Samsung QLED TV – Q9, Q8 i Q7



Firma Samsung Electronics ogłosiła wprowadzenie nowej serii telewizorów QLED TV – Q9, Q8 i Q7 – podczas prezentacji najnowszych produktów na targach CES 2017 w Las Vegas.

Rok 2017 będzie przebiegał pod znakiem znaczącej zmiany standardów w zakresie technologii wyświetlania obrazu i będzie początkiem epoki QLED – powiedział HyunSuk Kim, President of the Visual Display Business, Samsung Electronics. – Wprowadzając QLED TV dostarczamy użytkownikom ekrany, które potrafią odwzorować obraz jak najbliższy rzeczywistości. Jest to odpowiedź na potrzeby współczesnych konsumentów, żyjących w świecie, gdzie telewizor nie już tylko ekranem.



Najlepsza w historii jakość obrazu Samsung



Jakość obrazu pozostaje głównym priorytetem dla konsumentów z całego świata, zwłaszcza wobec zmieniających się preferencji w zakresie wybieranych rozmiarów ekranów. Telewizory QLED 2017 firmy Samsung to kolejny ogromny krok naprzód.



Nowa linia telewizorów QLED dokładnie odtwarza przestrzeń kolorów DCI-P3, co wnosi nową jakość w zakresie głębi barw. Oznacza to, że ekran może wyświetlić wszystkie kolory na każdym poziomie jasności, a przy szczytowej wartości luminancji, wynoszącej 1500–2000 nitów, widoczne są nawet najsubtelniejsze różnice.



Paleta barw obejmuje kolory wyświetlane przy różnym poziomie jasności. Przykładowo liść, w zależności od jasności światła, może przybierać w oczach widza różne barwy, od żółtawozielonej po turkusową. Ekran telewizora Samsung QLED wychwytuje nawet najdrobniejsze różnice kolorów. Tego rodzaju detale barwne niełatwo oddać w tradycyjnych, dwuwymiarowych modelach przestrzeni kolorów.



Dzięki nowej technologii Quantum Dot telewizory QLED Samsung wyświetlają głęboką czerń i bogactwo szczegółów, niezależnie od stopnia oświetlenia danej sceny czy jasności panującej w pomieszczeniu. Telewizory QLED mogą ponadto generować maksymalne wartości luminancji sięgające 1500–2000 nitów, bez żadnego wpływu na wierność reprodukcji barw. Dzięki technologii Quantum Dot nie trzeba obniżać jasności ekranu dla uzyskania doskonałej jakości kolorów, która nie zmienia się w zależności od perspektywy widza.



Systematyczny rozwój



Samsung skorzystał z okazji, by podczas premiery podkreślić nowe cechy, będące odpowiedzią na kilka najważniejszych wyzwań konstrukcyjnych.



W telewizorach QLED rozwiązaliśmy problemy, których każdy z nas doświadczył w swoim domu. Chodzi o plączące się kable, toporne uchwyty ścienne i różne urządzenia ustawiane pod telewizorem – mówi Dave Das, Senior Vice President of Consumer Electronics Marketing for Samsung Electronics America. – Dzięki produktom z linii QLED widz może skupić się na tym, co najważniejsze – wyświetlanej na ekranie treści, a nie na otoczeniu telewizora.

Do kluczowych elementów konstrukcyjnych wykorzystanych w nowej serii telewizorów QLED należy pojedynczy, przezroczysty przewód Invisible Connection, który umożliwia jednoczesne podłączenie do odbiornika wszystkich urządzeń peryferyjnych. Do tego dochodzi uchwyt ścienny, zapewniający idealne dopasowanie do powierzchni, co pozwala szybko i łatwo zamontować telewizor, tak aby przylegał płasko do ściany. Alternatywą dla uchwytu ściennego mogą być dwa specjalne stojaki, które umożliwiają ustawienie urządzenia na odpowiedniej wysokości bezpośrednio na podłodze, prezentując go jako piękny i funkcjonalny element wnętrza. Konsumenci mogą wybierać między, przypominającym sztalugę z obrazem stojakiem Studio Stand a eleganckim Gravity Stand, który po montażu z telewizorem wygląda jak nowoczesna rzeźba.



Telewizor Samsung inteligentny jak nigdy dotąd



W 2017 roku firma Samsung skupiła się na intensywnym rozwoju Smart TV, upraszczając i ujednolicając obsługę zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Na przykład pilot Samsung Smart Remote umożliwia sterowanie większością podłączonych do telewizora urządzeń peryferyjnych.



W tym roku interfejs Smart Hub będzie dostępny także za pośrednictwem nowej, ulepszonej aplikacji Smart View na smartfony. Teraz na stronie głównej aplikacji można zobaczyć dokładne zestawienie wszystkich dostępnych treści. Konsumenci mogą zatem używać urządzeń mobilnych do wybierania i uruchamiania ulubionych programów telewizyjnych i usług VOD na telewizorach za pomocą aplikacji mobilnej Smart View. Mogą również otrzymywać na urządzenia mobilne powiadomienia dotyczące ulubionych programów – na przykład godziny emisji oraz dostępności nowych materiałów.

Samsung zaprezentował także dwie nowe usługi Smart TV. „Sport” umożliwia m.in. wyświetlanie spersonalizowanych zestawień dotyczących ulubionej drużyny sportowej użytkownika czy informacji o rozgrywkach, w których aktualnie drużyna bierze udział. Z kolei „Muzyka” pozwala np. rozpoznawać utwory grane na żywo podczas emisji programu telewizyjnego.



[1] W przestrzeni kolorów DCI-P3.