DALI SPEKTOR – nowa seria duńskich głośników



DALI wprowadza na rynek nową serię SPEKTOR, ponieważ prawdziwe brzmienie Hi-Fi powinno być dostępne dla wszystkich.



DOŚWIADCZ DOSKONAŁEGO DŹWIĘKU



Otwierając świat zaawansowanego audio dla wszystkich, firma DALI zaprezentowała kompletną serię głośników SPEKTOR – cztery ekscytujące i mocne głośniki, które zachowują idealny stosunek ceny do jakości, a także oferują miłośnikom muzyki brzmienie znane fanom marki DALI.



Seria stworzona zgodnie z podstawowymi zasadami firmy, odnośnie akustyki i elektroakustyki, składa się z czterech modeli zdolnych do zbudowania doskonałego brzmienia w każdym pomieszczeniu. Począwszy od dużego głośnika podłogowego SPEKTOR 6, poprzez niezwykle kompaktowy głośnik podstawkowy SPEKTOR 1, oraz SPEKTOR 2 o mocniejszym fundamencie basowym, uzyskujemy starannie określoną wydajność w głośnikach zaprojektowanych przez duńskich inżynierów dźwięku. Gdy dodatkowo dołączymy do nich SPEKTOR VOKAL oraz SUB E-9 F firmy DALI, stworzymy niezwykle silny i imponujący zestaw kina domowego 5.1.



Seria SPEKTOR oferuje audiofilskie brzmienie szerszemu gronu odbiorców, niż kiedykolwiek do tej pory, wyznaczając nowe standardy w reprodukcji dźwięku w tym przedziale cenowym.



PODSUMOWANIE SERII SPEKTOR



DALI SPEKTOR 6 sprawia, że muzyka jest żywa, a brzmienie jest dokładnie takie, na jakim zależało artyście w trakcie jej tworzenia. W tym zakresie cenowym trudno znaleźć coś lepszego.



Typ: Głośnik podłogowy

Pasmo przenoszenia: 43–26 000 Hz

Impedancja 6: Ω – 109 dB SPL

Skuteczność: 88,5 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 30–150 W

Częstotliwość podziału: 2500 Hz

Przetwornik wysokotonowy: 25 mm o ultralekkiej konstrukcji membrany

Przetworniki nisko-średniotonowe: 2 x 16,5 cm niskostratne membrany z włóknem drzewnym

Konstrukcja: 2-drożna Bass-reflex

Wymiary: 972 x 195 x 313 mm

Waga: 13,8 kg

Akcesoria: zestaw kolców, gumowe stopki



DALI SPEKTOR 2 jest wyjątkowo wydajny, niezależnie od miejsca w jakim się znajduje. Może jako głośnik przedni lub boczny, czy tylny efektowy, zapewniając wyjątkowe brzmienie w każdej z tych pozycji.



Typ: Głośnik podstawkowy o kompaktowych wymiarach

Pasmo przenoszenia: 54–26 000 Hz

Impedancja: 6 Ω – 105 dB SPL

Skuteczność: 84,5 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 25–100 W

Częstotliwość podziału: 2600 Hz

Przetwornik wysokotonowy: 25 mm o ultralekkiej konstrukcji membrany

Przetwornik nisko-średniotonowy: 13 cm niskostratna membrana z włóknem drzewnym

Konstrukcja: 2-drożna Bass-reflex

Wymiary: 292 x 170 x 238 mm

Waga: 4,2 kg

Akcesoria: gumowe stopki, uchwyty ścienne



DALI SPEKTOR 1, super-kompaktowy głośnik podstawkowy, który idealnie sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach, które chcemy wypełnić imponującym dźwiękiem.



Typ: Głośnik podstawkowy o kompaktowych wymiarach

Pasmo przenoszenia: 59–26 000 Hz

Impedancja: 6 Ω – 103 dB SPL

Skuteczność: 83 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 40–100 W

Częstotliwość podziału: 2100 Hz

Przetwornik wysokotonowy: 21 mm o ultralekkiej konstrukcji membrany

Przetwornik nisko-średniotonowy: 10 cm niskostratna membrana z włóknem drzewnym

Konstrukcja: 2-drożna Bass-reflex

Wymiary: 237 x 140 x 195 mm

Waga: 2,6 kg

Akcesoria: gumowe stopki, uchwyty ścienne



DALI SPEKTOR VOKAL pasuje idealnie do każdego z głośników z serii SPEKTOR, wprowadzając idealną harmonię oraz pozwalając na uzyskanie wspaniałych wokali oraz przestrzennego dźwięku surround rodem z kina.



Typ: Głośnik centralny

Pasmo przenoszenia: 66–26 000 Hz

Impedancja 6: Ω – 107 dB SPL

Skuteczność: 87 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 40–120 W

Częstotliwość podziału: 2100 Hz

Przetwornik wysokotonowy: 25 mm o ultralekkiej konstrukcji membrany

Przetworniki nisko-średniotonowe: 2 x 10 cm niskostratne membrany z włóknem drzewnym

2-drożna Bass-reflex

Wymiary: 152 x 435 x 204 mm

Waga: 5,3 kg



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Głośniki serii SPEKTOR będą dostępne w kolorach Black Ash oraz Walnut począwszy od lutego bieżącego roku.