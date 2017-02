TX-SR373 – amplituner 5.1 z HDCP 2.2, HDR, AccuEQ i Bluetooth



Onkyo wprowadza do swojej oferty pięciokanałowy amplituner kina domowego model TX-SR373, który może stać się początkiem Twojej przygody z solidnym dźwiękiem przestrzennym.



Urządzenie doskonale nadaje się do współpracy z odbiornikami TV, dekoderami kablowymi czy konsolami, ale także posiada nowoczesne dekodery dźwięku przestrzennego (jak Dolby® TrueHD i DTS HD Master Audio™) obecnego na płytach Blu-ray Disc czy na oferujących obraz 4K Blu-ray Disc HD.



Najnowszy budżetowy amplituner Onkyo posiada kalibrację systemu głośnikowego AccuEQ, której bardzo istotną zaletą jest to, że dostraja brzmienie głośników: centralnego i surround, do brzmienia głośników wykorzystywanych w kanałach frontowych (lewy/prawy). Regulacji podlegają: odległości poszczególnych kolumn od słuchacza, poziomy wysterowania każdej z nich, częstotliwości odcięcia, brzmienie – przez ustawienie korektora graficznego dla każdego kanału.



Dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth®, amplituner Onkyo współpracuje z dowolnym urządzeniem przenośnym takim jak: smartfon, tablet czy laptop. Dostarczanie mu muzyki może odbywać się efektywnie, z niemal dowolnego miejsca mieszkania (źródło sygnału Bluetooth® może być oddalone maksymalnie o około 10m od urządzenia).



TX-SR373 posiada 4 wejścia i 1 wyjście HDMI, akceptujące sygnał z kodem HDCP 2.2 i z technologią HDR zapewniającą perfekcyjną jasność i kontrast o bardzo szerokim zakresie.



Najważniejsze funkcje i właściwości TX-SR373



•Moc 135 W na kanał.

•Dekodery: Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™

•HDMI® - 4 wejścia/1wyjście (HDCP2.2/HDR)

•Wzmacniacze końcowe zbudowane na tranzystorach

•AccuEQ - kalibracja systemu głośnikowego (mikrofon pomiarowy w komplecie)

•Bluetooth® - technika bezprzewodowej transmisji dźwięku z korekcją Advanced Music Optimizer

•Instrukcja podłączenia głośników na tylnej ściance urządzenia

•USB – odtwarzanie plików MP3/WMA/AAC z pamięci flash



Funkcje zapewniające nowoczesność:



•Bluetooth® - technika bezprzewodowego streaming muzyki z urządzeń przenośnych i PC

•Music Optimizer - zaawansowana technologia obróbki sygnału skompresowanego, poprawiająca jakość brzmienia

•AccuEQ – korekcja akustyki pomieszczenia, kalibrująca system głośnikowy i eliminująca fale stojące pojawiające się w pomieszczeniu odsłuchowym.

•Tuner FM z RDS

•HDMI Passthrough z kodem HDCP 2.2 i HDR (High Dynamic Range)



Właściwości wzmacniacza:



•Moc wyjściowa 135 W/kanał (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 kanał wysterowany)

•Pięciokanałowy analogowy wzmacniacz końcowy zbudowany na tranzystorach (nie hybrydowy)

•Wydajny blok zasilania



Obróbka sygnału:



•HDMI 4K/60Hz, 3D, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync

•Audio Return Channel (ARC) – odtwarzanie dźwięku z podpiętego telewizora

•Dekodery: Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™

•DAC 192 kHz/24 bit dla każdego kanału

•Odtwarzanie SACD (2 kanały 2.8 MHz) przez HDMI

•Tryb Direct



Podłączenia:



•4 wejścia HDMI / 1 wyjście z ARC

•USB – odtwarzanie plików MP3/WMA/AAC z pamięci flash

•2 wejścia/ 1 wyjście kompozyt wideo

•2 wejścia cyfrowe audio (1 Toslink, 1 Koaksjal)

•3 wejścia analogowe audio

•Wyjście do podłączenia subwoofer’a

•Wyjście słuchawkowe

•Wejście mikrofonowe (dla systemu AccuEQ)



Inne funkcje:



•Synchronizacja A/V (do 500 ms w krokach co 5 ms przy 48kHz)

•Funkcja HDMI Passthrough przy wyłączonym amplitunerze (Standby)

•Funkcja Bluetooth® Standby

•Regulacja barwy tonu dla lewego i prawego kanału

•Trójstopniowa regulacja jasności wyświetlacza (Normal/Dim/Dimmer)

•Tuner FM z RDS i tuner AM – pamięć 30 stacji

•Sleep Timer

•Pilot zdalnego sterowania