instalacyjnych projektorach laserowych Sony. Projektory laserowe są zaprojektowane do pracy praktycznie bez żadnej konserwacji przez okres do 20 000 godzin*. Dzięki energooszczędnym funkcjom, takim jak automatyczne przyciemnianie (ang. Auto Dimming) czy automatyczna jasność (ang, Auto Brightness), całkowity koszt ich eksploatacji jest niższy niż projektorów z konwencjonalną lampą. Oferta firmy Sony dla biznesu i edukacji obejmuje już osiem modeli laserowych o jasności od 4100 do 7000 lumenów i rozdzielczości WXGA lub WUXGA.

Kompaktowe rozwiązanie odznaczające się imponującym zakresem przesuwania osi obiektywu, łatwością instalacji i praktycznie zerowymi wymaganiami konserwacyjnymi.



Oba nowe projektory są oparte na technologii 3LCD BrightEra™, której działanie polega na niezależnej, jednoczesnej projekcji poszczególnych składowych obrazu: czerwonej, zielonej i niebieskiej. W rezultacie na ekranie widać żywe, naturalne barwy — bez przekłamań kolorów, z jakimi spotykają się użytkownicy innych systemów projekcyjnych. Dla zapewnienia ostrego i wyraźnego obrazu każdy piksel jest optymalizowany przez system Sony Reality Creation. Analizuje on klatka po klatce sygnał źródłowy, a następnie wprowadza korekty z wykorzystaniem zaawansowanej bazy wzorów. Technologia Contrast Enhancer firmy Sony, zastosowana pierwotnie w projektorach do kina domowego, poprawia w czasie rzeczywistym wygląd jasnych i ciemnych fragmentów. Zwiększa jaskrawość świateł oraz bogactwo i głębię odcieni czerni.



Projektanci Sony starają się, by możliwości urządzeń przewyższały oczekiwania przyszłych użytkowników. Nowe projektory laserowe są więc wyposażone w ułatwiające użytkowanie, innowacyjne rozwiązania, jak system szybkiego włączania i wyłączania, możliwość instalacji pod dowolnym kątem czy szeroki zakres zmian położenia osi obiektywu w pionie i w poziomie.

Do wyróżników czwartej generacji projektorów laserowych Sony należą nowa, wtapiająca się w otoczenie stylistyka oraz cicha praca. Wbudowane łącza HDBaseT™ pozwalają przesyłać jednym kablem o długości do 100 metrów wszystkie sygnały: wideo, audio, sterujące i IP. Ułatwiają tym samym łączenie urządzeń i zmniejszają całkowity koszt systemu.



Okres użytkowania modeli VPL-PHZ10 i VPL-PWZ10 jest znacznie dłuższy niż projektorów z tradycyjną lampą, a do zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania (ang. TCO) przyczynia się duża liczba godzin pracy bez konserwacji. Projektory 3LCD z laserowym źródłem światła mogą działać praktycznie bez żadnych zabiegów konserwacyjnych, dzięki czemu znakomicie nadają się do trwałej instalacji w trudno dostępnych miejscach w szkołach, na uczelniach i w pomieszczeniach biurowych.



— Bardzo cieszymy się, że zalety innowacyjnych rozwiązań laserowych firmy Sony będą teraz osiągalne dla nowej, dysponującej niższymi funduszami grupy odbiorców z sektora szkolnictwa wyższego i biznesu — mówi Robert Meakin, menedżer produktu ds. projektorów edukacyjnych i biznesowych w Sony Professional Solutions Europe. — Firma Sony nie rezygnuje oczywiście ze swojej dwutorowej strategii: oferowania modeli z laserem i lampą. Z rozmów z klientami i partnerami wynika, że dla wielu podmiotów wciąż bardzo ważna jest technologia lampowa, podczas gdy inni wolą przejść na laser. Dzięki naszym dwóm nowym modelom cena projektora laserowego 3LCD o wysokiej jakości zbliża się do kosztu zakupu projektora instalacyjnego z lampą.

Projektor VPL-PHZ10 pojawi się w Europie w maju, a VPL-PWZ10 — w lipcu 2017 r.