Samsung nagrodzony za wzornictwo i innowacyjne technologie na CES 2017



Firma Samsung zdobyła 34 nagrody za innowacje (CES Innovation Award) i ponad 80 nagród Best of CES Honors.



Na targach Consumer Electronics Show 2017 (CES) produkty firmy Samsung zdobyły ponad 120 nagród. Wyróżnienia przyznano w kategoriach: rozrywka domowa, innowacje i urządzenia dla gospodarstwa domowego oraz urządzenia mobilne. Nagrody są uhonorowaniem innowacyjnych technologii, które ułatwiają nasze życie i kształtują przyszłość.



Wśród wyróżnień dla firmy Samsung znalazły się 34 nagrody CES Innovation Award, w tym Best of Innovation Award w kategorii wyświetlaczy wideo. Spośród ponad 3880 wystawców, firma Samsung została także wyróżniona wieloma nagrodami mediów i branży, przyznanymi przez uczestniczące w targach organizacje.



Do produktów firmy Samsung nagrodzonych w roku 2017 należą:

• Nowa linia telewizorów QLED Samsung, która otrzymała ponad 20 ważnych nagród, w tym cztery nagrody CES Innovation Award, nagrodę Reviewed.com Editor’s Choice, Ubergizmo Best of CES i HD Guru CES Top Picks.

• Nowy telewizor Samsung Lifestyle, który został zaprojektowany tak, aby na ścianie prezentował się jak obraz, zdobył nagrodę Best of Innovation przyznawaną przez CTA oraz Popular Mechanic Editor’s

• Systemy Samsung FlexWash + FlexDry zostały uhonorowane dwiema nagrodami CES Innovation oraz szeregiem wyróżnień przyznanych przez media, w tym Techlicious Best of CES, nagrodą Editor’s Choice przyznaną przez com oraz Best of CES od The Verge.

• Chromebook Plus i Pro firmy Samsung zdobyły nagrody Top Tech of CES przyznawane przez Digital Trend, Best of CES od Wired, Best Laptops of CES od BGR, LAPTOP / Tom’s Guide Best of CES, Gear Patrol Best Products from CES i 9to5Google’s Best of CES